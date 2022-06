Nuo muštynių su LaMelo iki dėmesio iš NBA: Lietuvoje nuvertintas Sušinskas svajoja apie Eurolygą

Nuotr.: Imago Images-Scanpix

2018 metais Mindaugas Sušinskas draugiškose rungtynėse susimuša su LaMelo Ballu ir ilgą laiką Lietuvoje yra geriau žinomas dėl šio įvykio, o ne dėl savo gebėjimų aikštėje. Praėjus keliems metams alytiškio pavardė vėl yra linksniuojama NBA koridoriuose, tik šį kartą pokalbių epicentre yra pačio Sušinsko žaidimas.

Mindaugas Sušinskas Pozicija: SF Amžius: 27 Ūgis: 204 cm Svoris: 98 kg Gimimo vieta: Alytus, Lietuva

Dar 2018-2019 metų sezone Alytaus „Dzūkijai“ 4,5 naudingumo balo rinkęs Sušinskas staiga tapo įdomiu žaidėju ne tik Europoje, bet ir už Atlanto.

„BasketNews.lt podkaste“ apsilankęs buvęs lietuvio treneris Prienuose Marius Leonavičius atskleidė, jog sulaukė užklausos apie Sušinską iš Sakramento „Kings“.

„Girdėjau apie tokį dėmesį, skambučio sulaukė ir mano treneris Chemnico klube Rodrigo Pastore, – BasketNews atviravo Sušinskas. – Tai buvo jau prieš kelis mėnesius, toks dėmesys tikrai smagus. Reiškia kažkas pastebi, juolab, kad skambutis ne iš bet kur, iš NBA, kur patekti yra kiekvieno krepšininko svajonė. Faina, bet nėra taip, kad tai mane pakelia padebesiais. Pasidomėjo, smagu, bet to per daug nereikia sureikšminti.“

204 cm ūgio puolėjo lipimas į viršų prasidėjo 2020-2021 metų sezone, kuomet 27-erių alytiškis sužaidė proveržio sezoną Prienuose ir buvo išrinktas į Betsafe-LKL simbolinį penketą, o toks pasiekimas pastūmėjo pirmą kartą karjeroje paragauti legionieriaus duonos – pasirašyta sutartis su Chemnico „Niners“.

Pirmas blynas užsienyje neprisvilo – Sušinskas buvo vienas lyderių komandos, kuri ilgą laiką Vokietijoje žengė stipriausiųjų ketverte. Jis fiksavo 11,2 taško ir 12,3 naudingumo balų statistiką, dvitaškius realizuodamas 65,6 proc. tikslumu, tritaškius – 47,7 proc.

Vokietijos taurėje „Niners“ nukeliavo iki pusfinalio, kur buvo eliminuota Berlyno ALBA klubo, o lygoje pasirodymą baigė ketvirtfinalyje, nusileidusi kitam Eurolygos atstovui – Miuncheno „Bayern“.

Sušinsko karjera gali būti puikus pavyzdys jauniesiems krepšininkams, kurie po mokyklos baigimo nesulaukia rimtų pasiūlymų ir pradeda dvejoti, ar apskritai verta siekti profesionalo karjeros.

204 cm ūgio puolėjas iš Alytaus būdamas 22-ejų dar žaidė Regionų krepšinio lygoje ir aplinkiniai didelių perspektyvų jam nežadėjo, tačiau pats Sušinskas visada tyliai svajojo, jog vieną dieną prasmuks į didžiąją sceną.

„Manau, kad didžiausia priežastis, kodėl dabar esu ten, kur esu, yra tikėjimas, – sunkų kelią link profesionalo karjeros prisiminė Sušinskas. – Visada svajojau, stengiausi, ir dirbau dėl to. Aišku, nebuvau aš tas, kuris su rožiniais akiniais vaikščiojo ir tikėjosi, kad po vieno gero mačo ateis NBA pasiūlymai, bet viską stengiausi daryti kryptingai.

Vien, kad žaisiu Vokietijoje ir visai sėkmingai, prieš penkerius metus nebūtumėte radę tikinčių, bet pats savimi tiki ir bandai eiti į priekį. Turėjau ilgas rankas, kažkokį metimą, bet žaidžiau mažoje rinkoje Alytuje, ten stebuklų nedariau ir nelabai kam žinomas buvau. (juokiasi) Čia didžiausia padėka treneriui Andrejui Urlepui, kuris buvo labai svarbi figūra, mokant mane krepšinio pagrindų.“

Tinklalapis BasketNews pateikia pokalbį su Sušinsku apie pirmą jo legionieriaus patirtį, ateities planus, krepšininko svajonę, krepšinio likimą Alytuje ir daugiau.

– Pirmiausia, Mindaugai, kaip vertini savo pirmą legionieriaus patirtį?

– Vertinu neblogai. Tiek komandai, tiek asmeniškai sezonas buvo geras, nors ir visada norisi geriau. Sąlygos taip pat buvo geros, neturėjau kuo skųstis ir turėjau tikrai gerą patirtį.

– Ar nebuvo baimės vykti žaisti į užsienį? Visgi iki 26 metų visada žaidei tik Lietuvoje.

– Ne, nebuvo. Atvirkščiai, buvo noras išbandyti kažką naujo ir net nelabai norėjau likti Lietuvoje. Į Lietuvą visada gali grįžti, o išvažiuoti ne visada pavyksta. Buvo įdomu išbandyti naują lygą, kitokį gyvenimą, norėjosi įpūsti kitokių iššūkių į savo karjerą.

– 11,2 taško ir 12,3 naudingumo balo vidurkiai pirmą sezoną užsienyje komandoje, kuri buvo tarp pirmaujančių Vokietijoje. Turbūt kitaip nei teigiamai vertinti asmeninio pasirodymo negalima?

– Aš toks žmogus, kad visada norisi geriau, bet nurimus emocijoms ir pažiūrėjus, kaip čia viskas praėjo, tai tikrai esu patenkintas.

– Tiek paskutiniame savo sezone Betsafe-LKL, tiek Vokietijoje buvai šalia elitinio 50-40-90 klubo. Kaip aiškini tokius savo aukštus pataikymo procentus?

– Nemetu nesąmonių. (juokiasi) Išsimetu tikrus metimus, pats iš savęs esu daugiau orientuotas metikas, ties tuo daug dirbu. Turbūt labiausiai ir padeda tai, jog nepiktnaudžiauju bet kokiais metimais ir stengiuosi juos mesti paruoštus.

– O apskritai, ar tai, ko tikėjaisi prieš sezoną, taip ir buvo? Ar sezonas pateisino lūkesčius?

– Prieš sezoną daug komandos rungtynių žiūrėjau, su treneriu dažnai kalbėjau per „Zoom“, mačiau žaidėjus, kuriuos pakeisiu, todėl atvykau jau gerai susipažinęs su laukiančiu vaidmeniu. Žinojau, kad reikės tik susimesti savo metimus, o atvažiavus treneriai pamatė, jog nesu tik metikas, galiu atakuoti ir close out situacijas.

Sezonas tikrai pateisino lūkesčius. Tikėjau, kad pateksime į atkrintamąsias, tai ir padarėme, netgi užtikrintai. Sezonui vykstant jau pradėjome galvoti, kad privalome įgyti ir namų aikštės pranašumą, bet reguliariojo sezono pabaiga nesusiklostė.

– Visą sezoną žaidei lengvojo krašto pozicijoje?

– Minimaliai būdavo atkarpų, kuomet žaisdavau ketvirtu numeriu, taip pat ir antru, kai norėdavo treneris žaisti aukštesniu penketu. Bet čia nėra nieko neįprasto, tiek Prienuose, tiek Alytuje daugiausiai žaisdavau trečiu, bet būdavau stumdomas per pozicijas tiek į viršų, tiek į apačią.

Nuotr. imago images/Eibner-SCANPIX

– Sezone daug kartų išmėginai jėgas prieš Eurolygos klubus. Ar ta patirtis buvo kažkuo išskirtinė?

– Neišskirčiau būtent ALBA ir „Bayern“. Apskritai, naujos lygos patirtis yra išskirtinė, bet po to, kai pradedi žaisti, ar tai ALBA, ar tai Hamburgas, stengiesi daryti tai, ką moki geriausiai. Aišku, įdomu pasitikrinti su Eurolygos klubais, bet Lietuvoje aš žaidžiau prieš Kauno „Žalgirį“, kuris buvo tapęs nuolatiniu atkrintamųjų dalyviu. Tad dabar „Bayern“ ar ALBA jau nebuvo kažkas vau.

– Praėjusią vasarą pasirašei sutartį su „Niners“ dvejiems metams, bet yra galimybė išpirkti kontraktą. Ar aiškėja tavo ateitis?

– Priklausys nuo to, kokie bus pasiūlymai. Dar nėra kažko labai aiškaus, nežinia, ar atsiras klubas, norintis mokėti išpirką. Tas sprendimas turėtų įvykti iki liepos, bet tikrai gali būti, kad liksiu Chemnice ir tai nebūtų blogai. Klubas taikosi žaisti kažkuriame Europos turnyre, fanai, nesumeluosiu, yra geriausi Vokietijoje ir kai po sezono iš jų sulauki tiek žinučių, kad patikau ir prašo likti, tai tikrai daro įtaką.

Žinoma, norisi save išbandyti tarptautiniame turnyre, žaisti dvejas rungtynes per savaitę, bet kartais norai prasilenkia su realybe. Žiūrėsime, kas laukia tarpsezonyje.

– Tas pats Marius Leonavičius „BasketNews.lt podkaste“ sakė, jog esi labiausiai neįvertintas Lietuvos krepšininkas. Ar sutinki su tuo ir jei taip, kaip tai pasireiškia?

– Tikrai negaliu sakyti, kad esu super vertinamas. Lietuvoje šansų kažkokių rimtų nesu gavęs, niekas manęs labai nestebėjo. Žinoma, kartais pagalvoju, kad: „Va, esu tikrai geresnis už tą žaidėją, bet jis gauna pelningesnius kontraktus, didelių klubų dėmesį.“ Tai pasijaučia tas neįvertinimas, bet čia krepšinis ir reikia labai daug sėkmės, todėl kartais taip atsitinka.

– Tavo sėkmės istorija yra išskirtinė. Ar turi kažkokį idealą, į kurį lygiuojasi visos karjeros metu?

– Dabar jau ne, tiesiog stengiuosi būti geriausia savo versija, bet, kai buvau vaikas, Dirkas Nowitzki buvo mano favoritas, stengiausi atkartoti jo fadeaway metimus. Bet europiečiai treneriai nemėgsta tokių metimų, tai vis riboja mane. (juokiasi) Taip pat Reggie Milleris. Juk LeBronu ar Antetokounmpo žinai, kad nebūsi, reikia pirmiausia tokių fizinių duomenų, o įmesti kaip Nowitzki, ar išbėgti iš stagerio kaip Reggie, yra paprasčiau.

– Žaisdamas Lietuvoje įsivėlei į muštynes su LaMelo, tai garsiai nuskambėjo ne tik mūsų šalyje, bet ir už Atlanto. O ar Vokietijoje komandos draugai kažką dėl to sakė?

– Iš pradžių vienas komandos draugas priėjo ir paklausė, ar čia buvau aš. Kažkaip galvojau, jog visi tai žino ir kažkada šnekėjau apie tai. Tuomet prie manęs visi prišoko klausiamai, netikėdami, jog ten buvau aš. (juokiasi) Jie visi tą situaciją buvo matę, bet net nenutuokė, kad ten buvau aš.

– Praėjusią vasarą tavęs norėjo Panevėžio „Lietkabelis“. Matant, kaip susiklostė jų sezonas, ar nesigaili, jog vis dėlto nelikai žaisti Lietuvoje?

– Tikrai svarsčiau ir norėjau žaisti pas Nenadą Čanaką, bet noras žaisti užsienyje viską nusvėrė. Turėjau daug pokalbių su Chemnico klubo treneriu ir jis kažkaip mane įtikino, kad tai bus geriausia vieta man tobulėti. Bet tai tikrai nebuvo susiję su finansais.

– Ar turi savo aiškią karjeros svajonę, kurią realu įgyvendinti?

– Nežinau, kiek tai realu, bet mano svajonė yra sužaisti bent vieną mačą Eurolygoje. Nežinau, kaip bus, bet stengiuosi po truputį mažais žingsneliais eiti link to. Pažiūrėsime iki kur nuves kryptingas darbas, bet tikslas yra bent vieną minutę pabūti ant Eurolygos parketo.

Nuotr. Alytaus Gidas

– Ir pabaigai. Esi alytiškis, daug metų praleidai „Dzūkijos“ sistemoje, dabar ji yra parduota ir krepšinio likimas Alytuje yra neaiškus. Ar nėra liūdna dėl to?

– Dar lyg metus Alytus turės krepšinį, bet realiai mano miestas yra labiau futbolo ir rankinio. Tiek vieni, tiek kiti yra tapę Lietuvos čempionais, gal dėl to buvo sunkiau surinkti sirgalius į krepšinio rungtynes. Bet aišku, norisi Alytuje ir krepšinio klubo, atsimenu, kai augau, tribūnos būdavo pilnos, fanai ateidavo su būgnais, šalikais... To dabar nebėra. Asmeniškai, manau, kad po to, kai ta komanda išvažiuos į Vilnių, laiko klausimas, kada atsiras naujas klubas Alytuje. Dzūkijoje yra daug perspektyvių žmonių, kurie myli krepšinį, ir anksčiau ar vėliau vėl Alytaus krepšinis sugrįš į aukštą lygį. Bent jau to tikiuosi.