Bostonui teks palaukti: siautėjusi „Warriors“ tapo NBA čempione

Bostonui dar ilgai gali tekt laukt. griztam prie to, kad ju cia net neturejo but, jei ne Bucks bedos. neturejimas tikro playmakerio ir trumpa rotacija privede prie eilines duobes, is kuriu iki finalo vis islipdavo, bet ne sikart, nes kitoj pusej bicai ir su didesniu talentu ir su zymiai didesne patirtim. nu ir lyderis Tatumas tai pafailino kaip reikiant. aisku jaunas dar, dar reikia padirbet iki to, kuris sunkiu momentu temptu komanda, o ne pradingtu. o GS kaip ir tiketasi ju sekmes, bet gali but jau paskutinis akordas. kitamet bus tikrai sunkiau, nebent vel padetu varzovu traumos.