8 metus trukusios eros pabaiga: Itoudis paliko CSKA

CSKA

😄😆 Cska finalo serijoje jau pirmavo 3-1 taciau sugebejo pralaimėti tris kartus paeiliui Peterburgo zenit Paskutiniame mace Zenit nuo trecio kelinio vertesi be Xavi Pascualio kuris arbitru buvo išvarytas is aikstes Nepaisant to Nezit Pirmasyk istorijoi tapo lygos čempione