Finalo žaidėjų įvertinimai: kosminis Speedy, pagaliau atsiradęs Orelikas ir neapdainuotas herojus

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS

Vilniaus „Rytas“ dramatiškai išvykoje 78:77 palaužė Panevėžio „Lietkabelį“ ir atsidūrė per pergalę nuo Betsafe-LKL titulo – 3-1.

Fotogalerija Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS

Per paskutines dvi minutes vilniečiai panaikino 7 taškų deficitą ir privertė už galvų griebtis sausakimšai „Cido“ areną užpildžiusius „Lietkabelio“ fanus.

Pergalingą dėjimą atlikęs Arnas Butkevičius surinko 20 naudingumo balų, o už jį naudingesnis buvo tik nuo vienos kojos tritaškį įmetęs Speedy Smithas. Amerikietis surinko 23 naudingumo balus.

Tinklalapio BasketNews žurnalistas Jonas Lekšas įvertino individualų žaidėjų pasirodymą ketvirtosiose finalo serijos rungtynėse.

„Lietkabelis“

Nikola Radičevičius – 8,5 balo

26 min., 7 tšk. (2/3 dvit., 1/3 trit.), 3 atk. kam., 6 rez. perd., 0 kld., 16 naud. balų.

Nuotr. BNS

Serbas labai gerai kontroliavo žaidimą ir spinduliavo užtikrintumu, kurį atspindėjo nuolatinė šypsena veide. Radičevičius net užbaigė floaterį dešine ranka, o vienas užkliuvęs neigiamas dalykas – ketvirtajame kėlinyje prarastas driblingas ir atliktas nelogiškas metimas. Kaip bebūtų, 6 rezultatyvūs perdavimai ir 0 klaidų – labai solidu.

Kristupas Žemaitis – 8 balai

17 min., 11 tšk. (1/3 dvit., 3/4 trit.), 3 atk. kam., 1 rez. perd., 1 kld., 3 per. kam., 14 naud. balų.

Nuotr. LKL

Šįkart Žemaičio laikas aikštėje buvo ribotas, tačiau tai – geriausios jo rungtynės finalo serijoje. Vienas iš Kristupo tritaškių per Kariniauską galėjo būti kertinis dvikovoje, o rungtynių pabaigoje norėjosi, jog būtent įžaidėjui būtų patikėtas kamuolys. Gynėjas gerai įeidinėdavo į laisvas erdves ir jo išradingumas priminė visą sezoną demonstruotą lygį.

Gediminas Orelikas – 8 balai

28 min., 17 tšk. (3/3 dvit., 2/5 trit., 5/5 baud.), 2 atk. kam., 2 rez. perd., 2 kld., 16 naud. balų.

Nuotr. LKL

Pagaliau Gediminas bvo arti to Gedimino, kuris sezone priminė apie save didiesiems Europos klubams. Orelikas apačioje dažnai buvo dvigubinamas, bet sugebėdavo rasti tarpų, o taip pat gerai nusimetinėjo kamuolį. 10 taškų per du kėlinius įmetęs lietuvis per save suko kamuolį paskutinėmis atakomis, bet galiausiai viskas baigėsi pergalę kainavusia klaida, su kuria Orelikas nenorėjo sutikti.

Panagiotis Kalaitzakis – 7,5 balo

31 min., 17 tšk. (4/12 dvit., 1/4 trit., 6/10 baud.), 6 atk. kam., 7 išpr. praž., 13 naud. balų.

Nuotr. BNS

Rungtynių žaidėjas EFF 23 Kenneth Smith Taškai 18 Taiklumas 6-12 Atkovoti kamuoliai 5 Rezultatyvūs perdavimai 8

Rungtynės graikui prasidėjo tragiškai ir po dviejų kėlinių jis savo sąskaitoje turėjo -3 naudingumo balus, bet būtent su jo energija po pertraukos „Lietkabelis“ pradėjo lipti iš bedugnės. Graikas užsikūrė ir buvo arti, kad ištrauktų savo komandą, bet jo žaidime vis dar yra per daug nestabilumo. Kalaitzakis labai prastai realizavo metimus, o situacijos nepagerino ir baudų metimai.

Džordže Gagičius – 5,5 balo

19 min., 9 tšk. (3/6 dvit., 3/6 baud.), 3 atk. kam., 2 per. kam., 4 praž., 4 išpr. praž., 9 naud. balai.

Nuotr. BNS

Pirmoje rungtynių pusėje serbas buvo labai aktyvus ir taranavo varžovus, bet po pertraukos viskas apsivertė. „Lietkabelis“ įjungė kitą energiją ir tokiame žaidime Gagičius nebepritapo, o jo pramestas šimtaprocentinis dvitaškis iš po krepšio galutinai kirto per galvą centrui. Jis galėjo tapti mačo herojumi, bet paskutinį metimą atliko labai neužtikrintai.

Dovydas Giedraitis – 5 balai

26 min., 8 tšk. (1/2 dvit., 2/3 trit.), 4 rez. perd., 1 kld., 7 naud. balai.

Nuotr. BNS

Rungtynes Giedraitis pradėjo tritaškiu, tačiau tai nereiškė, jog laukia geras mačas. Visų rungtynių metu Dovis turėjo didelių problemų gynyboje su Smithu ir neatrodė judantis pagal savo galimybes. Nors suklydo tik kartą, gynėjas tai padarė paskutinę rungtynių minutę, kas vėliau prisidėjo prie pralaimėjimo, kurio „Lietkabelis“ būtų išvengęs, jei Giedraitis būtų pataikęs laisvas iš toli.

Vytenis Lipkevičius – 4,5 balo

28 min., 6 tšk. (0/2 dvit., 1/3 trit., 3/3 baud.), 2 atk. kam., 3 kld., 2 naud. balai.

Nuotr. BNS

Kapitonas buvo toli nuo savo geriausio žaidimo ir energija neprilygo iki tol buvusiai finalo serijoje. Taip, buvo gerų momentų, kaip pavyzdžiui išplėštas kamuolys iš Speedy ar pabaigoje atkovotas kamuolys puolime, bet tai yra per mažai pagal Vytenio standartus. Jei Lipkevičius būtų sužaidęs pagal savo galimybes, neabejotinai serijos rezultatas būtų lygus.

Gabrielius Maldūnas – 4 balai

20 min., 2 tšk. (1/3 dvit.), 4 atk. kam., 2 rez. perd., 2 per. kam., 4 praž., 4 naud. balai.

Nuotr. BNS

Stabiliai finalo serijoje žaidęs Maldūnas sužaidė blogiausias rungtynes ir būtent jo bei Lipkevičiaus indėlio labiausiai trūko. Jei puolime Gabrieliaus taškai būna laikomi bonusu, tai gynyboje jis savo darbą dažniausiai nudirba, bet šį vakarą taip nebuvo. Gabas išsikeisdavęs nesusigindavo ir arba praleisdavo oponentą, arba prasižengdavo. Skaudžiausiai Maldūno pasimetimas kainavo rungtynių pabaigoje, kai jis nepribėgo prie Ulecko ir gavo tolimą metimą.

Čanakas rungtynėse sumažino rotaciją ir be išvardintų krepšininkų epizodiškai ant parketo pasirodė dar tik Kaspars Berzinš, kuris atrodo fiziškai nėra pasiruošęs kautis šioje serijoje.

„Rytas“

Kennethas Smithas – 9 balai

33 min., 18 tšk. (4/6 dvit., 2/6 trit., 4/4 baud.), 5 atk. kam., 8 rez. perd., 5 kld., 2 per. kam., 23 naud. balai.

Nuotr. BNS

Su Speedy tu gyveni arba miršti. Tai jau girdėjome ne kartą šį sezoną ir grynai taip buvo šeštadienį. Ketvirtajame kėlinyje Smithas metimais nuo vienos kojos buvo sugrąžinęs „Rytą“ į kovą, bet po to jo dvi klaidos paeiliui vos nepražudė komandos. Vis dėlto tai buvo kosminis gynėjo pasirodymas, matant jo skaičius ir kokią gynybą jis turėjo įveikti. Speedy yra sunkiausiai prognozuojamas žaidėjas finalo serijoje, kuris atrodo gali tik pats save pristabdyti.

Arnas Butkevičius – 8,5 balo

30 min., 12 tšk. (5/5 dvit., 0/2 trit., 2/2 baud.), 5 atk. kam., 5 rez. perd., 20 naud. balų.

Nuotr. LKL

Kapitonas vėl buvo puikus, o jo dėjimas rungtynių pabaigoje ir nulėmė „Ryto“ pergalę. Butkevičius jau per du kėlinius buvo surinkęs 16 naudingumo balų. Jei nebūdingos Arnui klaidos gynyboje – pražanga prieš iš toli atakuojantį Oreliką bei pabaigoje besiveržiantį Kalaitzakį – puolėjas būtų gavęs dar aukštesnį įvertinimą.

Tanneris Leissneris – 8 balai

21 min., 9 tšk. (2/4 dvit., 1/3 trit., 2/2 baud.), 3 atk. kam., 4 išpr. praž., 11 naud. balų.

Nuotr. LKL

Leissneris mačą pradėjo labai aktyviai ir greitai susirinko 7 taškus. Nors po to puolime amerikietis nebebuvo toks pastebimas, jis sužaidė dar vienas solidžias rungtynes. Tanneriui svarbiausia, jog būnant penktoje pozicijoje, Gagičius jo neužatakavo, o puolime jis suteikė reikiamo mobilumo.

Margiris Normantas – 7,5 balo

20 min., 13 tšk. (1/1 dvit., 2/5 trit., 5/6 baud.), 2 atk. kam., 1 kld., 4 praž., 5 išpr. praž., 13 naud. balų.

Nuotr. LKL Tritaškiu atsidaręs Normantas toliau išlieka vienu geriausių „Ryto“ žaidėjų finale. Antras pagal rezultatyvumą komandoje buvęs gynėjas išlaikė savo agresyvumą ir fiziškumą, kuris nėra priimtinas „Lietkabeliui“. Nuo dar didesnių problemų „Lietkabelį“ apsaugojo per didelės Margirio emocijos, kurios privertė jį prasižengti bonuse ir iškart po to gauti ir techninę pražangą.

Lukas Uleckas – 7 balai

18 min., 8 tšk. (0/2 dvit., 2/3 trit., 2/2 baud.), 4 atk. kam., 11 naud. balų.

Nuotr. LKL

Kalbėdami apie „Ryto“ ištrauktą pergalę beveik niekas nepamini Ulecko, nors šis buvo kertinis žaidėjas mačo pabaigoje. Sunkiai rungtynes pradėjęs puolėjas įsivažiavo ketvirtajame kėlinyje, kai iš pradžių gražiai veidu apėjo Maldūną, o po to gynyboje išprovokavo Lipkevičiaus pražangą puolime. Viską vainikavo tritaškis paskutinę minutę, sumažinęs atslikimą iki minimumo. Lukas – neapdainuotas rungtynių herojus.

Jarvisas Williamsas – 6 balai

17 min., 8 tšk. (2/2 dvit., 4/4 baud.), 4 atk. kam., 11 naud. balų.

Nuotr. BNS

Vieną gražiausių mačo epizodų sukūręs, kuomet įkrovė kamuolį ore po Kariniausko perdavimo, Williamsas buvo aktyvus. Visgi jam buvo sunku spėti su varžovų mobiliais aukštaūgiais, o Oreliko tritaškis mačo pabaigoje galėjo „Rytui“ ir kainuoti pergalę.

Evaldas Kairys – 5 balai

10 min., 4 tšk. (2/2 dvit.), 2 atk. kam., 3 kld., 3 praž., 0 naud. balų.

Nuotr. Vilniaus Rytas

Iš pradžių Kairys negalėjo susitvarkyti su Gagičiumi, o pats likęs su mažesniu gynėju net nebandydavo žaisti nugara į krepšį. Visgi centro kelios minutės antroje rungtynių pusėje pakėlė jo akcijas, nes varžovų bokštas nebebuvo lengvai prileidžiamas prie krepšio.

Gytis Radzevičius – 5 balai

24 min., 5 tšk. (1/1 dvit., 1/1 trit.), 6 atk. kam., 4 kld., 6 naud. balai.

Nuotr. LKL

Tai nebuvo geras mačas Radzevičiui. Jis suklydo 4 kartus, o kai kur tos klaidos buvo elementarios – žingsniai arba pražanga puolime. Gytis, žinoma, ir vėl buvo aktyvus kovoje dėl kamuolių ir „Lietkabelis“ čia turėjo problemų, bet jo per gili pagalba svarbiu momentu leido Lipkevičiui pasižymėti iš toli.

Vaidas Kariniauskas – 3 balai

14 min., 1 tšk. (0/1 dvit., 1/2 baud.), 2 atk. kam., 2 rez. perd., 4 kld., -3 naud. balai. Nuotr. BNS Kaip ir Radzevičius, Kariniauskas klydo elementariose vietose, perduodamas kamuolį. Nepaisant klaidų, alytiškis sugebėjo sukurti vieną gražiausių rungtynių epizodų, kuomet ore pakabino kamuolį Williamsui. Šios rungtynės dar kartą parodė, kokią prabangą turi „Rytas“ – gali nesužaisti kertinis perimetro linijos žaidėjas, bet jie parsiveža pergalę namo.

Mindaugas Girdžiūnas – 2 balai

14 min., 0 tšk. (0/1 dvit., 0/1 trit., 0/2 baud.), 2 rez. perd., 0 naud. balai.

Nuotr. BNS

Po sėkmingesnių rungtynių vėl sekė labai blankios. Sykį Girdžiūnas padarė viską idealiai, kuomet izoliacijoje prigavo Berzinį, tačiau prametė abi baudas, kaip ir kitus du metimus iš žaidimo.