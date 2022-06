Meškos paslaugą įžvelgęs Lipkevičius: „Pažiūrėkite į biudžetus“

Paziurekit i biudzetus? :D Ble abieju komandu biudzetai yra mazi ir dar Lietkabelis labai pigiai gavo Giedraiti is Estudiantes kuri atgal tures siust Ispanams. Toks superinis Ryto biudzetas kad turi kapotis rungtynese su Radzeviciais ir Uleckais. O po to kai N'Dour paliko juos sezono viduryje (vienareiksmiskai geriausias siemet ju komandos zaidejas) tai is viso ju priekine linija buvo apgailetina ilga sezono atkarpa, dar su tuo Jarvis siaip bei taip kapstesi kol po biski forma igavo. Baigesi atmazai chebrytei.