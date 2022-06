Istorinis triumfas: „Warriors“ pasiekė 116 metų neliestą rekordą

Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix

„Golden State Warriors“ ne tik iškovojo NBA čempionų titulą, bet ir užfiksavo neeilinį pasiekimą.

Rungtynių žaidėjas EFF 36 Stephen Curry Taškai 34 Taiklumas 12-21 Atkovoti kamuoliai 7 Rezultatyvūs perdavimai 7

Šeštajame mače „Warriors“ atsilikinėjo 16:22, bet spurtavo 21:0 ir išsiveržė į priekį (37:22).

Toks spurtas yra didžiausias per NBA finalų istoriją. Buvęs rekordas – 20:0 – taip pat priklausė „Warriors“ ir buvo užfiksuotas 2019 m. finalo serijoje su Toronto „Raptors“.

Be to, socialinėje platformoje „Reddit“ paskaičiuota, kad spurtas 21:0 finalo serijoje yra didžiausias per JAV profesionalaus krepšinio istoriją. Vienintelis toks atvejis buvo užfiksuotas 1905-06 m.

Prieš 116 metų Filadelfijos lygos finale „De Neri Downtowners“ surengė 21:0 spurtą pirmoje mačo pusėje, rungtynes laimėjo ir išsiveržė serijoje į priekį 2-0.

„De Neri Downtowners“ žvaigždė tuo metu buvo Joe Fogarty, kuris per karjerą surinko 10,194 taškus ir tapo visų laikų rekordininku pagal šį rodiklį. Vėliau šį rekordą 1952-53 m. NBA lygoje pagerino George'as Mikanas.