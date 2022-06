Finalo serijos kulminacija? „Rytas“ – „Lietkabelis“ 33:44 (19 min.)

Šiandien į žydruosius ekranus sugrįžta Lietuvos krepšinio lyga ir Vilniaus „Rytas“ namuose turės pirmąją progą po 12 metų pertraukos susigražinti čempionų titulą.

Rungtynių eiga:

2:2, 1 min.: Normanto taškai. Gagičius atsako tuo pačiu.

4:2, 2 min.: Normanto dvitaškis.

7:2, 3 min.: Normanto tolimas šūvis.

Margirio Normanto lemiamų rungtynių įtampa neveikia (7 tšk., 2/3 dvit., 1/1 trit.). Vilnietis rungtynes pradėjo drąsiais metimais per Panagiočio Kalaitzakio rankas, o netrukus pridėjo ir tolimą metimą greitoje atakoje. Arno Butkevičiaus dvitaškis dar labiau padidina „Ryto“ atotrūkį (9:2) ir jei panevėžiečiai neduos greito atsakymo – šventė sostinėje gali prasidėti dar iki pertraukos.

9:2, 3 min.: Butkevičiaus dvitaškis.

9:4, 4 min.: Gagičiaus dvitaškis.

9:9, 4 min.: Gagičiaus dvitaškis. Radičevičiaus tritaškis nuo lentos.

9:14, 6 min.: Oreliko tritaškis. Radičevičiaus dvitaškis.

9:16, 7 min.: Oreliko taškai.

11:16, 7 min.: Ulecko baudos.

11:17, 7 min.: Lipkevičiaus bauda.

12:17, 8 min.: Kariniausko bauda.

Per tris minutes startavęs devyniais taškais iš žaidimo, „Rytas” po to puspenktos minutės nepelnė taškų iš žaidimo – tris taškus baudų metimais surinko Uleckas ir Kariniauskas. „Lietkabelis” per tą laiką sumetė 15 taškų ir išsiveržė į priekį 17:12.