Ko tikėtis vasarą? (Ne)sudėtingi „Olympiakos“ manevrai rinkoje

Pirėjo „Olympiakos“ sužaidė geriausią Eurolygos sezoną nuo 2016-17 m. ir atėjo laikas gliaudyti komplektacijos klausimus.

„Oly“ kitą sezoną greičiausiai neturės karjerą baigiančio komandos simbolio Georgio Printezio, bet visa kita atrodo gan solidžiai.

Tik trys ekipos žaidėjai – Printezis, Kostas Papanikolaou ir Kostas Sloukas – iki šio sezono buvo žaidę Eurolygos finalo ketverte. Kitą sezoną „Olympiakos“ turėtų likti bent 8 iš 13 pagrindinės komandos žaidėjų, o įgyta patirtis didina lūkesčius.

Kontraktus su Graikijos klubu kitam sezonui turi Sloukas, Papanikolaou, Saša Vezenkovas, Giannoulis Larentzakis, Michalis Lountzis, Shaquielle's McKissicas, Thomasas Walkupas ir Moustapha Fallas.

Vis tik sudėtyje lieka spragų. Printezis vasarą taps laisvuoju agentu, bet jo profesionalo karjera, ko gero, bus baigta.

Taip pat laisvuoju agentu bus Tyleris Dorsey. Praėjusią vasarą vienų metų sutartį pasirašęs amerikietis turi Graikijos pilietybę ir bus labai geidžiamas Pirėjuje. Tačiau europietiškas pasas suvilios ir daugelį kitų stiprių Europos klubų, o pačio Dorsey prioritetas buvo ir bus NBA.

Jei Printezio ir Dorsey neliks, „Olympiakos“ reikės spręsti vietinių žaidėjų problemą. Reikalingas bent vienas krepšininkas su graikišku pasu, o labiausiai Pirėjo ekipa nori Nazo Mitrou-Longo. Dėl pastarojo kanadiečio kyla dvejonių, ar jis sugebės tapti Graikijos piliečiu.

Bartzokas nori, kad Dorsey liktų ekipoje, tačiau tuo pačiu nėra linkęs ilgai laukti.

Į gynėjo vietą Pirėjo klubas yra numatęs ir dar vieną variantą – Marių Grigonį. Graikai lietuvį bandė prisivilioti dar pernai, bet Grigonis nusprendė keltis į Maskvos CSKA. Nebūtų siurprizas, jei išvykus Dorsey, „Olympiakos“ vėl medžiotų Grigonį.

Iš kitos pusės, Grigonis 2021 m. pasirašė trejų metų sutartį, kurios vertė – 4 milijonai eurų. Akivaizdu, kad lietuviui ištrūkti iš tokio kontrakto bus labai sunku tiek pačiam, tiek suinteresuoto klubo galioms.

Labiausiai intriguojantis „Olympiakos“ iššūkis – kaip sustiprinti priekinę liniją? Vezenkovas ir Fallas bus komandoje, bet daug klaustukų supa Hassaną Martiną, Livio Jeaną-Charlesą ir Quincy Acy.

2021 m. vasarį Martinui buvo atlikta menisko operacija, kuri užbaigė amerikiečio sezoną. Krepšininkui būnant gimtinėje jam buvo nustatytas sužeidimas tame pačiame kelyje ir vėl teko gultis ant operacinės stalo.

Blogiausia to dalis, jog „Olympiakos“ nebuvo informuoti apie amerikiečio antrąją operaciją. Nors toks gydymas buvo optimaliausias, bet komunikacija buvo būtina. Be to, centras šį sezoną tapo Fallo dubleriu, nors pagerino savo formą antroje sezono pusėje.

Panaši situacija yra su Jeanu-Charlesu, kuris šį sezoną negavo daug minučių. Neseniai prancūzas užsiminė apie savo vaidmenį Graikijos klube.

„Mano situacijoje yra dilema – būti dalimi didelės komandos ir žaisti mažai ar turėti daugiau atsakomybių, bet atstovauti mažesniam klubui? – „BeBasket“ sakė Jeanas-Charlesas. – Visada sunku nuspręsti. Galop mūsų patekimas į finalo ketvertą sako, kad pasirinkau teisingai, nors nusivylimo yra.“

Acy šį sezoną buvo labiau pozityvus balsas rūbinėje nei realią naudą aikštėje duodantis krepšininkas. Vis tik žaidėjas savo vaidmenį puikiai supranta ir minučių laukdavo Graikijos lygoje. Bartzokui taip pat patinka Acy pozityvumas, bet tai nereiškia, jog amerikietis liks dar vienam sezonui.

Jei komandoje nebus Printezio ir Jeano-Charleso, reikės dviejų naujų aukštaūgių. Jei ir Martino – trijų. Vezenkovas šį sezoną demonstravo aukščiausius karjeroje pataikymo rodiklius (66 proc. dvit., 37 proc. trit.), bet „Olympiakos“ žino, jog reikia puolėjo, kuris keltų dar didesnę grėsmę perimetre.

Jei pavyks prisivilioti Panagiotį Kalaitzakį, ketvirtoje pozicijoje jis žaisti vis tiek negalės. Panevėžio „Lietkabelio“ puolėjas gali žaisti per gynėjo ir lengvojo krašto puolėjo pozicijas bei taip papildytų Papanikolaou ir Vezenkovą. Bet kokiu atveju, „Olympiakos“ reikėtų dar vieno graiko.

Lountzis ir toliau gaus minutes vietinėje lygoje, o Alexandros Nikolaidis, Iosifas Koloveros ir Vassilis Christidis dar nėra pasiruošę aukščiausio lygio krepšiniui. Pastarieji trys krepšininkai šį sezoną buvo išnuomoti kitiems klubams.

„Olympiakos“ vadovai Panagiotis ir Giorgos Angelopoulai teigė, jog klubo biudžetas turėtų nežymiai pakilti. Kadangi McKissicas ir Papanikolaou negali žaisti ketvirtoje pozicijoje, labiausiai reikalinga rimta investicija į žmogų, kuris gali pasiūlyti kitų dalykų nei Vezenkovas.

Vis tik nereikia tikėtis, jog iš niekur į Pirėjų pradės plūsti Europos žvaigždės. Pavyzdžiui buvęs klubo atstovas Nikola Milutinovas gal ir svarstytų apie sugrįžimą, bet „Olympiakos“ jau turi startinio penketo centrą Fallą, o ir serbo 2,5 mln. eurų sezono atlyginimas yra visiškai neįkandamas.

„Olympiakos“ su dauguma žaidėjų turi pliuso galimybes, kuriuos gali aktyvuoti klubas. Tai suteikia daugiau manevringumo rinkoje, išskyrus dvi išimtis.

Vezenkovas šią ir ateinančią vasarą turi NBA išpirkos galimybę, o Fallo sutartis galioja iki 2025 m.