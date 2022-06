Lietuvos rinktinės kandidatų sąraše atrankos langui – Grigonis, Sedekerskis ir Brazdeikis

Anonimas

Geriausi is to kas buvo. Paziurek video interviu. Vieni negalejo del ivairiu reikalu, kiti del traumu. Lekavicius gydosi mikro traumas, VISI kabelio/ryto zaidejai atsisake apart Radzeviciaus. Nori pavardint geresniu izaideju kuriuos galejo pasiimt tokioj situacijoj nei Sabeckis ir Cizauskas? O SG kaip matai visai netruksta. Lukosiunas kaip patikrintas atsarginis variantas ir pries tokiu komandu SG kaip bus sitam lange tikrai drasiai gali suzaist.