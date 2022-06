Už dainas apie Holokaustą ir daiktų mėtymą – bauda „Hapoel“ klubui

Nuotr.:

Tel Avivo „Hapoel“ ekipa susilaikė baudos iš Izraelio krepšinio lygos.

Priežastis – netoleruotinas sirgalių elgesys mače prieš Tel Avivo „Maccabi“. Baudos vertė – apie 1100 eurų.

„Hapoel“ vadovybė surengs du atvirus susitikimus su savo gerbėjais, kurių metu bus išaiškinta, kaip turi elgtis sirgaliai, jų sportinių vertybių pažeidimai ir pasekmės komandai, – pranešė lyga. – Be to, buvo nuspręsta uždaryti pirmas aštuonias vakarinės tribūnos eiles „Shlomo Group“ salėje per pirmąsias šešerias ateinančio sezono namų rungtynes.“

Rungtynės kelis kartus buvo sustabdytos „Hapoel“ sirgaliams įvairiais daiktais mėtant į „Maccabi“ žaidėjus.

Anot „Israel Hayom“, teisėjai 4-ajame kėlinyje ilgai ginčijosi, ar tęsti rungtynes po to, kai jau pagrasino sustabdyti mačą, jei bus toliau bus mėtomi daiktai.

Rungtynes ​​buvo sutarta tęsti tik po to, kai mikrofoną į rankas paėmė „Hapoel“ klubo pirmininkas Rami Cohenas ir pasakė žiūrovams:

„Nustokite mėtyti daiktus ant grindų. Jei daiktai bus mesti dar kartą, rungtynės bus sustabdytos ir žala bus daug didesnė“, – sakė vadovas.

„Maccabi“ superžvaigždė Scottie Wilbekinas po gegužės 22 d. rungtynių išplūdo „Hapoel“ gerbėjus.

„Manau, kad „Hapoel“ gerbėjai nemėgsta Izraelio, jei taip, jie nedainuotų dainų apie Holokaustą. Kaip gali būti, kad aš myliu jų šalį labiau nei jie?

Žaidžiau Graikijoje, tačiau ten nebuvo įvykę nieko panašaus, kas nutiko vakar. Ten buvo mėtomi daiktai, bet sirgaliai iškart buvo gaudomi ir išmesti. Tiesiog to nesuprantu, niekada nepavadinčiau izraeliečio naciu. To daryti negalima. Suprantu neapykantą tarp klubų, bet ne tokius dalykus.“