Eros pabaiga: Snyderis palieka „Jazz“

Nuotr.: Brian Westerholt-USA TODAY Sports

Po aštuonerių metų vyriausiojo trenerio kėdėje Jutos „Jazz“ palieka Quinas Snyderis.

Snyderis pats nusprendė trauktis iš pareigų, nors pastaruoju metu pasirodė informacija, kad abi pusės derasi dėl kontrakto pratęsimo.

„Manau, kad komandos tobulėjimui reikalingas naujas balsas, – pranešime cituojamas Snyderis. – Viskas. Nėra filosofinių skirtumų ar kitų priežasčių. Po aštuonerių metų tiesiog jaučiu, kad atėjo laikas trauktis. Man reikėjo šiek tiek laiko po sezono, kad suvokčiau, jog šis sprendimas – teisingas.“

55-erių strategas su „Jazz“ pasiekė 372 pergales ir patyrė 264 pralaimėjimus. Jis yra antras pagal pergales Jutos klube treneris – pirmąją vietą užima legendinis Jerry Sloanas (1,127).

„Snyderis per aštuonerius metus sukūrė tokį „Jazz“ krepšinį, kokį matome dabar, – pranešime teigė komandos savininkas Ryanas Smithas. – Nepailstama darbo etika ir dėmesys detalėms, kurį demonstravo Quinas, įrodo, kad jis yra profesionalas. Jaučiu tik pagarbą ir gerbiu jo sprendimą.

Iš visos širdies dėkojame Quinui už tai, ką jis davė Jutos valstijai ir „Jazz“ bei linkime tik sėkmės.“

„Jazz“ pastaruosius 6 sezonus dalyvavo atkrintamosiose, o 2020-21 m. reguliarųjį sezoną baigė kaip geriausia Vakarų konferencijos komanda (52-20).

Iš šešių kelionių titulo link „Jazz“ 3 kartus krito pirmajame etape, o iš viso Snyderis atkrintamosiose pasiekė 21 pergalę ir patyrė 30 pralaimėjimų.

Tai buvo trečioji Snyderio vyr. trenerio patirtis per karjerą. 1999-06 m. jis vadovavo Misūrio „Tigers“ (NCAA), 2007-10 m. – Ostino „Toros“ (G lyga). Be to, Misūryje Snyderis treniravo Liną Kleizą.

1992 m. treniravimo karjerą pradėjęs amerikietis yra dirbęs ir Europoje – 2013-14 m. asistentavo Maskvos CSKA ekipoje. Šias pareigas jis yra užėmęs ir NBA („Clippers“, „76ers“, „Lakers“, „Hawks“).