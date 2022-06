Nuotr.: LKL

Kazys Maksvytis ir Kauno „Žalgiris“ užbaigė sunkiausią periodą. Antrą mėnesį Kaune besidarbuojančiam strategui tai buvo sunkiausias laikotarpis karjeroje, o klubui – per visą istoriją.

Žalgiriečiai Šiauliuose 89:76 įveikė Antano Sireikos vadovaujamą klubą ir Pauliaus Jankūno išlydėtuvėmis tapusią bronzinę seriją iki keturių pergalių laimėjo 4-0.

„Užsibaigėme sezoną ir visiems kažkiek palengvėjo, – spaudos konferencijoje teigė „Žalgirio“ vairininkas. – Kažkiek geresnių emocijų suteikė Pauliaus išlydėjimas paskutinėse dvejose rungtynėse. Šiai dienai reikia pripažinti, jog užėmėme trečią vietą, taip rodo skaičiai. Dabar vasarą reikia padaryti išvadas, susikomplektuoti komandą, sunkiai dirbti ir taisyti padėtį.“

Jankūno atsisveikinimas su profesionaliu krepšiniu:

Įpusėjus balandžiui prie vairo stojęs Maksvytis neįsivaizdavo, jog startas žaliai-baltų gretose bus toks varginantis. „Žalgiris“ pirmąkart per lygos istoriją nepateko į finalą, vargo ketvirtfinalyje (3-2) su Klaipėdos „Neptūnu“, o pusfinalyje 1-3 krito prieš Panevėžio „Lietkabelį“.

Kokia tai buvo patirtis asmeniškai naujam „Žalgirio“ vedliui?

„Kai įkrenti į vandenį, bandai išplaukti, kaip sakydavo mano dėstytojas, – asmeninio etapo Kaune pradžią komentavo strategas. – Galima mokyti plaukti palaipsniui, bet galima mokyti įmetant į vandenį ir bandant išplaukti. Žinojau, kad bus sunku, bet negalvojau, jog bus taip sunku. Galvojau, kad išplauksime ir susitvarkysime, turėjome mėnesį laiko. Deja, nepavyko. Laiko buvo nemažai ir nemažai tos kaltės tenka man. Vis tiek manimi pasitikėjo, bandė išsiversti.

Rungtynių žaidėjas EFF 29 Marek Blaževič Taškai 17 Taiklumas 7-10 Atkovoti kamuoliai 12 Rezultatyvūs perdavimai 0

Bet šiaip sunku. Daug neigiamų emocijų, daug išgyvenimų. Pasakysiu, jog („Žalgirio“ – aut. past.) kėdė yra žymiai karštesnė nei Lietuvos rinktinės, kalbant ir apie dėmesį, ir forumus, ir podkastus. Esame linksniuojami, duodami balai ir panašiai. Nėra lengva, bet žinau, kur atėjau. Šį kartą tenka nuryti piliulę. Kitais pasiruošiu labiau, ypatingai kalbant apie komplektaciją, taktiką. Turėsiu daugiau laiko, todėl manau, kad bus lengviau.“

Maksvytis kartu su „Žalgirio“ vadovybe jau pradėjo dėlioti kito sezono sudėties gaires ir inicijavo pokalbius potencialiais kandidatais. Šiame procese netrukus ketina įsilieti ir šviežiai prie „Žalgirio“ administracijos besijungsiantis Jankūnas.

– Ar galite patvirtinti, kad Josho Nebo ir Joffrey Lauvergne'o nebebus komandoje kitą sezoną? – žurnalistai paklausė Maksvyčio.

– Girdėjome gandus dėl Josho, bet oficialiai nieko nebuvo. Jie abu su Lauvergne'u, galima sakyti, turi „lengvą pliusą“ iš klubo pusės ir išėjimo galimybę už nedidelę išpirką. Kol kas negaliu pasakyti, bet greičiausiai, kad jų nebus.

– Kaip turėtų keistis „Žalgirio“ sudėtis?

– Pasikeitimų bus nemažai. Reikia jauninti komandą, kad ji būtų labiau fiziškesnė. Reikia, kad geriau gintųsi. Reikia, kad būtų daugiau žaidėjų, kurie gerai žaidžia vienas prieš vieną. Šiuolaikiniame krepšinyje tai yra svarbu tiek po krepšiu, tiek iš viršaus.

– Ar jaučiate tokį pat pasitikėjimą iš komandos vadovybės, kaip ir atvykus?

– Manau, kad taip. Karjeroje ir gyvenime ne visada kelias būna rožėmis klotas. Yra ir tokių akimirkų. Per trumpą laiką gavau nemažai neigiamų emocijų, bet susitvarkysime.

– Mantas Kalnietis grįžo po traumos ir minėjo norėsiantis per šitą laikotarpį įsitikinti, kiek yra pajėgus toliau rungtyniauti. Kiek jūs likote patenkintas, kaip jis pasirodė? Ar Mantas jau turi sprendimą dėl karjeros?

– Neturi. Grįžus jautėsi pauzė be krepšinio, po to žaidimas lyg šiek tiek pagerėjo, pagavo žaidimo ritmą ir paskutiniame etape žaidė geriau.

– Marekas Blaževičius sezoną užbaigė galingomis rungtynėmis (17 tšk., 12 atk. kam., 29 naud. bal.). Daug kalbama apie jo ateitį, krepšininkas nežaidė daug atkrintamosiose. Ar matote šį žaidėją „Žalgiryje“?

– Jis nemažai mums padėjo paskutinėse rungtynėse. Kartais yra toks galvos skausmas, ką turėti: vyresnį, patyrusį žaidėją, bet su mažiau noro, ar geriau tokį kaip Marekas, kuris stengiasi, kartais padaro klaidą, kartais padaro pražangą, bet yra didelis noras ir kova. Na, dėl Mareko taip pat dar nesame priėmę sprendimo. Sezono pabaiga yra kaip ir optimistiškesnė.

– Kalbant apie derybas su naujais žaidėjais, kokiame statuse yra pokalbiai? Galbūt esate pasistūmėję ar jau sutarę su naujais krepšininkais?

– Kažkiek, bet mano atveju tai pristabdė sunkios atkrintamosios. Žinote, negalėjome visko mesti ir koncentruotis tik į komplektaciją. Yra žmogus tam paskirtas. Nuo rytojaus galbūt pasijungs ir Paulius Jankūnas (šypsosi). Tokių, kad būtume sumušę rankomis (su naujokais – aut. past.), gal neturime, bet yra bent porą žaidėjų, kurie yra netoli susitarimo.