Po „El Clasico“ – „Real“ gynėjo pyktis ant teisėjų: „Jie vėl jiems atidavė mačą“

pradekime nu Davies neuzfiksavo prazongos pulime akivaizdzios o tai kainavo 4 taskus nes po perdavimo pataike tritaski po to technine po to Davies palenda po Taverasu ir vel negauna prazangos tada Taveresui uzfiksuota prazanga kur net suletintame pakartome sunku kazka pamatyt bet teisejai realiu laiku pamato prazanga ir siaip paiimkime Barca nuo rungtyniu su Bayern lydi sunkus zaidimas sekme nes kitos komados daug traumu turi o dabar nugalejo traumuota Real su teiseju akivaizdzia pahalba Saras sake reikia Zalgiriui pradeti viska is naujo tai turbut ir Barcai reikia ta pati padaryt