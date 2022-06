Po 4 metų pertraukos „Armani Exchange“ – vėl čempionai Italijoje

Nuotr.: Roberto Finizio/Getty Images

Italijos lygos trofėjus sugrįžta į Milaną – finalo serijoje triumfavo „Armani Exchange“.

Ettore Messinos auklėtiniai namuose 81:64 (29:16, 14:20, 18:10, 20:18) nugalėjo Bolonijos „Virtus“.

Finalo serijoje iki keturių pergalių „Armani Exchange“ nugalėjo 4-2.

Milano ekipa pasiekė 29 Italijos lygos trofėjų per klubo istoriją. Be to, tai – pirmas lygos titulas nuo 2018 m.

2018-19 m. Italijoje triumfavo Venecijos „Umana Reyer“, o kitas sezonas buvo atšauktas dėl pandemijos. Pernai taurę į viršų kėlė Bolonijos „Virtus“.

Milano ekipai pergalę nukalė Shavonas Shieldsas ir Luigi Datome.

Datome per 30 minučių įmetė 23 taškus (2/6 dvit., 5/10 trit., 4/4 baudų), atkovojo 4 kamuolius ir surinko 20 naudingumo balų.

Shieldsas per 32 minutes surinko 15 taškų (6/10 dvit., 1/3 trit.) , 4 atkovotus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus ir 19 naudingumo balų.

Be to, danas buvo pripažintas finalo serijos MVP.

„Virtus“ gretose labiausiai išsiskyrė Mamas Jaiteh, kurio sąskaitoje per 29 minutes buvo 9 taškai (4/7 dvit., 1/2 baudų), 7 atkovoti kamuoliai, 1 rezultatyvus perdavimas ir 13 naudingumo balų.

„Armani Exchange“: Luigi Datome 23, Shavonas Shieldsas 15, Sergio Rodriguezas 12, Kyle'as Hinesas ir Nicolo Melli po 8.



„Virtus“: Amaras Alibegovičius 11, Nico Mannionas 10, Mamas Jaiteh 9, Tornike Šengelija 8.