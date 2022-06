Kur toliau? Ispanijoje šėlstantis Birutis pasiruošęs kilti

Nuotr.: Sonia Canada/Getty Images

2018-aisiais metais Laurynas Birutis po sėkmingo sezono „Šiauliuose“ persikėlė į Kauno „Žalgirį“. Komandą, kurios sistemoje centras užaugo ir siekė įsitvirtinti, tačiau likimas turėjo kitų planų.

Gavęs šansą iš Šaro, 213 cm ūgio centras neturėjo progos juo visiškai pasinaudoti. Aukštaūgis kurį laiką kentėjo ir žaidė su skaudančiu keliu, nes nenorėjo paleisti „Žalgirio“ svajonės, bet galiausiai priėjo tašką, kuomet nusprendė nebesikankinti.

2019-ųjų vasarį Laurynui atlikta kelio operacija reiškė prarastą vietą rotacijoje ir devynis mėnesius be krepšinio.

Visiškai Birutis po traumos atsigavo 2019-ųjų lapkritį ir tuo metu „Žalgiris“ buvo sukomplektuotas, vietos komandoje nebeliko ir teko ieškoti klubo, kuriame 22-ejų aukštaūgis gaivins karjerą. „Žalgiris“ išsiuntė Birutį į savo tuometinį projektą jaunimui – Prienų „CBet“ klubą.

Birutis sezoną pradėjo gerai ir Prienuose per 13 rungtynių fiksavo 15,2 taško (70 proc. dvit.), 7 atkovotų kamuolių ir 20,4 naudingumo balo vidurkį, tačiau netrukus laukė dar vienas rankinis stabdis – pasaulinė COVID-19 pandemija.

Jai nuslūgus, Birutis vėl turėjo ieškoti, kur pakreipti kryžkelėje esančią karjerą. Laurynas atsidūrė Ispanijos mastais nedideliame, 96 tūkst. gyventojų turinčiame Santjago de Kompostelos miestelyje, kuriame įsikūrusi „Monbus Obradoiro“ ekipa.

Ir čia Birutis sužydėjo gražiausiomis spalvomis. Antrąjį sezoną ACB čempionate rungtyniaujantis lietuvis fiksavo 13,1 taško, 4,8 atkovoto kamuolio, 0,8 rezultatyvaus perdavimo ir 15 naudingumo balų vidurkius.

Centras dvitaškius realizavo aukštu 61,4 proc. taiklumu ir pagal šį rodiklį visoje lygoje buvo keturioliktas.

Birutis per mačą realizavo po 4,8 dvitaškio. Tai – ketvirtas rezultatas ACB pirmenybėse. Lietuvis taip pat buvo trečioje vietoje pagal išprovokuotas pražangas – po 5,1 per mačą.

Laurynas „Monbus Obradoiro“ komandoje pagal taškus buvo antras, pagal naudingumo balus – pirmas.

Kalbėdamasis su tinklalapiu BasketNews Birutis atskleidė, jog tokius rezultatus lėmė didžiulis noras atsitiesti.

„Norėjosi įrodyti, ateiti į ACB lygą ir parodyti, kad nors esu naujokas, vis tiek galiu žaisti. Papildomo užsispyrimo buvo. Po tos traumos norėjosi žaisti, kuo greičiau atsigauti. Tas užsispyrimas labai padėjo“, – teigė aukštaūgis.

Visgi yra ir kita medalio pusė. Biručio komanda ACB kontekste nebuvo pajėgi. Santjago de Kompostelos klubas per plauką išliko aukščiausiame šalies divizione ir galutinėje rikiuotėje su 12 pergalių ir 22 pralaimėjimais užėmė penkioliktą vietą. Priminimui, septyniolikta ir aštuoniolikta komandos krenta į žemesnę lygą.

Andoros „MoraBanc“ klubas, kuris iškrito iš ACB, turėjo vos viena pergale mažiau.

Taigi, Biručio sezonas buvo puikus. Aukštaūgis buvo dominuojanti jėga, tačiau silpna komanda šiek tiek apkartina tokį dominavimą. Taigi, iškyla klausimas, ar Laurynas pasiruošęs pakelti sparnus į aukštesnį lygį? Galbūt Europos taurės ar net Eurolygos klubą?

„Kiekvienas žaidėjas norėtų kilti. Šią vasarą matysime. Bet pats jaučiuosi pasiruošęs kilti aukščiau. Ir šiemet, ir praėjusį sezoną turėjau puikius kompanionus. Praėjusiais metais žaidžiau kartu su Stevenu Enochu, kuris dabar rungtyniauja Vitorijos „Baskonia“, ir su Jake‘u Cohenu, dabar Tel Avivo „Maccabi“ aukštaūgiu.

Buvo sunku, bet darbas su jais treniruotėse buvo puiki patirtis. Kai stumdaisi su tokiais aukštaūgiais kiekvieną dieną, automatiškai tobulėji. Dabar jaučiu, kad galiu kilti aukščiau“, – ambicijų neslėpė lietuvis.

Tinklalapiui BasketNews Birutis papasakojo apie dvejus proveržio metus, atsistatymą po kelio traumos, mentorių buvusį krepšininką tėtį, ryšį su „Žalgiriu“, ateitį Ispanijoje ir rinktinės svajonę.

– Laurynai, ar galima sakyti, kad praėjęs sezonas – geriausias jūsų karjeroje?

– Manau taip. Sezonas asmeniškai tikrai buvo neblogas. ACB lygoje yra žiauriai sunku žaisti. Kiti šneka, kad tos vidutiniokės ar paskutinės lygos komandos yra silpnos, bet pasižiūrėkite, kas šį sezoną iškrito (Andoros „MoraBanc“, kuri pasiekė Europos taurės pusfinalį – aut. past.).

Kol tu čia nepatenki, to lygio nelabai įsivaizduoji, koks jis yra aukštas. Sezonas geras, džiaugiuosi tais metais Ispanijoje, stipriai patobulėjau kaip žaidėjas. Aišku, pergalių norėtųsi daugiau, bet tokia yra realybė. Nėra tas klubas labai didelis, turime vieną mažiausių biudžetų lygoje. Sunku kažką daugiau pasiekti, reikia ir sėkmės. Šį sezoną eilę rungtynių pralaimėjome lemiamu metimu arba keliais taškais. Kai dar sėkmės nėra, tai...

– Kaip galima paaiškinti tokį gerą sezoną?

– Viskas prasidėjo nuo praėjusių metų – pirmojo sezono Ispanijoje, kuomet neblogai įsivažiavau. Aišku, ir traumų šiokių tokių turėjau, krito pasitikėjimas savimi. Šis sezonas taip pat prasidėjo sunkiai – man sulaužė nosį. Buvo sunku. Bet vėliau po truputį viskas pradėjo kilti, o dabar pasitikiu savimi, einu ant parketo kiekvieną mačą su maksimalia koncentracija ir taip gaunasi.

– Kiek sunkiai dirbate viso sezono metu?

– Čia labai sunkiai dirbu.. Komandinės treniruotės čia labai ilgos. Tai truputėlį neįprasta, nes Lietuvoje rytais labiau sportuodavome individualiai, padarydavome metimų arba sportuodavome treniruoklių salėje. Čia viskas kitaip. Ryte pasidarai pratimų individualiai ir tuomet teipuoji kojas bei žaidi 5 prieš 5 visu pajėgumu. Sezono pabaigoje viskas truputį keitėsi, taktikos buvo mažiau, individualaus darbo – daugiau. Bet kalbant apskritai, dirbau labai sunkiai.

– Sugrįžkime į 2020-ųjų vasarą, kuomet reikėjo persikelti į Ispaniją. Ar galėtumėte palyginti save su vaikinu, kuris pirmą kartą išvyko žaisti į užsienį ir dabar. Kas pasikeitė?

– Atsigavau fiziškai. Po kelio traumos, kurią patyriau 2019-ųjų vasarį, buvo sunku įsivažiuoti. Buvo sunkūs metai Prienuose. Po traumos jautėsi neužtikrintumas ir tai, kad kūnas nėra stiprus. Reikėjo laiko, jog atsigaučiau ir būčiau toks pat, koks iki traumos. Laikas Ispanijoje man labai padėjo ir čia vėl iš naujo save atradau. Labai norėjau atsigauti ir nebejausti skausmų, jog galėčiau treniruotis visa jėga. Ispanijoje man pavyko tai padaryti.

– Ar buvo sunku psichologiškai, kuomet iš topinės Lietuvos komandos persikėlėte į Prienus, o vėliau pirmą kartą teko išvykti į užsienį?

– „Žalgiryje“ mano metai buvo sunkūs. Žaidžiau per skausmus, norėdamas save parodyti, vėliau to nebegalėjau daryti ir teko atlikti operaciją. Sunkus laikotarpis. Aišku, traumos nepasirinksi. Žinoma, sunku vienu metu buvo, bet Prienuose turėjau neblogus atsistatymo metus, o Ispanijoje gavau šansą užsikabinti, žaisti aukšto lygio varžybose. To man ir reikėjo.

– Kiek esate patenkintas tokiu savo progresu?

– Visuomet galima norėti daugiau, bet viskas gerai. Turėjau gerus metus, daug žaidžiau, kovėmės prieš stiprias komandas, labai stiprius varžovus. Manau, kad patobulėjau. Puiki lyga, gerus trenerius turėjome.

– Kas labiausiai jums padeda Ispanijoje tobulėti?

– Šeima. Kad ir per atstumą, visuomet padeda, palaiko. Jeigu kažkas blogai, visuomet atsiremi į šeimą. Tėtis (ilgametis LKL krepšininkas Sigitas Birutis – aut. past.) stebi beveik visas rungtynes ir išrašo pamokų. Smagu iš jo gauti patarimų, visgi pats profesionaliai žaidė krepšinį.

– Nors buvote vienas geriausių ACB centrų, žaidėte ne pačioje konkurencingiausioje komandoje, kuri vos išliko ACB pirmenybėse. Kiek tai apkartina sezoną ir kiek jis sunkus, kuomet pergalių nėra daug?

– Neapkartina. Mes išlikome ACB ir matėme, kokios komandos iškrito. Džiaugiamės bent tuo, kad išlikome, bet visuomet norisi daugiau. Keliose rungtynėse pritrūko ir sėkmės, apmaudžiai pralaimėjome. Būtume bent pusę tų taškelių pasiėmę, būtume ties atkrintamųjų riba. Toks gyvenimas. Vieną kartą tau pasiseks, kitą – ne. Tas šiek tiek apmaudu.

– Ar jau spėjote sulaukti susidomėjimo iš pirmosios lentelės pusės ACB klubų ar kitų lygų?

– Nežinau. Su manimi dar niekas nekalbėjo. Viskas vyksta per agentą. Jis man pasako tik tuomet, kai yra konkretus pasiūlymas. Matyt kol kas tokių dar nebuvo.

– Kiek apskritai trūksta tarptautinių pirmenybių?

– Visada smagiau, kai daugiau rungtynių, tuomet turi mažesnius tarpus. Labai daug treniruočių būdavo. Visiems yra smagiau žaisti nei treniruotis. Trūksta, aišku.

– Dveji metai Ispanijoje. Turbūt čia jau jūsų antrieji namai?

– Sunku pasakyti. Ne. Miestelis patiko, jis yra nedidelis. Visko, ko reikėdavo, tą gaudavome. Gera patirtis.

– Per karšta?

– Ne, pas mus regionas buvo vėsesnis, lietingas. Nėra taip šalta, kaip Lietuvoje, sniego nėra, bet lietaus nepagailėdavo žiemą. O šiaip klimatas panašus į Lietuvos – šiek tiek vėsesnis.

– Laisvai kalbate ispaniškai?

– Ne (juokiasi). Kažką suprantu – krepšinio terminus, bet kalbėti neišmokau. Su vietiniais kažkiek susikalbėti galiu. Kartais pašnekame ispaniškai su komandos draugais, jie mane pamoko.

– Ar Santjago de Komposteloje jus atpažįsta vietiniai, esate bendruomenės dalis?

– Kartais būdavo, tikrai. Fanai susitikdavo mieste, paprašydavo nusifotografuoti. Pačiame Santjago de Kompostelos miestelyje krepšinis yra populiarus ir vietiniai žaidėjus pažįsta. Į areną ateina nemažai žmonių, visuomet rikdavome po 4 tūkst. Žmonės čia myli krepšinį. Čia gal labiau tokios mažos bendruomenės bruožas.

– Nuo kuklaus vaikino „Žalgirio“ dubleriuose iki ACB dominuojančio centro. Kaip atrodė tas kelias?

– Kai žaidžiau „Žalgirio“ dubleriuose, LKL jau atrodė kosmosas. Labai smagu, kad pavyko tiek nueiti ir žaisti tokiame lygyje. Reikia vertinti, kad esu čia, kur esu, ir mėgautis.

– Norite likti Ispanijoje?

– Tie norai gali nesutapti su realybe. Nežinau, Ispanija yra gera šalis, skanus maistas, geros gyvenimo sąlygos, šilta, pati lyga stipri. Viskas čia man patinka.

– Kalbant apie „Žalgirį“, kiek realu jus pamatyti kitą sezoną Kaune? Galbūt palaikote ryšius?

– Susirašau su keliais žaidėjais, Miniotu. Kartais pabendraujame. Kalbant apie vadovybę, nesusirašinėju kiekvieną dieną. Būdavo, kad kartais pasveikindavo po geresnių rungtynių. Kol kas kažkokio susidomėjimo iš jų nesulaukiau.

– Ar pats norėtumėte sugrįžti?

– Kitas klausimas.

– Koks apskritai yra jūsų didžiausias karjeros tikslas?

– Žaisti aukštame lygyje, turėti gerą karjerą ir pasiekti kuo aukštesnį lygį, kovoti dėl titulų.

– Po tokių puikių metų, kaip vertinate savo šansus Europos čempionate atstovauti rinktinei?

– Mano pozicija užkimšta. Nėra ten ko labai vertinti. Turime du NBA centrus ir viskas.

– Ar rimtame turnyre sudalyvauti su Lietuvos rinktine yra jūsų siekiamybė?

– Žinoma. Visi norėtų sužaisti už rinktinę rimtame turnyre. Jau žaidimas lange yra didžiulis pasiekimas. Didžiulė garbę atstovauti Lietuvai, o kalbant apie didesnius turnyrus, manau, jog dar kitoks jausmas. Kažkada karjeroje tikiuosi, jog turėsiu tokį šansą.