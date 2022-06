Nuo karjeros mačo iki vietos suolo gale: kaip sunkumai Vitorijoje paveikė Sedekerskį?

Smashed cheesy batata

Per daug jo zaidimas gristas atleto fiziologija. Dabar kaip ir gali atidirbti statistika, susirinkti kamuoliu, pasigrumti, pajudet be kamuolio, pastovet kampe ties tritaskiu, jei komandos draugai uzsuks judejima aiksteje, tai ir jis susirinks ir dvitaskiu, bet ateityje neturint technikos ir mastymo bus bedu, kai tai yra esminiai dalykai krepsinyje. Jis veidu i krepsi labai ribotai zaidzia, jei atstumas mazesnis primityviai verzias tik tiesiai, jei jis butu tikras trecias numeris tai turetu gynejo judesiu mechanika ir su savo fiziskumo pranasumo eitu per tiesioginius ir didesnius oponentus , o dabar ties tritaskiu kartais atrodo, kad jam brainfreezai vyksta, stoja ir iesko kam paduot kamuoli i sona.