„Žalgiris“ vilioja Arną Butkevičių

Arna gana gerai pataiko is kampu, Ule turbut matomas labiau kaip 4tas kitam sezone. Neaisku ar Arnas toks geras gynyboje butu pries EL zaidejus, bet jis gana gerai per uztvaras lenda, galetu ir pries maziuka sustovet, atletiskumo irgi turi. Kas nevilioja, tai gana pakilusi kaina po titulo ir amzius bei traumingumas, is kitos puses, susilpnini pagr. konkurenta ir gauni zaideja, kuris neziures kokioj lygoj zaidzia, visada duos 100proc....man tai cia toks 50/50 butu.