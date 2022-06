Triumfuojantis Žibėnas: „Gal buvome nekenčiamiausia komanda, bet mus motyvavo tai“

Nuotr.: BNS

Giedrius Žibėnas šoko į Georgio Dedo ir Gusto Maskoliūno glėbį „Jeep“ arenoje nuaidėjus finalinei sirenai. Ji skelbė išsvajotą Vilniaus „Rytą“ triumfą LKL finale po dvylikos metų pertraukos.

Sostinės klubas finalo serijoje 4-1 pranoko Panevėžio „Lietkabelį“ ir istorijoje iškovojo šeštą LKL čempionų titulą.

Žibėnui sakant kalbą spaudos konferencijoje, į kambarį įsiveržė tie patys asistentai – Dedas ir Maskoliūnas. Liepsnojo pergalės cigarai ir skambėjo mėgstamiausia štabo daina.

„Ilgai to laukėme, – konferencijoje sakė Žibėnas. – Tikrai nusipelnėme. Daug kas mus nurašė. Gal momentais buvome tokia ir nekenčiamiausia komanda, bet mus motyvavo tai. Šventėme pergalę. Skaičiai nemeluoja: buvome geriausia komanda visą sezoną tiek pagal pergalių ir pralaimėjimų balansą, tiek pagal puolimo, tiek pagal gynybos skaičius. Tikrai esame nusipelnę to. Labai džiaugiuosi už kiekvieną žaidėją. Privalau išskirti Arną Butkevičių ir Mindaugą Girdžiūną, kurie Vilniuje yra ilgai, jie ilgai laukė to, ir jie padarė tai. Jų pavardės į istoriją bus įrašytos auksinėmis raidėmis. Taip pat žiauriai smagu už Margo, Radzevičių ir Adomavičių, kadangi jie visi yra vilniečiai, ir jie laimėjo su savo komanda savo mieste. Dabar švęs su savo draugais ir artimaisiais.

Taip pat – visiems likusiems žaidėjams, kurie čia buvo ir pirmą, ir antrą sezoną. Tai tikrai atsilieps jų karjeroms, nes dabar jie turi auksinį įrašą. Aišku, lenkiuosi prieš visą trenerių štabą. Be jų nebūtume nieko nuveikę. Jie dirbo 24/7 režimu. Pfuu… Jie padarė didžiulį indėlį. Galbūt visur būna mano veidas, bet jų turėtų būti visur šalia manęs, nes jie padarė didžiulį darbą ir atvedė komandą, kur yra dabar ir verta būti.“

Rungtynių žaidėjas EFF 20 Margiris Normantas Taškai 15 Taiklumas 6-10 Atkovoti kamuoliai 3 Rezultatyvūs perdavimai 3

– Treneri, kalbate apie kitus, bet svarbiausias turbūt yra treneris. Koks jo indėlis šioje pergalėje? – žurnalistai paklausė Žibėno.

– Kai kalbame apie trenerį, pas mus yra keturi treneriai. Pas mus nėra vieneto. Mes visi dirbome sąžiningai ir tai yra kartu sudėtas darbas kiekvieną dieną. Tikrai neišskirsiu savęs, neišskirsiu Georgio, Gusto ar Tado. Tadas padarė puikų darbą, nes antrus metus iš eilės finalus pasitinkame būdami visi sveiki. Tik neaišku, kaip šiandien baigėsi Tanneriui su Evaldu. Georgios – Eurolygos treneris, jo patirtis mus davė begalę… Galiu drąsiai sakyti, jog su Gustu Maskoliūnu priešakyje tai buvo geriausias štabas visame LKL. Jie taip pat nusipelnė auksinio įrašo į Vilniaus „Ryto“ istoriją.

– Ar atima saldumą tai, kad titulas iškovotas ne prieš Kauno „Žalgirį“?

– Mes įveikėme „Žalgirį“ 2-1. Tą mes įrodėme. Vienintelį kartą pralaimėjome su paskutiniu metimu. Niekas nežino, kaip būtų finale – lengviau ar sunkiau. Bet „Lietkabelis“ visiškai nusipelnė, jie buvo tikrai geresni pusfinalyje. Lietuva matė tai ir tuo momentu jie buvo geresnė komanda. Turėjo pastovumą, gerai treniruota komanda, su aiškia vizija, su aiškia sistema. Aišku, jie išnaudojo daug energijos, ypač emocinių. Gal jų pritrūko, bet mes ir kovojome dėl reguliariojo sezono titulo, kad finale būtume šviežesnė.

– Kokia šventė laukia Vilniaus?

– Prie Baltojo tilto. Tai nevyksta pas mus kasdien. Žinome, kad neturime milijono fanų, bet švęsime su tais, kurie yra tikri mūsų fanai, kurie mus palaikė ir kai laimėjome, ir kai pralaimėjome. Manau, kad šiandien „Jeep“ arenoje susirinko būtent šitie fanai, kurie visą sezoną buvo su mumis. Kiti gal „Maneskin“ koncerte dabar.

– Ar nebūtų buvę malonu laimėti prie 10 tūkst. sirgalių kitoje arenoje?

– Mes bandėme padaryti tai pirmose rungtynėse, buvo pustuštė arena ir 6 tūkst. sirgalių – vienas jausmas. Čia žaidėme kaip namuose, tai yra kitas jausmas. Niekas negali garantuoti, kad būtų susirinkę daugiau nei 6 tūkst. Norėjome švęsti su tikraisiais fanais. Žinau, kad jų liko ir už durų. Nepykite, bet ir kitą sezoną, kiek žinau, „Rytas“ visas rungtynes žais „Jeep“ arenoje.