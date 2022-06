Svajonę išpildęs Butkevičius atsivėrė: „Buvo ašaros bėga, nes net nežinai, kodėl taip vyksta“

Nuotr.: LKL, BNS | BasketNews iliustracija/M.Didė

Arnas Butkevičius dvylika metų gyveno svajone tapti Lietuvos krepšinio lygos čempionu.

Nukirpęs čempionišką krepšio tinklelį, krepšininkas iškėlė abi rankas ir skendo „Jeep“ arenos parketą užplūdusių Vilniaus „Ryto“ sirgalių minioje.

Sostinės fanų LKL titulo laukimas užtruko lygiai tiek pat, kiek „Ryto“ veidu tapusio žaidėjo karjeros troškimas – nuo 2010 m.

Puolėjas tąmet profesionalo kelią pradėjo Vilniaus „Sakaluose“, kuriems atstovavo du sezonus (2010-2012 m.).

Vėliau sezoną rungtyniavo Panevėžio „Lietkabelyje“ (2012-2013 m.), ketverius metus gynė gimtosios Klaipėdos „Neptūno“ garbę (2013-2017 m.) ir nuo 2017 m. gruodžio atstovavo sostinės komandai.

29-erių sportininkas iki triumfu pasibaigusios serijos dalyvavo keturiuose LKL finaluose: 2014 m. ir 2016 m. (dėl traumos žaidė tik pirmajame mače) su „Neptūnu“ bei 2019 m. ir 2021 m. su „Rytu“.

2018 m. finalą klaipėdietis praleido dėl delnakaulio lūžio.

Visos serijos dėl titulo pralaimėtos Kauno „Žalgiriui“.

„Kol kas būdavo kaip į sieną“, – spaudos konferencijoje po 4-1 laimėto finalo prieš Panevėžio „Lietkabelį“ sakė Butkevičius.

Giedrius Žibėnas čempioniškoje kalboje, visų pirma, akcentavo džiaugsmą dėl Mindaugo Girdžiūno ir Butkevičiaus. Žaidėjų, kurie dabartinėje sudėtyje „Rytui“ atstovauja ilgiausiai (nuo 2017 m. gruodžio).

Jiedu pirmąjį čempionų trofėjų su „Rytu“ laimėjo taurės varžybose, 2019 m. prieš „Žalgirį“ triumfuodami Karaliaus Mindaugo taurės turnyre.

Butkevičiaus lyderystė sostinėje išaugo 2020 m. vasarą, kai „Ryto“ krepšininkai ir trenerių štabas išrinko jį kapitonu.

„Šitie du sezonai psichologiškai man turbūt buvo sunkiausi per karjerą“, – braukdamas ranka per veidą, tinklalapiui BasketNews atsivėrė krepšininkas.

Butkevičius prabilo apie praėjusį sezoną apėmusį beviltiškumo jausmą, kada troškę sėkmės „Rytui“, krepšininkai sugėrė klubą gramzdinusius smūgius tiek aikštelėje, tiek už jos ribų.

„Buvo nerealiai sunkių akimirkų. Iki tokių momentų, kai atrodo pralaimi rungtynes, jau net ašaros bėga, bet ne dėl to, kad pralaimėjai. Bet dėl to, kad net nežinai, ką reikia keisti, kodėl viskas taip vyksta“, – atviravo puolėjas.

Iškėlęs LKL prezidento Remigijaus Milašiaus įteiktą čempionų taurę, Butkevičius pasidžiaugė su komanda, o vėliau trofėjus sirgalių rankomis per „Jeep“ arenos tribūną pasiekė ištikimiausius klubo fanus „B Tribūną“.

„Ryto“ puolėjas siekė įtraukti sirgalius į šventimą kuo labiau, savo kailiu jausdamas, ką reiškia laukti išsvajotos pergalės dvylika metų.

Tinklalapyje BasketNews – atviras Butkevičiaus interviu apie tapimą LKL čempionu, penkerių metų laikotarpį Vilniuje, klubo pamatą – sirgalius, ir spaudimą „Rytui“.

– Arnai, įgyvendinta svajonė – tapote LKL čempionu. Kas dedasi galvoje? – BasketNews žurnalistas paklausė Butkevičiaus.

– Visų pirma norisi išgyventi tokias akimirkas, sugerti jas ir atsiminti labai ilgam. Matote, kiek laiko užtrunka, kol pasitaiko tokia galimybė ir kiek reikia to laukti. Nuo tada, kai atėjau į LKL (2010 m. – aut. past.) ir pradėjau profesionalo karjerą, buvo svajonė baigti sezoną su pergale finale. Va toks ir jausmas, kai 12 metų gyveni su svajone, ir ji išsipildo.

Dar kol kas pats sunkiai suvokiu, bet man visą laiką smagiausia yra kelionė tikslo link. Ją atsimeni labiausiai. Atsimeni, kiek įdedi darbo, matai, kiek reikia įdėti jo, kad taptum čempionu. Buvo labai daug darbo, labai daug sunkių akimirkų tame kelyje. Dėl to tampa tik smagiau. Kiek metų dominavo „Žalgiris“ ir dabar mes laimime… Visi fanai laukė dvylika metų. Tai yra ir jų pergalė. Matosi, kaip jie džiaugiasi. Jie seniai galėjo nuleisti rankas ir nusisukti nuo klubo, kuriame išgyventa daug permainų, daug visko. Galvoje labai daug visko.

– Tinklelio kirpimas, taurės iškėlimas kartu su komanda turbūt yra maloniausios čempioniškos procedūros.

– Norėjau įtraukti fanų grupę, kad jie švęstų kartu su mumis. „Ryto“ stiprybė yra fanų bazė, kuri išlieka kartu su komanda. Labai norisi dalintis šita pergale su jais ir švęsti kartu su jais. Fanai to nusipelnė turbūt labiausiai iš visų mūsų.

– Penkerių metų laikotarpis „Ryte“ ir kelionė iki titulo. Kiek pačiam kildavo dvejonių dėl savo sprendimų ir kokia tai buvo patirtis?

– Daug daug visko. Visko net neišvardinsiu. Kiek pasikeitimų, kiek pykčių, kiek skandalų… Išgyventa daug visko. Stengiesi padėti viską į šalį, nes esi profesionalas. Mums kartais tikrai ganėtinai gerai gaudavosi nustumti į šalį tuos dalykus, kas vyksta vadovybėje. Paskutinius pusantrų metų atrodo, kad klubas rado savo liniją, galbūt ramybę ir iškart yra kažkoks rezultatas.

Komandos, kurios, pavyzdžiui, laimi ir Eurolygą, kitus čempionatus, yra su projekcija į ateitį. Kai yra projekcija, žiūri į priekį ir turi išsikėlęs tikslą, nesimėtai į kairę, į dešinę. Aišku, būna blogesnių ir geresnių akimirkų, bet nereiškia, kad iškart turi daryti permainas, imtis drastiškų sprendimų. Reikia ir išlaukti to rezultato.

– Kurie padėtį stabilizavę buvo pamatiniai? Kiek prisidėjo atėjęs Donatas Zavackas, kiek pats brendote kaip kapitonas?

– Be kalbų, brendimas ateina su patirtimi, ypač su pralaimėjimais, nes daugiausiai mokaisi iš jų. Jeigu skini tik pergales, gali labai greitai pasijausti, kad esi geras, kad nereikia nieko keisti. Bet kai pralaimi tiek finalų, tiek konkrečių rungtynių sezone, tuomet daugiausiai darai išvadų. Donato atėjimas tikrai įnešė savo. Labai trūko būtent sporto direktoriaus, kuris kažkiek apramintų emocijas valdymo sluoksniuose. Tos pareigybės nėra be reikalo.

Donatas buvo krepšinyje, jis supranta ir mato, kuria kryptimi viskas eina. Kartais reikia tiesiog turėti savo tikslą, būti kantriems ir išlaukti situacijos. Tai reikalauja labai daug jėgų ir stiprybės. Pavyzdžiui, paimkime biudžetą. Nėra taip, kad nebūtų problemų. „Rytas“ nebėra komanda, kuri buvo prieš dvylika metų. Jiems reikia protingai dėliotis viską ir išlaukti savo momento. Manau, kad pasinaudojome savo momentu.

Pergalės cigarą traukiantis Arnas Butkevičius Nuotr. LKL

– Užsimenama apie spaudimą „Rytui“ iš aplinkos tiek žaidžiantiems, tiek komandą treniruojantiems asmenims. Kokio lygio tai yra našta?

– Labai stengiuosi atsiriboti nuo kažkokio negatyvo. Būnant „Ryte“ supranti, kad esi nemėgstamiausioje komandoje Lietuvoje. Manau, visi sutinka su tuo. Kad ir ką „Rytas“ padarytų, sakykime, kad ir dabar laimėjome čempionatą, vis tiek bus sumenkinama, jog „kažkas nesusikomplektavo, jų serijoje kažkas buvo traumuoti“. Norima nuvertinti ir neatiduoti „Rytui“ garbės, kurios jie nusipelnė savo darbu.

Bet pripratau prie to ir supratau, kad negausiu nieko kito. Daugiausiai koncentruodavausi į komandą, į aikštelėje esančius narius, nes mes laimėsime su jais, ne su kažkuo kitu. Be abejonės, taip pat fanai, kurie visą laiką važiavo į išvykas ar tai būtų FIBA Čempionų lygoje, ar tai LKL. Netikėti pralaimėjimai ar sunkūs momentai, jie vis tiek palaikė ir palaiko. Veža tokie žmonės, kurie tiki tavimi, tiki komanda, nepaisant nieko, ir nori laimėti kartu. Čia yra stiprybė. Jeigu koncentruosiesi į neapykantą, paskęsi tame. Kas dabar apie „Rytą“, nebūdamas šioje organizacijoje, žaidėju ar fanu, pasakys kažką gero? Beveik visi yra prieš. Taip yra… Manau, kad to yra per daug.

– Ar pasvarstote, kodėl taip yra?

– Manau, kad daugiausiai to likę iš praeities, iš derbio su „Žalgiriu“. Daugybė yra „Žalgirio“ fanų, kurie automatiškai yra prieš „Rytą“. „Lietkabelis“ šiais metais galbūt yra Lietuvos krepšinio lygos pelenė, kuri Europos taurėje rodė puikius rezultatus, žaidė aukščiau galimybių. „Lietkabelis“ yra tikrai gera komanda, patys matote, kiek reikėjo atiduoti jėgų. Vėlgi, prieš finalą mus nurašinėjo, juos statė favoritais. Be abejo, „Rytui“ nepadeda skandalai, visi tokie dalykai.

– Ar būna, kad apie spaudimą „Ryte“ reikia pasikalbėti su naujokais, su legionieriais? Ar pasitaiko, kad kai kurie neatlaiko?

– Toks klausimas galbūt yra kiekvienam krepšininkui. Manau, kad norėdamas ateiti į „Rytą“, tikrai turi būti labai tvirtas psichologiškai. Jeigu žaidi silpnesnėje komandoje, iš kurios nelabai, kas tikisi daugiau, tai „Ryte“ visą laiką visi tikisi pergalių, spaudimas, be abejo, jaučiasi. Manau, kad profesionaliame sporte tai yra normalu.

Galiausiai, jeigu nesusitvarkai su tuo, tai nesusitvarkysi jokioje stipresnėje komandoje. Tai yra tiesiog tavo darbo dalis. Be abejo, visą laiką stengiesi paaiškinti žmonėms, kodėl taip yra. Vieni geriau susitvarko su tuo, kiti – prasčiau. Tačiau kai esi komandoje, heitas nėra tiek svarbus ir darantis didelį skirtumą, kadangi esi savų žmonių rate, tarp savo bendradarbių, tarp šeimos narių. Tu žinai savo tikslą. Vieni net kartais gyvena iš heito, juos veža tai, kelia ambicijas, sportinį principą.

Man asmeniškai tai nėra kažkoks didelis trikdys, nes pats iš savęs reikalauju daugiausiai ir visą laiką norisi įrodyti priešingai nei galvoja kiti. Taip buvo ir prieš šią seriją. Buvo ekspertų visokios nuomonės, kurių net nelabai skaitau, bet mūsų treneriai kaip motyvaciją buvo parengę ekspertų išvadas, kad mus sutriuškins, ar kas yra serijos favoritai, kas laimės.

– Kabėjo rūbinėje?

– Jo. Buvo pakabinta. Kaip ir pernai pusfinalio serijoje (žaidė su „Lietkabeliu“ – aut. past.), lygiai taip pat šiais metais, man tai yra motyvacija.

Vaidas Kariniauskas ir Arnas Butkevičius po triumfo LKL Nuotr. BNS

– Vaidas Kariniauskas užsiminė, kad pernai prieš pasirašydamas sutartį su „Rytu“ sakė, jog ateina tik laimėti čempionų titulo. Ar patyliukais kalbėjote apie tai komandoje prieš sezoną?

– Vienintelis tikslas visą gyvenimą, nesvarbu žaidžiau „Neptūne“ ar „Ryte“, ar tuose pačiuose „Sakaluose“, yra laimėti kiekvienas rungtynes. Kiekvienos tos rungtynės kažkur veda. Reguliariajame sezone pasirodėme gerai ir buvome pirmi, bet nu kiek pas mus buvo negatyvo tiek komandoje, tiek rūbinėje… Pykčių, net kartais, atrodo, iki muštynių treniruotėse. Man net kartais buvo sunkiai suvokiama. Atrodo, kad laimime, bet turime tiek nepatenkintų veidų.

Bet suprantu, kodėl taip buvo. Mes turėjome labai daug žaidėjų, kurie norėjo tapti lyderiais, norėjo tapti geriausiais, ir būtent tai turbūt ir yra žmogaus ambicijos, sportiniai tikslai. Svarbiausia tada, kai ateina momentas tas ambicijas nukreipti į vieną tikslą. Manau, kad mums pavyko tai padaryti tik atkrintamosiose. Iki tol mes buvome tokie išsibarstę.

– Pačiam kaip kapitonui daug pamokų davė šitas sezonas?

– Begalę, begalę. Šitie du sezonai psichologiškai man turbūt buvo sunkiausi per karjerą. Praeitų metų pusmetis buvo nerealiai sunkus. Bet tokie dalykai užgrūdina ne tik kaip sportininką, bet ir duoda pamokų gyvenimui. Buvo nerealiai sunkių akimirkų. Iki tokių momentų, kai atrodo pralaimi rungtynes, jau net ašaros bėga, bet ne dėl to, kad pralaimėjai. Bet dėl to, kad net nežinai, ką reikia keisti, kodėl viskas taip vyksta. Atrodo, visi stengiasi, bet va kartais nesusiklijuoja.

Kažkur netinka treneris, kažkur žaidėjai neranda bendro tikslo, kažkur vis tos ambicijos kiša koją. Ir vis klausi savęs, kodėl, kaip galima padaryti… Bandai keisti, niekas netinka, niekas neveikia. Vis klimpsti, klimpsti ir klimpsti. Bet tokie dalykai praeina ir kai jie praeina, tada kažkoks sunkesnis etapas būna sunkus, bet žinai, kaip su juo tvarkytis.

– Ar titulas atperka pastarųjų dvejų metų patirtį?

– Visiškai. Pastarąsias dvi savaites gyvenau tik ta mintimi. Daugiau nieko nebuvo mano mintyse. Niekas man nerūpėjo. Vienintelis tikslas buvo va taip užbaigti sezoną, kaip mes užbaigėme. Norėjau pajausti, ką tai reiškia. Norėjau tapti čempionu. Norėjau turėti žiedą. Norėjau, kad komanda, va šita chebra, kas iš mūsų buvo šiais metais, baigtų sezoną pergalingai. Praėjome daug daug mėšlo, pykčių ir visokių dalykų.

Atvirai pasakius, vidury sezono nebūčiau tikėjęs, kad galime užbaigti šitaip. Labai labai daug žaibavimų, tarpusavyje lipimo vienas ant kito, bet kaip paskui pasižiūri, iš tikrųjų supranti, kad mes labai stūmėme vienas kitą link to didesnio tikslo, vienas kito tobulėjimo. Vienas kito lipimas per galvą duoda naudos komandai. Svarbiausia, jis nebūtų davęs naudos, jeigu sezono pabaigoje nebūtume supratę, kad galiausiai reikia kažkam nusileisti, susitaikyti su savo vaidmeniu, kad kiekvienas būtų naudingas komandai, o ne sau. Kai tai supratome, tapome labai stiprūs. Aišku, neišvengdavome klaidų, neišvengdavome blogų sprendimų, bet tada mes tapome tikra komanda.

– Giedriui Žibėnui tai buvo pirmas pilnas sezonas „Ryte“ vyr. trenerio pareigose. Kaip keitėsi šis strategas?

– Net negaliu išskirti trenerių štabo, nes jie visą laiką būdavo kartu, visą laiką kartu priimdavo sprendimus. Jie visą laiką pasiskirstę savo užduotis ir patys visada buvo vieningi. Tas yra labai svarbu, kad tiek asistentai, tiek vyr. treneris turėtų tą pačią kryptį ir visą laiką jausdavome palaikymą iš jų. Giedrius tikrai paaugęs nuo pernai metų, kai vidury sezono visiškai buvo įmestas į ugnį, bet puikiai susitvarkė su tuo. Nebuvo taip, kad ateitų su kažkokiu ego ir pradėtų daryti nepaisant žaidėjų nuomonės. Giedrius visada paklausia, kaip geriau. Manau, kad tokia sinergija suveikė kartu su komanda.

Be abejo, tiek Giedriui, tiek Georgui Dedui ir tiek Gustui Maskoliūnui tenka didžiuliai nuopelnai už šitą pergalę. Jie susitvarkė su visų charakteriais ir, manau, tai buvo kertinis momentas. Vis tiek esame dvylika vyrukų, kurių charakteriai labai skiriasi. Su kiekvienu reikia bendrauti kitaip, bet jie susitvarkė su tuo ir išlaukė. Kiti treneriai galbūt būtų spjovę į šalį ir darę kažkokius pakeitimus, bet pas mus nebuvo keitimų. Išlikome su savo šaika ir yra rezultatai. Didžiulis trenerių nuopelnas.

– Kalbant apie šitą šaiką, baigėsi jūsų kontraktas, praėjo penkeri metai „Ryte“. Kiek norėtųsi likti Vilniuje ir statyti „Ryto“ pagrindą iš dabartinių vyrų?

– Nebuvo jokių minčių apie ateities planus, nes buvo toks šansas, kurį labai norėjosi išnaudoti. Absoliučiai nebuvo jokių pašalinių minčių. Nežinau, kas manęs lauks šią vasarą. Dabar noriu tik pailsėti. Velniškai daug jėgų kainavo finalo serija. Matysime, kas laukia ateityje ir kaip viskas išsispręs. Kad ir kaip bebūtų, buvo nerealus sezonas. Visi šitie dalykai išliks atmintyje, tikiuosi, iki gyvenimo galo.

