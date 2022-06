Apie savo ateitį užsiminęs Čanakas: „Geriausias sezonas mano gyvenime“

Nuotr.: LKL

Nuotr.: LKL

Nuotr.: BNS

Nuotr.: LKL

Nuotr.: LKL

Nenadas Čanakas nėra pats įdomiausias treneris spaudos konferencijose, bet šįkart tylėti negalėjo – 2021-22 m. Panevėžio „Lietkabelis“ paliko labai gilų įspaudą jo širdyje.

Fotogalerija Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: LKL Nuotr.: BNS Nuotr.: LKL Nuotr.: BNS Nuotr.: LKL Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: LKL Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: LKL Nuotr.: BNS Nuotr.: LKL Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: LKL Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: LKL Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: LKL Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: LKL Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: LKL Nuotr.: BNS Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: BNS Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: BNS Nuotr.: LKL Nuotr.: BNS Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: BNS Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: LKL Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: LKL Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: LKL Nuotr.: BNS

„Lietkabelis“ 76:79 pralaimėjo „Rytui“ ir finalo serijoje nusileido 1-4.

„Pirmiausia, sveikinimai „Rytui“ su iškovotu titulu, – spaudos konferenciją pradėjo Čanakas. – Jie baigė reguliarųjį sezoną kaip pirma komanda, keturiskart paeiliui mus nugalėjo ir visiškai nusipelnė titulo.“

– Kaip visą sezoną pavyko išlaikyti komandos koncentraciją?

– Dabar sunku analizuoti, nes ką tik baigėsi sezonas. Manau, kad tai buvo geras sezonas mums. Dabar šiek tiek liūdna, nes neįgyvendinome pagrindinio tikslo. Tačiau didžiuojuosi, jog kovėmės 40 minučių, nėra lengva tai daryti šioje arenoje. Nors galime žaisti protingiau, taip pat ir aš galiu būti protingesnis.

– Jūsų komanda padarė dvi klaidas lemiamu metu. Kodėl jos nutiko?

– Tiesiog padarėme klaidą, išslydo kamuolys iš rankų. Neturiu paaiškinimų tokiems dalykams, nes taip tiesiog atsitinka.

– Įvardijote, kad komanda galėjo žaisti protingiau. Kaip?

– Visą laiką gali žaisti protingiau. Panevėžyje, ketvirtajame mače, turėjome būti protingesni, nes jie buvo bonuse. Čia patys neišnaudojome bonuso, neatsitvėrėme. Dabar sumokėjome labai didelę kainą – nelaimėjome čempionato.

– Treneri, kaip įvertintumėte galimybes, kad tai buvo paskutinės jūsų rungtynės „Lietkabelyje“?

– Dabar nėra geras momentas apie tai kalbėti. Su klubu buvome susitarę nesišnekėti sezono metu, tad kalbėsime dabar.

Rungtynių žaidėjas EFF 20 Margiris Normantas Taškai 15 Taiklumas 6-10 Atkovoti kamuoliai 3 Rezultatyvūs perdavimai 3

– Kaip apibūdintumėte visą sezoną?

– Kaip ir sakiau, dabar nelengva, nes pralaimėjome. Visi galvojome, jog galime laimėti čempionatą, bet taip neatsitiko. Kai nurims emocijos, galvosime racionaliau – žaidėme dviejuose finaluose, iškovojome 9 pergales Europos taurėje ir kritome prieš būsimus čempionus.

– Turite daug žaidėjų, kurie veržiasi į aikštę traumuoti. Ką tai jums sako apie komandą?

– Nenoriu ieškoti pasiteisinimų, bet pastaruosius 2-3 mėnesius negalėjome normaliai treniruotis. Per daug žaidėjų su traumomis ir stengėmės gyventi nuo rungtynių iki rungtynių.

Dėl to prarasdavome aštrumą rungtynėse. Tačiau žaidėjai yra kariai ir atidavę viską dėl komandos. Esu labai laimingas, kad galėjau juos treniruoti. Šis sezonas yra kažkas fantastiško tiek per mano 20 metų žaidėjo, tiek per trenerio karjerą. Šis sezonas yra geriausias mano gyvenime.

Kalbu ne apie rezultatus. Laimėjau trofėjus su „Partizan“ ir ALBA. Tačiau dirbti su tokia komanda yra fantastika. Dėl to galiu sakyti, kad tai – geriausias sezonas mano gyvenime.

– Ką „Lietkabeliui“ reikia padaryti, kad kitą sezoną jis būtų tokioje pačioje vietoje?

– Supraskite mane, kad negaliu ant karštųjų daug pasakyti. Be to, tai klausimas ne man.

– Sugrąžinote fanus į „Cido“ areną. Kiek tai yra smagu?

– Kai atvykau į Panevėžį, negalėjau įsivaizduoti, kad vieną dieną arena bus pilna. Tačiau tai pasiekiame. Tai dar viena priežastis, kodėl didžiuojuosi.