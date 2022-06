Vėl priekyje: puolime sprogusi „Celtics“ trijulė palaužė „Warriors“

kai puolime zaidi 4x5, sunku laimet, nes grebliarankis Greenas yra tuscia vieta. ta jo gynyba ir tipo skilai perdavinet kamuoli neatperka to, kad varzovai gali net nedengt jo. jei anksciau laisvas dar pataikydavo ir gan neblogai, tai dabar visiskas 0. aisku Kerras neturi tokiu dideliu kiausiniu, kad bandyt mazint jo minutes, bet manau verta pabandyt gynybos saskaita imest zaideja, kuris puolime nebutu tik statistas, ir paziuret, kas is to gausis.