Karalius ne tik aikštėje: Jameso turtai perkopė milijardą

LeBronas Jamesas gerina rekordus ne tik krepšinio aikštelėje – tapo pirmu aktyviu krepšininku, sukaupusiu milijardo JAV dolerių vertės turtą.

LeBron James Komanda: Los Angeles Lakers

Pozicija: SF Amžius: 37 Ūgis: 203 cm Svoris: 113 kg Gimimo vieta: Akronas, JAV

„Forbes“ skelbia, kad Jamesas per šiuos metus uždirbo 121,2 mln. dolerių bei jo turto vertė pasiekė milijardą.

Per krepšininko karjerą LeBronas iš „Cavaliers“, „Heat“ ir „Lakers“ klubų uždirbo daugiau nei 385 mln. dolerių. Be to, nuo 2015 m. pasirašyta sutartis su „Nike“ atneša kasmet papildomas dešimtis milijonų.

Taip pat galioja sutartys su tokiais prekiniais ženklais, kaip „AT&T“, „PepsiCo“ ir „Walmart“.

Milijardieriais yra tapę ir Michaelas Jordanas, Kobe Bryantas, tačiau tai padarė jau pabaigę profesionalo karjeras.

Šis sezonas Jamesui krepšinyje nebuvo pats smagiausias. „Lakers“ nesugebėjo prasimušti net į įkrintamąsias ir tai yra vos ketvirtas kartas Jameso karjeroje, kuomet jis nepasiekė atkrintamųjų.

Traumų visą sezoną kamuota „Lakers“ iškovojo 33 pergales, patyrė 49 pralaimėjimus ir Vakaruose užėmė 11-ąją vietą.

Nepaisant prasto komandos pasirodymo, LeBronas įrodė, jog vis dar yra vienas geriausių lygos krepšininkų. Jo statistika siekė 30,3 taško, 8,2 atkovoto kamuolio ir 6,2 rezultatyvaus perdavimo.