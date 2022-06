„Lakers“ peržiūroje tikrins Shaqo sūnaus galimybes

Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix

Shaquille'o O'Nealo sūnus Shareefas prieš artėjančią NBA naujokų biržą plušės Los Andželo „Lakers“ peržiūroje.

Jovanas Buha iš „The Athletic“ pranešė, jog Kalifornijos komanda suplanavo testines pratybas 22-ejų krepšininkui.

Shareefas savo galimybes demonstravo Milvokio „Bucks“ ekipai, taip pat numatytos treniruotėse su Klivlando „Cavaliers“, Atlantos „Hawks“, Vašingtono „Wizards“ ir kelių kitų klubų atstovais.

207 cm ūgio 100 kg svorio jaunuolis 2018-2020 m. žaidė UCLA universitete, o 2020-2022 m. atstovavo Luizianos valstybiniam universitetui.

NBA legendos sūnų persekioja traumos, dėl kurių jis taip ir negalėjo atskleisti viso savo potencialo.

Shareefo rodikliai NCAA pastarąjį sezoną siekė 2,9 taško ir 2,1 atkovoto kamuolio per 9,2 minutės (14 rungtynių), 2020-2021 m. – 2,8 taško ir 4,4 atkovoto kamuolio per 14,5 minutės (10 rungtynių), o 2019-2020 m. – 2,2 taško ir 2,2 atkovoto kamuolio per 10,2 minutės (13 rungtynių).

Žaidėją pasirinksianti komanda prisiimtų ir riziką, nes jis neparodė galimybių išlikti sveiku ilgomis atkarpomis. Realu, kad NBA klubai į Shareefą žiūri į kaip medžiagą ateičiai, kuri savo kelią NBA link pradėtų nuo G lygos.

Shaquille'as 1996-2004 m. žaidė „Lakers“, su kuria iškovojo tris iš keturių savo NBA čempiono žiedų.

Shareefo žaidimo momentai: