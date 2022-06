Požiūrį į Brazdeikį pakeitęs Maksvytis: „Jis buvo vienas iš tų, kuris žaidė iki galo“

Nors čia tik draugiškos, bet kaip ir aiškėja kad apart Grigonio ir Brazdeikio kiti čia nelabai įsipaišys į rinktinę. Genialioji Fiba su belekiek atrankų ir nemotyvuotais krepšininkais, kurie žaidžia kad geresni krepšininkai užimtų jų vietą tikruose turnyruose. Velička ir toliau klišarankis, jeigu jau meta 6 tritaškius tai reikia bent jau metimą turėti. Nepatobulėjo per metus. Sedekerskis, žiurint kaip Baskonijoj žaidė, tai irgi mažai kur patobulėjo. Su Kulboka iš viso neaišku, per daug liesas jis, gal pavyks kažką išspausti Amerikoje, kol dar jo neišmetė iš Hornets. Dimša tai iš viso...jis toks žaidėjas kur kas trečias rungtynes sumeta gerai, o kitas dvi jis nulinis, jei ne apskritai minusinis.