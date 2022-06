Nuotr.: D.Repečka, LKL | BasketNews iliustracija/M.Didė

Apie šviežiai prabėgusį sezoną susimąstęs Tyleris Cavanaugh atsiduso Šiaulių arenos koridoriuje. Debiutiniai metai Kauno „Žalgiryje“ pažėrė dar per karjerą neregėtos patirties.

28-erių puolėjui Lietuvoje per metus teko dirbti su trimis treneriais, Eurolygoje užimta paskutinė vieta, o išlydint ilgametį klubo vedlį Paulių Jankūną, patirtas istorinis smūgis vietiniame fronte – pirmąkart nuo lygos įkūrimo „Žalgiris“ liko už LKL finalo etapo.

Jausmas vienas – nusivylimas.

„Ufff.. Vau. Emocijų kupini amerikietiški kalneliai, – bendraudamas su tinklalapiu BasketNews, kalbėjo Cavanaugh. – Akivaizdu, kad tai – labai nuviliantis sezonas nuo pradžios iki pabaigos. Pasitaikė momentų, kai buvome pakilime, įveikėme tikrai geras komandas. Buvo akimirkų, kada sudėtis absoliučiai išbyrėjo, tačiau vis tiek nugalėjome pajėgius varžovus. Eurolygoje fiksavome keturių pergalių (per penkerias rungtynes – aut. past.) seriją.

Bet nutiko tiek daug visko. Trys treneriai per vieną sezoną, ir tai jau savaime daug ką pasako. Keitėsi žaidėjai. Man asmeniškai tai buvo galimybė augti kaip krepšininkui, kad ir kaip nepalankiai mums viskas klostėsi. Daugelis iš mūsų mokėsi iš to. Kad ir kaip buvo labai sunku, tarpusavyje mezgėme gerą ryšį. Nuvilia, jog nesugebėjome Jankio išlydėti aukštumoje.“

Cavanaugh į „Žalgirį“ atvyko sudėtį formuojant Martinui Schilleriui, kuris po pralaimėtų dvejų Eurolygos rungtynių buvo atleistas spalio 8-ąją. Jure Zdovcas Nemuno saloje darbavosi pusmetį – nuo spalio 11-osios iki balandžio 11-osios.

Kazys Maksvytis prisijungė sezono pabaigai, per kurią „Žalgiris“ atrodė neatpažįstamas.

Cavanaugh tikinimu, paskutiniai du strategai susidūrė su skirtingais iššūkiais.

„Niekada neteko to patirti, – apie darbą su trimis vyr. treneriais per sezoną sakė Cavanaugh. – Buvo labai sunku, tuo pačiu sunku buvo ir patiems treneriams. Jure atvyko vienas, be jokio savo asistento. Gavosi taip, kad mes komandoje puikiai žinojome vienas kitą, bet treneris nepažinojo absoliučiai nieko. Kazys prie mūsų jungėsi kartu su Gintaru Krapiku ir mes tiesiog nebeturėjome pakankamai laiko, per kurį būtume galėję viską sustyguoti. Ulės trauma mums buvo didžiulė netektis. Tokių bangų pasitaikė labai daug. Nemanau, kad galima kaltinti kažką dėl to. Tiesiog buvo labai sunki padėtis.“

Triumfuojantis Tyleris Cavanaugh Nuotr. BasketNews/D.Repečka

Praradęs Edgarą Ulanovą, „Žalgiris“ svyravo ant eliminacijos dar LKL ketvirtfinalyje prieš Klaipėdos „Neptūną“. Iki tol žalgiriečiai istorijoje nebuvo patyrę nesėkmės šiame atkrintamųjų etape, bet galop laimėjo 3-2.

LKL pusfinalyje 1-3 nusileista Panevėžio „Lietkabeliui“ ir pirmą kartą likta už finalo. Dėl pastarosios serijos Cavanaugh plakė ir save.

„Didžiuliai nuopelnai keliauja „Lietkabeliui“, kaip jie pasiruošė savo žaidimo planą, – tinklalapiui BasketNews komentavo Cavanaugh, pusfinalyje tritaškius realizavęs 28,6 proc. taiklumu, rinkęs po 8,5 taško ir 5,8 naudingumo balo. – Jie – gerai treniruota komanda. Džordže Gagičius ir Gediminas Orelikas prieš mus sužaidė labai labai gerai ir jų gynėjai labai gerai pataikė, ypatingai tie, ties kuriais šiek tiek rizikavome ir norėjome, kad išsimestų. Nuopelnai jiems, bet mums kirto ir Ulanovo praradimas, didelę įtaką ant parketo turinčio ir energija trykštančio žaidėjo.

Ir prie viso to, mes nerealizavome savo metimų. Vienose rungtynėse pataikėme vos 1 tritaškį iš 17 (6 proc. – aut. past.). Asmeniškai labai nusivyliau savimi, nes nesužaidžiau taip, kaip galiu, ir kaip galbūt tikėjosi kiti. Man tai – motyvacija vasarai. Bet pasikartosiu – dideli nuopelnai „Lietkabeliui“.

LKL bronza prieš „Šiaulius-7bet“ – ne toks atsisveikinimas, kokį „Žalgiris“ norėjo surengti karjerą užbaigusiam Jankūnui. Sunkiojo krašto puolėjo pozicijoje rungtyniaujantis Cavanaugh sutiko Lietuvos legendą pačiame saulėlydyje.

38-erių kaunietis pasitraukė Eurolygoje sužaidęs 19 sezonų, iš kurių 18 – „Žalgiryje“. Cavanaugh asmeniškai tai buvo antras sezonas Eurolygoje po 2019-2020 m. debiuto su Berlyno ALBA.

Treniruotės ir žaidimas kartu su Jankūnu pažėrė daugybę pamokų.

„Kaip pastatyti save į poziciją gynyboje, kovojant dėl kamuolių puolime, kaip gintis prieš greitesnius varžovus, į kokias detales atkreipti dėmesį, kaip išnaudoti savo kūną, – vardijo Cavanaugh. – Nors Jankūnas nebėra toks, koks buvo prieš 4-5 metus, Pauliaus krepšinio supratimas vis dar toks pat. Sėmiausi iš jo įvairių detalių: kaip jis geba atlikti perdavimą, užsiimti poziciją ir panašiai. Jankūnas nebejudėjo taip, kaip anksčiau, bet vis tiek sugebėjo lemti skirtumą. Tai yra neįtikėtina, žinant, jog šį sezoną dar turėjo ir traumą. Man buvo ypatinga mokytis iš tokią puikią karjerą Europoje pasiekusio žmogaus.“

Ryškiausiu sezono momentu Cavanaugh išskyrė vienintelį šiemet iškovotą čempionų trofėjų – Karaliaus Mindaugo taurę. Šis nugalėtojų titulas tapo paskutiniu Jankūnui, kuris per karjerą 15 kartų tapo LKL čempionu ir 10 sykių laimėjo šalies taurę.

„Taurės varžybos buvo labai ypatinga akimirka visai komandai, – paminėjo Cavanaugh. – Tada buvo sezono atkarpa, kai buvome sveiki ir stiprūs. Bet kalbant bendrai apie (Pauliaus – aut. past.) išlydėtuvių sezoną, įspūdį kėlė viskas: rūbinė, kelionės autobusu, susitikimai su komanda, vakarienės. Buvo ypatinga būti ne tik šalia Jankio, bet ir kitų senbuvių Artūro Milaknio, Manto Kalniečio, kurie skynė sėkmę su šiuo klubu.“

Cavanaugh LKL vidutiniškai rinko po 11,6 taško (37,5 proc. trit.), 5,1 atkovoto kamuolio ir 12,7 naudingumo balo. Eurolygoje jo rodikliai siekė 9,7 taško (37,8 proc. trit.), 5,1 atkovoto kamuolio ir 10 naudingumo balų vidurkius per 25 žaidimo minutes.

28-erių amerikietis – vienintelis „Žalgirio“ legionierius liksiantis komandoje.

Puolėjas turi garantuotą sutartį iki 2023 m. vasaros, po kurios dar kontrakte numatyta pliuso 2023-2024 m. sezonui galimybė.

Kauniečių gretos gali keistis masiškai, ypatingai priekinė linija: Jankūnas baigė karjerą, Joshas Nebo ir Joffrey Lauvergne’as išvyks, dar kol kas neaiški Mareko Blaževičiaus ateitis „Žalgiryje“.

Cavanaugh tinklalapiui BasketNews reiškė norą likti Kaune.

„Man patinka, kaip yra valdomas klubas, tai – aukščiausios klasės organizacija: arena, treniruočių salė, užsakomieji reisai, generalinio direktoriaus darbas, kuriuo siekiama mūsų bendros sėkmės. Džiaugiuosi dėl privilegijos žaisti „Žalgiryje“, tokiame klube ir tokioje organizacijoje, – komentavo Cavanaugh. – Noriu grįžti ir kautis dėl šanso laimėti. Manau, kad tai būtų dar kitokia patirtis. Visgi žvelgiant iš krepšininko pozicijos, niekada negali žinoti, kas gali nutikti ir kokios galimybės gali pasiekti tave.

Tačiau esu tikrai patenkintas ir noriu sugrįžti kitąmet. Koncentruojuosi į žaidimą „Žalgiryje“, tobulėjimą per vasarą ir norą padėti komandai kitą sezoną kaip tik galėsiu.“

Nors pirmųjų metų finišas „Žalgiryje“ – kartus, Cavanaugh džiaugiasi galėjęs susipažinti su naujuoju vyr. treneriu dar prieš kitą sezoną.

„Buvo gera susipažinti su treneriu, suprasti, ko jis reikalauja, jo sistemas, – sakė Cavanaugh. – Kazys – labai detalus ir konkretus. Būnant žaidėju suprasti, ko treneris tikisi iš tavęs, yra labai svarbu. Smagu, jog pavyko susipažinti dar prieš artėjančius metus.“

Ko šiųmetinei „Žalgirio“ sudėčiai stigo labiausiai?

„Manau, mums trūko atletiškumo. Gebėjimo įsiveržti į baudos aikštelę ir kurti metimus, – dėstė Cavanaugh. – Iš tikrųjų pas mus tik vienas Lukas Lekavičius žaidė solidžiai visą sezoną. Kiti patyrė pakilimus ir nuopolius, skirtingose atkarpose sužaidė skirtingas žmogus. Lukas demonstravo pastovumą visą sezoną ir manau, kad mums reikia daugiau pastovumo. Taip pat mums trūko kūrybos. Krepšį atakavome gana gerai, bet tuo pačiu reikia pasitempti ir gynyboje.“