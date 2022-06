Siesta Madride: „Real“ atėmė ACB titulą iš Šaro ir „Barcelonos“

Nieko nepadarysi, bet Tavares kovojo ir nepaejo, reikia aukstesnio ir daugiau norincio centro kuris draskytus. Hala Madrid!!! Nu dar galejom pasinaudoti laisvais metimais, nu bet ka jau padarysi. Bl*t, bl*t, kas matet rungtynes, buvo kazkur 50-48, Real laiminejo, Barca buvo geroj pusej (formoj), o tada py*t Calathes klaida (pasa beletkoki sveite, kur vietoj reikejo paparastai papasuot), o paskui Real ir nuciuoze link titulo. Higgins, Calathes, Hayes-Davis, Brandon Davies: sitie uzpi*o negyvai. Lauk situos. Jasikevicius usispires ozka. Assistentai, me*lu kruva, sedi galvas nulenke. Nervai nelaiko, laukiu, "o Barca zais", o ten parodija. 1 puse buvo ok. O paskui tuos veteranus palaike daugiau, tie pavargo, O Real pasinaudojo, ir isejo link trofejaus. Jokubaitis, Exum, ir Lapprovitolla ar kuric yra groziu grozis, dar Mirotic ir kita centra, tada bus Barcelona. Ir smita, kuris nesupranta mastant kaip ir kur reikia vykdyt planus, irgi nevertas, nepaistant ko kovingumo kurio as nepasiteisinu. Exumas dar kazkiek patrauke, kodel Barca dar ir laikesi. Visi lauk. Gan*onai. O Jaske gal pagaliau bus pasimokes is savo pamoku. Reikia Pangos stiliaus o ne Calathes. Tai tada gal ir laimesi.