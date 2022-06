1,5 metų įdirbis: deimantus šlifuojantis Saulės miestas beldžiasi į Čempionų lygą

Nuotr.: BNS | BasketNews iliustracija/M.Didė Nuotr. BNS | BasketNews iliustracija/M.Didė







Du pusfinaliai ir vienas finalas – tokiu sezono apibendrinimu šią vasarą džiaugiasi „Šiauliai-7bet“. Ar Saulės miestas pribrendo sugrįžimui į didžiąją sceną? Šį sezoną metamos baudos 71% 14,1 Pataiko: 14,1 Taiklumas: 71,3% Vieta lygoje: 5 Geriausias pasiekimas: 32 Blogiausias pasiekimas: 2 Daugiausia pataiko: Jon Elmore 2016-17 m. sezone Šiaulių klubas paskutinį kartą dalyvavo prestižinio Europos turnyro varžybose. Tuomet pasirodymas FIBA Europos taurėje baigėsi šešiais pralaimėjimais grupės etape. 2018-19 m. buvo dar vienas bandymas. Ekipa sudalyvavo FIBA Čempionų lygos atrankoje, kurioje neperžengė pirmojo etapo. Tačiau šio sezono sėkmė inspiruoja tikėjimą organizacijos viduje, kad „Šiauliai-7bet“ po ketverių metų pertraukos dalyvaus bent atrankoje, o galutinė ambicija – žaisti grupės etape. Šiauliečiai 2021-22 m. nukeliavo iki Karaliaus Mindaugo taurės (KMT) finalo ketverto, žaidė „Betsafe-LKL“ pusfinalyje bei pasiekė naujai įkurtos Šiaurės Europos krepšinio lygos (ENBL) finalą. Pasak „Šiaulių-7bet“ sporto direktoriaus ir buvusio rinktinės krepšininko Donato Slaninos, būtent dalyvavimas ENBL leidžia galvoti apie sugrįžimą į tarptautinius vandenis. „Pasimatavome triusikus, dabar bandysime matuotis kelnes, – kalbėdamas su BasketNews, nusijuokė pusantrų metų klubui vadovaujantis Slanina. – Sunku kažką prognozuoti, visa dokumentacija yra pateikta ir bus matyti.“ Nuotr. LKL Šiaulių ekipos organizacija dabar gyvena ne tik kito sezono, bet ir dar tolimesnės ateities nuotaikomis. Pasak Slaninos, artimiausiu metu baigsis Šiaulių arenos koncesijos sutartis. Tai gali lemti įvairių finansinių srautų sumažėjimą ar padidėjimą. Kad šiauliečiai yra linkę palaikyti savo vietinę komandą ir noriai renkasi į areną, galima buvo pamatyti per „Betsafe-LKL“ atkrintamąsias. Antano Sireikos auklėtiniai atkrintamosiose turėjo 6 namų mačus ir nežymiai atsiliko nuo Panevėžio – vid. 3,894 žmonės bei antroji vieta. Be to, šiauliečiai buvo aktyvūs ir reguliariajame sezone, užfiksuodami trečią lankomumo vidurkį (1,403). „Gali būti panašus, ne konkrečiai toks pat, bet Kauno „Žalgirio“ modelis, – galimus vyksmus po arenos koncesijos pabaigos įvardijo Slanina. – Gali būti ir visai atvirkštinis variantas – atsiras naujas koncesininkas. Gali būti ir dar daugiau variantų.“ Žinoma, „Šiauliai-7bet“ vasarą spręs ir komplektacijos rebusą. Akivaizdu, jog po sėkmingo sezono visi žaidėjai, ypač legionieriai, bus norimi rinkoje, o riboti šiauliečių ištekliai iškelia klausimų. Praėjusiais metais Šiauliuose nepavyko išlaikyti sezono MVP tapusio Elvaro Fridrikssono, o šiemet reikės kovoti dėl į simbolinį penketą patekusio Jono Elmore'o. Be to, nemenką potencialą parodė ir iki šio sezono mažai kam girdėtas 21-erių Paulius Danusevičius. Tvirto kūno, atletiškas puolėjas 2021-22 m. „Betsafe-LKL“ rinko po 6,9 taško, 4,6 atkovoto kamuolio, 1 rezultatyvų perdavimą ir 8,1 naudingumo balo. „Paulius puikiai supranta, kad jam dar reikia dirbti. Norėtųsi, kad po Mindaugo Žukausko, Donato Slaninos, Mindaugo Kuzminsko, Karolio Lukošiūno į „Žalgirį“ įžengtų paruoštas žaidėjas“, – apie Danusevičių, kurio sutartis galioja iki 2023 m., kalbėjo Slanina. BasketNews pateikia išsamų pokalbį su Šiaulių klubo sporto direktoriumi, kuris papasakojo apie patekimo į Čempionų lygą procesą, ateinančio sezono biudžeto klausimus, komplektacijos planus, klubo jaunimo bazę ir trenerio Sireikos išlaikymą. – Donatai, kokios nuotaikos po sezono?

– Mėgstu pajuokauti, kad baigėsi atostogos, prasideda darbai (juokiasi). Emocijos ir savijauta, aišku, yra gera. Tačiau rūpestis, mąstymas apie kitą sezoną ir iššūkius verčia šiek tiek pamiršti tai, kas įvyko. Emocijomis nebegyvename, bet galvojame apie tam tikrus žingsnius į priekį. Pati nuotaika gera. Sunku pasakyti, kas buvo praėjusiais metais panašiu metu. Tada buvo daugiau savęs pažinimo fazė. Idėjų ir minčių galvoje buvo, bet nelabai įsigilini, kokios yra pareigos. Emocija praėjusiais metais buvo gal ne nerūpestinga, bet normali. Dabar praėjo visi metai. Emocija ir mąstymas yra šiek tiek kitoks: gilesnis, labiau apimantis visas sritis, įsigilinantis į klubo, kaip vieneto, esmę. Dėl to emocija yra šiemet labiau rūpestinga. Šiaip nuotaika yra gera. – Nuo jūsų pradžios „Šiaulių-7bet“ sporto direktoriaus kėdėje (2020 m. gruodis) kokius kertinius pakitimus, veiksmus, pokyčius išskirtumėte?

– Kad ir koks klubas būtų, Šiauliuose ar kituose miestuose, inercija yra labai lėta. Kaip grindinio šildymo. Ir to nepakeisi, nes negali greitai pasukti, atsukti, kažką nuimti. Kaip ir sakiau, buvo savęs suvokimo etapas: kas šiame klube yra, ko šiame klube reikėtų. Klubas, kaip ir prieš tai egzistavo puikiai, taip ir dabar egzistuoja. Tęstinumas yra labai svarbu. Aišku, tam tikros detalės norėtųsi, kad veiktų ir pokyčius iš lėto norėtųsi daryti. Jie nesikeičia labai drastiškai, bet po truputį tam tikruose skyriuose. Dėl sportinio skyriaus darbo turėtų būti diskusijos, marketinge dar labai stipriai atsiliekame. Čia yra tam tikri dalykai, kuriuose dedame žingsnius į priekį. Administracijoje buvo tam tikri pokyčiai, tačiau dalykus tiesiog tobulini, ne stipriai keiti. Per tuos metus tiek daug visko įvyko, kad net sunku susisteminti, kas įvyko. Atrodo, darai tai, kas atrodo turėtų būti ir savaime gaunasi. – Pasiekti du pusfinaliai ir finalas Šiaurės Europos lygoje. Įsivertinus objektyviai, kiek pačioje organizacijoje buvo netikėtumo dėl tokių rezultatų?

– Kiekvienas žmogus, kiekviena organizacija turi savo filosofiją, modelį. Aš vadovaujausi tuo, jog nesiorientuoju į apibrėžtą rezultatą. Taip, dalininkų iškeltas tikslas buvo būti ketvertuke. Dėl to buvo suformuotas ir planas, ir biudžetas, ir visa kita. Bet mes žinome, kad tai pasiekti nebus paprasta, kai reikia to, to ir to. Mano mintis buvo užtikrinti procesą, kad vyksmas būtų tikslo link, o ne tam tikslui pasiekti. Kaip sako, eini į mišką ir tų medžių daugiau. Dariau taip, kaip man atrodo, ėjome ir nežinojome, ko tikėtis ir taip gavosi. Bet sportiniame pasaulyje nebūna taip, kad ateini į rungtynes ir dabar laimėjai, ar atėjus į tam tikrą ciklą, pasistengsiu kelias savaites ir laimėsiu. Taip nebūna. Kai ateini į rungtynes, supranti, kad rungtynės prasideda po praeitų rungtynių. Tai yra poilsis, tai yra pasirengimas pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir t.t. Taip ir sezone mes supratome, kur reikia eiti. Iškėlėme tam tikrą strategiją su ENBL, sudalyvavome KMT, sudalyvavome „Betsafe-LKL“ pusfinalyje. Inercija ir vyksmas yra kur kas svarbesnis nei kažkokio konkretaus tikslo pasiekimas. Nuotr. Šiauliai-7bet – Šiaurės Europos krepšinio lyga buvo šiokia tokia mistika Lietuvos krepšinio gerbėjams. Ką galite papasakoti apie pačią turnyro organizaciją ir kodėl nusprendėte ten žaisti?

– Praėjusiais metais buvo dedami pamatai, kai turėjome pokalbį su mūsų didžiaisiais dalininkais. Vis tiek Šiauliai yra ketvirtas Lietuvos miestas ir reikia visą laiką stengtis būti Europoje, ar pačios idėjos turi vesti to link. Žinome, kad Lietuvoje yra galimybės žaisti Čempionų lygos atrankose, ar yra galimybės dar kažkur. Aš manau, kad toks prestižas miestui, fanams, dalyvaujant Europos taurėse, yra siektinas. Natūralu, kad negalime iškart įšokti į Europos turnyrą nepasimatavę triusikų. Vis tiek reikia suprasti, kad yra kelionės, apkrovos organizmams, važinėjimai, atsistatymai. Daug yra pamokų tiek sportiniame sektoriuje, tiek administracijai planavimo prasme. Reikėjo nupūsti tas dulkes ir prisiminti, kaip tai daroma. Ne tik nuolat važiuoti į Jonavą ar Uteną, kur yra viskas aišku. Toks buvo siekis – turėti adaptacinį laikotarpį ir žiūrėti, kas gaunasi. Pabandėme dalyvauti ENBL ir pasižiūrėti kitokios tarptautinės patirties, kad ir kokia ji bebūtų. Vėliau buvo ir kiti siekiai. Mes neturime NKL komandos ir nemanau, kad tai yra kažkoks minusas. Dėl to išgrynintam jaunimui yra gera terpė sužaisti savo minutes ENBL, kur nėra siektinas kažkoks rezultatas. Tai yra toks geras, rimtas sparingas tarptautinėje erdvėje. Taip pat galima atstatyti žaidėją po traumų, yra kitų privalumų begalės. Pačiai komandai, iš sportinės pusės, tai yra geras reikalas. Iš finansinės pusės nieko apčiuopiamo negalime pasakyti, bet pačioje lygoje yra taisytinų dalykų. Pavyzdžiui, teisėjų organizavimas ar maistas. Vis tiek organizacijos turi įsivertinti kriterijus, kurie atvažiavus komandai turėtų būti vienodo šablono. Viena komanda stengiasi priimti, verčiasi per galvą, bet kitos – atsainiau pasižiūri į tą reikalą. Šią bazę sureguliuoti yra svarbu. Tas pačias infrastruktūras, bazes, kur miega žaidėjai, reikėtų reglamentuoti. Šiaip lyga yra jauna, žinojome, kur einame, kas laukia. Džiaugiamės, kad nuėjome iki pat finalo su įvairiais trūkumais, su įvairiais iššūkiais. – Ar yra svarstymų sugrįžti į ENBL?

– Yra įvairūs scenarijai ir aš neatmetu galimybės ten žaisti. Nenoriu užbėgti įvykiams už akių, bet aš manau, kad taip. – Kokį potencialą matote šiai lygai plėstis į kažką dar didesnio?

– Kalbėjome apie tai per finalinį ketvertą Lenkijoje. Buvo diskusijos, kaip jie norėtų plėstis ir planas yra dvi grupės po 6 komandas. Yra planų pritraukti ir kitas Europos šalis. Manau, kad ir šiemet tų komandų būtų daugiau, bet tai yra naujas darinys ir visi šiek tiek pabijojo. Neįžeidžiant nieko, jei komanda neturi prioriteto žaisti Europoje, tai jie sustoja ties sprendimu, nes yra finansinės išlaidos. Jei klubas įžvelgia naudas, tai jie ir sudalyvauja. Galvoju, kad plėtra bus. Kalbamės su komandų vadovais, jie nuomonę iš mūsų gauna ir turbūt keisis pats formatas rungtynių organizavimo. COVID-19 šiemet labai stipriai kišo koją visiems. Planavome vienaip, gavosi kitaip. Tų iššūkių buvo, mes juos praėjome. Lyga planuoja plėstis ir nori didinti prizą, pritraukti rėmėją. Produktas yra normalus, jei įžvelgi pliusus – viskas tvarkoje. – Akivaizdu, kad po sėkmingo sezono bus sunku išlaikyti visą komandą. Kokioje padėtyje dabar yra komplektacijos darbai?

– Mes peršokame labai svarbų dalyką – biudžetą. Valdybos susirinkimas praėjo, artėja dalininkų ir bus tam tikri svarstymai, plano pristatymas kitam sezonui. Natūralu, kad ten daug kas paaiškės. Aišku, bus idėjos dėl FIBA Čempionų lygos ir visa kita. Biudžetas yra labai dinamiškas reikalas, tad į jį žiūrėčiau labai atsargiai. Vis tiek mes turime Šiaulių demografinę padėtį, kuri yra stabili. Miestas nei plėsis, nei ką, bet svarbu, jog jis išliktų toks pat stabilus, tvirtas ir su švariu veidu. Biudžetas stipriai priklausys ir nuo mūsų ekonominių pajėgumų, nuo partnerių. Mūsų partnerių baseinas išlieka labai pastovus ir tuo džiaugiamės. Aišku, yra mūsų sportinis rezultatas, sporto arena, marketingas. Žinome, kad šiais metais baigsis Šiaulių arenos koncesijos sutartis. Čia bus įdomu, kaip tai įtakos tam tikrus finansinius srautus, padidėjimus ar pamažėjimus. – Dėl arenos. Ką tai gali lemti? Arena gali atkeliauti klubui?

– Nežinome kol kas, nespėliosiu ir nelabai noriu eiti į priekį. Yra keli scenarijai. Gali būti panašus, ne konkrečiai toks pat, bet Kauno „Žalgirio“ modelis. Gali būti ir visai atvirkštinis variantas – atsiras naujas koncesininkas. Gali būti ir dar daugiau variantų. Kaip ir sakau, viskas vyksta ir sunku kažką pasakyti. Bet tai gali daryti įtaką pliusui ar minusui. Įvertinus visus faktorius, manau, kad nuo to bus galima pradėti kažką galvoti. Pereinant prie komandos formavimo, mes patys žinome, kad tęstinumas yra vienas prioritetinių dalykų. Komandos formavime nesinori tos eklektikos. Norisi laikyti aiškumą, bet pirmiausia reikia žinoti, kokiu biudžetu disponuosime kitais metais. Aišku, kitas labai svarbus dalykas yra Čempionų lyga, Europa ir kokius žingsnius ten dėsime. Laukiame sprendimų, kurie įvyks per Jonines. Formuodamas komandą bet ko nepaimsi, reikia žiūrėti į bendrą vaizdą. Tęstinumas yra klubo prioritetas iš sportinės, marketinginės pusės. Su agentais esame apsikalbėję, bet po sezono yra laikotarpis, kuris reikalauja šiek tiek laiko žaidėjams susivokti, atsipūsti. Apie tai kalbu iš savo profesionalo pusės. Laukiame, nesipariname ir tiek. – Užsiminėte apie Čempionų lygą. Kokioje stadijoje dabar yra kalbos dėl dalyvavimo?

– Užstalės kalbos yra užstalės kalbos, sunku kažką pasakyti. Čia reikia pačios FIBA klausti, jie turi susidėlioti prioritetus. Yra tam tikri strateginiai dalykai, kuriuos jie turi išsilukštenti ir, manau, didžioji dalis priklausys nuo to. Aišku, yra kvotos, kurios priklauso šalims. Žinome, kad vyksta karas Ukrainoje, kas daro įtaką trijų klubų pasitraukimui iš Čempionų lygos. Čia, vėl gi, reikia susidėlioti prioritetus, o tai kažką lems ar ne – sunku pasakyti. FIBA valdybos susirinkimas vyks kažkur per Jonines. Mes esame pasiruošę, Šiaulių klubas dalyvavo Europoje praeityje, man pačiam teko atstovauti Šiaulių klubui ir žengti pirmus žingsnius Koračo taurėje iki išvykimo į „Žalgirį“. Klubas yra dalyvavęs FIBA Europos taurėje ir Europos taurėje. Tai nėra kažkokia naujiena, mes esame pasiruošę. Kaip ir sakau, pasimatavome triusikus, dabar bandysime matuotis kelnes. Sunku kažką prognozuoti, visa dokumentacija yra pateikta ir bus matyti. – Bet kalbos sukasi apie atranką ar grupės etapą?

– Pradėkime nuo apačios – galvokime apie atranką. Tai jau bus strateginis klausimas galvoti, komplektuotis atrankai. Kai jau yra grupė, tada yra ruošimasis grupei. Yra du variantai, bet žiūrėkime į paprastesnį, realesnį. Labiau esu realistas nei optimistas. Aišku, būtų super. Tada ir valdyboje būtų visai kiti klausimai. Nuotr. LKL – Europos taurėje irgi trūko trijų komandų. Didesnio pajėgumo turnyras, bet ar įsivertinote galimybes dalyvauti ten?

– Ten jau reikia švarko (juokiasi). Taip, natūralu, kad svarstėme, kalbėjome, bet ten jau visai kiti dalykai. Nenoriu nužeminti kažko ar panašiai, bet būtų per kietas riešutas. Čempionų lygoje, manau, galima būtų duoti dar nemažą kovą kiekvienai komandai. Nesakau, kad Europos taurėje to nebūtų, bet Čempionų lyga yra realesnis variantas. Juolab pagal tuos kriterijus, kaip skiriami kvietimai, mes turbūt net nebūtume papuolę. Turime suprasti apie ką kalbame – Ispanijos, Italijos, Turkijos, Prancūzijos lygos. Ten iškovota 4 vieta absoliučiai neatitinka 4 vietos Lietuvoje. Panevėžys ir toliau ten dalyvaus ir viena komanda tame turnyre, turbūt, atitinka Lietuvos pajėgumą. – Ar jau esate apsitarę su treneriu, ko galbūt trūko šiame sezone ir ką sieksite pakeisti komplektuojant sudėtį kitam sezonui?

– Labai specifinio dalyko, ko trūko, nebuvo gilaus ir aiškaus atsakymo. Buvo kalbėta, diskutuota, bet labiau trūko pastovumo. Tačiau mes žinome, kas darė įtaką nepastovumui: traumuotumas, rotacijos trūkumas. Kas mus šį sezoną labiausiai kamavo tai traumos ir kamavo iki pat paskutinių rungtynių. Kai diskutavome, čia labiau atkreipėme dėmesį – kaip numatyti į priekį? Ar galėtume tai padaryti? Nėra kažkam jokių priekaištų, nes sportinis personalas puikiai dirbo. Bet visos traumos buvo ne dėl to, kad kažkur paslydo, o dėl fizinio kontakto, tam tikrų krepšinio elementų pasekos. To neišvengsi, nes krepšinis yra kontaktinis sportas. Charakteristikų prasme, turėjome pakankamai įvairiapusiškumo tiek pradedant dideliais, tiek vidurine grandimi, tiek įžaidėjais. Turėjome įvairaus plauko ir stoto žaidėjų, kuriuos pasirinkome praėjusiais metais ir ko norėjome – tą ir atsirinkome. Kas kris į akis, labiau reikia trenerio klausti. Aš taip labai stipriai neįsigilinau, nes į taktiką jau neįlįsi – ten trenerių štabo darbas. Buvo tam tikras periodas, kai tikėjomės, jog po COVID-19 nepapulsime, bet vis tiek reikėjo eiti į karantiną. Dėl to buvo suprastėjęs komandos pataikymo procentas, bet tik tiek. Turėjome gylio, pločio, distancijos, jėgos po krepšiu. Negalime kažkuo stipriai skųstis. – Donatui Sabeckiui tai jau ne pirmas bandymas Šiauliuose, be to yra Eimantas Stankevičius, Paulius Danusevičius, Giedrius Staniulis ir kiti. Kiek svarbu bus išlaikyti visų pirma lietuvius?

– Taip, branduolys buvo, bet aš praėjausiais metais kalbėjau, kad nesivadovaujame lietuvių branduolio principu. Taip, svarbu tam tikruose momentuose, bet rungtynių svarba ir atsakomybė yra didesnis dalykas. Didžiąja dalimi, žinau kaip yra su Lietuvos klubams atstovaujančiais užsieniečiais. Kai reikia po pralaimėtų ar gėdingai sužaistų rungtynių išeiti į gatvę yra du veidai: užsieniečio ir lietuvio. Lietuvis visą laiką jaudinsis, graušis, galvos, jei, aišku, yra teisingas, nesupuvęs charakteris. Jis visą laiką mąstys ir padės pirmadienį su kita energija ir noru. Užsienietis atvažiuoja, kažkiek hihi haha, bet veide – šypsena. Yra profesionalai iš didžiosios, mažosios arba išvis ne profesionalai. Tai atsirinkti, kaip sakau, yra milijono vertas klausimas. Šiame kontekste lietuvių svarba yra didžiulė. Tačiau pasitikėti lietuviais taškas į tašką irgi yra neteisinga. Tiesiog matome, kad toje pozicijoje yra reikalingas tam tikrų charakteristikų žaidėjas. Jei geresnis bus užsienietis, tai mes jį imsime ir tiek žinių. Jei imsiu lietuvį dėl to, kad lietuvis, aš abejoju, ar jis man laimės rungtynes. – Praeityje komanda susidūrė su problema, kad sunku išlaikyti legionierius daugiau nei vienam sezonui. Ar įmanoma tai padaryti šiemet?

– Priklauso, koks legionierius. Jei pasiimtume naujoką Europoje, tai gal tada būtų variantų ir ilgiau jį turėti. Tačiau tada susiduri su katės maiše rizika. Aišku, matai, analizuoji, žiūri, įvertini, lyg atrodo gerai, bet vėliau atsiranda kultūriniai skirtumai, maisto skirtumai, kurie daro įtaką žaidėjo brandos augimui. Galbūt tikėjaisi kažko, bet buvo visai kitaip. Su jaunu žaidėju gali vesti kalbas apie dvejų-trejų metų sutartį. Kalbant apie kitus, sutikime, kad geram amerikiečiui atvažiuoti čia… tokių kaip Jonas Elmore’as, kuris žaidė Italijoje ir kitose šalyse, bet jų prioritetas yra Europos taurė, Eurolyga ar Čempionų lyga. Jų mąstymas yra atvažiuoti vienam sezonui, pabandyti užsirekomenduoti, sužaisti ir žino, kad kitais metais išvažiuos. Galima siūlyti naują sutartį, bet antraisiais metais mums patiems ekonomiškai tai yra sunkiai įkandami riešutai. Šiaulių klubas nėra tas, kuris galėtų sau leisti dvejų metų kontraktus. Dėl to liekame prie saugių vienų metų. Žinoma, norėtųsi ir buvo perkalbėta su visų žaidėjų agentais, kuriuos norėtume matyti kitais metais. Tačiau dar buvo tik diskusijos, laukiame dalininkų susirinkimo, Čempionų lygos sprendimo. – Kiek būtų lemiamas faktorius žaidėju išlaikymui dalyvavimas Čempionų lygoje? Galbūt tai padėtų numušti žaidėjų kainą?

– Čia jau žaidėjų reikia klausti. Mes žinome, kad dauguma dėl to ir atvažiuoja. Lietuvos krepšinio lyga yra labai stipri ir prestižas auga. Prisidėjus dar vienai Čempionų lygos komandai, net neabejoju, jog tai būtų faktorius. – Sezono uždaryme atsiėmėte apdovanojimą už Elmore’ą, kuris pateko į simbolinį penketą. Ar tokie prizai didina žaidėjo kainą?

– Juokaujame, kad specialiai nesiųsime apdovanojimo, tegul į stotį atvažiuoja pasiimti (juokiasi). Net neabejoju, kad Jonas būtų rimtas konkurentas Ivanui Buvai dėl MVP apdovanojimo. Buvo periodas, kai kovojome dėl patekimo į KMT finalo ketvertą, Jonas demonstravo nuostabią formą. Jei ne ta nelemta trauma prieš „Lietkabelį“, jis būtų ir toliau žibėjęs. Tai tikrai yra profesionalas iš didžiosios raidės. Dėl jo išlaikymo, daug lems kiek jis komanda pažįsta, ar dalyvausime Čempionų lygoje, mūsų pačių finansinis pasiūlymas. Nuotr. BNS – Danusevičius sužaidė proveržio sezoną. Ką galite pasakyti apie jo tokį staigų šuolį?

– Jeigu žaidėjas turi didelį rezervą viduje ir tą rezervą stengiasi išnaudoti vasarą – natūralu, kad kokybė didėja. Mes žinome, kad Paulius šiai dienai dar turi labai daug neišnaudoto rezervo. Jei ši vasara bus tokia pati, kaip praeita, mes susidursime su labai rimtu klausimu kitais metais (aut. past. Danusevičiaus sutartis galioja iki 2023 m.). Taip, yra mažų minusų, kuriuos galima pašalinti. Tiek krepšinyje, tiek psichologijoje. Manau, kad Paulius gali dėti dar didelį žingsnį. Praėjusiais metais turėjome labai didelį klausimą dėl Lukauskio. Tuo metu pasitikėjau Pauliumi, nors jo pozicija buvo incognito ir nežinojome, kas čia bus. Buvo paliktas planavime tam tikras rezervas, jei kažkas nutiktų. Tačiau visas darbas, kurį jis darė vasarą, nenuėjo niekais. Tai pasirodė jau draugiškose rungtynėse ir po truputį jis užsitarnavo pagarbą iš komandos draugų, trenerių štabo. Kažkur užmerkėme akis į jo klaidas, bet jis yra deimantas su nenušlifuotais kampais. Natūralu, kad kažką turėjome aukoti, bet jis viską grąžino su procentais. – Danusevičiaus sutartis galioja iki 2023 m. Šią vasarą dėl jo esate ramūs?

– Niekada negali būti ramus. Sutartis yra, bet manyčiau, jog jis puikiai supranta, kad jam dar reikia dirbti. Norėtųsi, kad po Mindaugo Žukausko, Donato Slaninos, Mindaugo Kuzminsko, Karolio Lukošiūno į „Žalgirį“ įžengtų paruoštas žaidėjas. – Spėjote per savo laiką klube susipažinti su Šiaulių jaunimo krepšiniu. Kokį įspūdį susidarėte?

– Mes visi žinome, kad darbas su jaunimu reikalauja daug kantrybės. Mano idėja, bendraujant su Šiaulių miesto sporto skyriumi, buvo, kad tai – bendras reikalas. Ne kažkokių atskirų blokų, kad viena yra akademija, antra – gimnazija, trečia – klubas. Trūksta „7bet-NKL“ grandies, bet mūsų organizacija tolimoje ateityje galbūt tai padarys. Tai yra naudinga jaunimui, bet bendras suvokimas – prisiliesti prie vaiko turime mes visi. Šioje srityje dar esame naujokai ir manau, kad visa strategija, kaip tai vystyti, yra svarbu. Po truputį tai darome, matosi pirmi vaisiai. Kai kurie žingsniai yra drąsūs, suprantame, kad Kajus Leliukas ar Mantas Litvinas dar nėra verti daug minučių, bet bendras vystymas mums yra svarbu. Aš tikiuosi, kad akademijos, klubo, gimnazijos trenerių galvose bus vyksmas ir viskas bus gerai. Yra paprasta, kai turi didžiulį talentą su duomenimis ir charakteriu, kurį gali atvesti į komandą. Bet yra daug tokių, kurie reikalauja ilgesnio įdirbio iš mūsų visų. Tų talentų gal būtų net ir daugiau. Klausimas ir bendradarbiavimas su rinka yra atviras. Beldžiamės į „7bet-NKL“ rinką ir matome, kas buvo su Danusevičiumi, kuris buvo Kelmėje ir Joniškyje. Galimas toks kelias ir jis puikus. Šiais metais dirbome su „Mažeikiais“, kur žaidė Jonas Paukštė bei su „Gargždais“, kur žaidė Ernestas Jonkus. Aš manau, kad vieniems tas kelias pasiteisina, kitiems ne. Galimybės ir instrumentai yra pateikti, o mes paspausti mygtuko negalime – pats žaidėjas turi dirbti. Esame tam, kad suteiktume viską, ką įmanoma. – Kurį laiką „Šiaulių-7bet“ dublerių komanda buvo Joniškio „Delikatesas“. Norėtumėte grįžti prie tokio modelio?

– Nemanau, kad reikėtų apsiriboti ties viena komanda. Jei ji tikrai būtų mūsų dublerių komanda, tai strategija būtų visai kita. Joniškio klube strateginiai klausimai skyrėsi nuo mūsų, tad buvo, kaip buvo. „7bet-NKL“ yra plati lyga. Nebūtina siųsti žaidėjo į vieną komandą, kai galima rinktis iš daug. Taip, RKL lygoje akademijos principas veikia, bet tarpsnį iki „Betsafe-LKL“ turime išspręsti kitaip. – Pratęsėte sutartį su Antanu Sireika. Kokie faktoriai lėmė tokį sprendimą?

– Nėra teisinga atsisveikinti su treneriu po sėkmingo sezono. Tačiau nesakau, kad tai taikytina mūsų klubui. Sezonas buvo mums įsimintinas, tai automatiškai treneris nusipelnė naujo kontrakto. Juolab visi bandome padėti ir restauruoti, kad būtų rezultatai tik geresni. Visi norime, kad rezultatą keltų ne tik treneris, bet visa organizacija. Tai yra bendras rezultatas, bendrai galvojame. Antanas padarė puikų darbą, mes visi prisidėjome, kiek įmanoma, ir tai yra natūralus procesas. Pamenu, kai Jonas Kazlauskas grįžo į rinktinę ir sakė, kad nežiūrėsiu į pasą. Man reikia žaidėjo. Jei yra patyręs žaidėjas, geroje formoje, tai nereikia brukti jauno, talentingo, bet lemiamu momentu kinkas drebinančio. Teisingai Donatas Sabeckis per uždarymo ceremoniją pasakė, kad Sireiką kitokiu nei visi daro patirtis. – Sireika yra garbaus amžiaus (66 m.) ir, nepaisant gerų rezultatų, kažkada vis tiek reikės atsisveikinti. Kaip manote, kiek ilgai treneris dar gali vesti komandą į priekį?

– Aš kitaip statyčiau klausimą – kaip klubas veiks, kai trenerio nebus? Kaip mes elgsimės, kai treneris paleis vairą? Kad jis paleis yra faktas ir mes nuo to nepabėgsime. Garbaus ar negarbaus amžiaus, yra ir didesnio amžiaus žmonių, kurie diriguoja Eurolygoje ir taip toliau. Aš nežiūriu į skaičių. Klubui reikia turėti planus A, B ir C, kai treneris atsisveikins. – Šį sezoną pavyko pritraukti ženkliai daugiau gerbėjų į Šiaulių areną. Kaip paaiškintumėte tą geltonos jūros antplūdį?

– Vėl gi, grindinio šildymo inercija. Inercija po koronaviruso buvo labai lėta, bet viskas dabar susidėjo: rezultatas, emocija. Viskas taip pradėjo nokti, sirpti. Aišku, dar vyšnios ant torto negalime dėti, nes ji sirpsta (juokiasi). Natūralu, kad fanai po truputį irgi brendo. Keitėsi situacija, požiūris į skiepus, koronavirusą ir taip toliau. Mes negalime pasakyti, kiek įtakos darė galimybių paso neturėjimas. Gal žmonės būtų atėję anksčiau, bet mes reikalavome ir iš mūsų reikalavo. Nežinome, kiek lėmė tam tikras procentinis užsėdimas. Statistinių ar mokslinių darbų iš to nepadarysime. Tai tiesiog yra natūrali reakcija. Išėjome į ENBL finalą, patekome į „Betsafe-LKL“ pusfinalį. Komanda tapo konkurencinga, atsirado tikėjimas, jog ji gali groti. Buvo pergalės ir po truputį fanai sugrįžo. Aišku, pergalė prieš „Rytą“ antrajame mače lėmė piką. Iš Vilniaus grįžome su 1-2, bet buvo tikėjimas sportiniu rezultatu. Taip, marketingas yra svarbu, geltona jūra gražu, bet fano tikėjimas yra „o jeigu bus 2-2“? Ateiti ir palaikyti buvo labai šaunu. Tai vainikavo visus sezono rezultatus. – Sakoma, kad pergalės yra geriausia reklama. Galbūt Lietuvoje fanams kartais net nereikia marketinginių sprendimų, jei yra pergalės?

– Aš manau, kad vienas iš faktorių yra rungtynės penktadienį. Eurolyga ir „Žalgiris" ypač tuo naudojasi. Nežinau kiek ir kaip. Dėl sportinio dalyko klausimų nėra, bet turėjome galimybių ir mes padėlioti rungtynes penktadienį-šeštadienį. Pabandėme penktadienį, nepasakysiu kurios rungtynės, bet tikrai ne su „Žalgiriu". Man susidarė įspūdis, kad rungtynės tą dieną yra geriau nei kokį trečiadienį ar antradienį. Neatmesčiau šio laiko ir datos klausimo. Sekmadienis vis tiek yra pasiruošimas naujai savaitei. Tai yra diskutuotinas klausimas, kurio, manau, reikėtų laikytis. Taip, sportinis rezultatas yra labai svarbus, bet marketinge susideda irgi daug sprendimų, kuriuos reikia išgvildenti.

