NBA naujokų birža: 3 laimėtojai ir pralaimėtojai

Nuotr.: AP Photo/John Minchillo-SCANPIX

Kaip ir kasmet, NBA naujokų birža nupaišo gaires artėjančiam sezonui. Kam (ne)pasisekė labiausiai?

Kiekvienoje biržoje komandos siekia pagerinti savo sudėtį. Kai kurioms tai pavyksta, kai kurioms – ne.

„Field Level Media“ pirmieji įspūdžiai po biržos, jog puikiai pasirodė San Antonijaus „Spurs“, Hjustono „Rockets“ ir Detroito „Pistons“.

Kritikos sulaukė Domanto Sabonio atstovaujamas klubas Sakramento „Kings“ bei Niujorko „Knicks“, Portlando „Trail Blazers“.

Laimėtojai

„Spurs“: San Antonijaus ekipa išspaudė viską, ką galėjo, iš trijų pirmojo rato šaukimų. 9 pakviestas Jeremy Sochanas, 20 – Malaki Branhamas, 25 – Blake'as Wesley.

Sochanas yra elitinis gynyboje ir gali varžytis prieš bet kurios pozicijos žaidėją. Be to, jis pasižymi sprogstamąja jėga ir geru tritaškių pataikymu. Praėjusį sezoną Lenkijos pilietybę turintis krepšininkas tolimus metimus svaidė 41,6 proc. tikslumu ir 11 paskutinių sezono rungtynių baigė su dviženkliu taškų kiekiu.

Wesley taip pat turi gabumų puolime, bet jam dar reikės įgauti stabilumo. Kai tik tai atsitiks – „Spurs“ gaus daugiau nei tikėjosi.

„Rockets“: Artėjant biržai, vis mažėjo abejojančių, jog Jabari Smithas bus pašauktas pirmasis. Tačiau tokia garbė atiteko Djuko talentui Paolo Banchero, o antrasis savo pavardę išgirdo Chetas Holmgrenas.

Tokiu būdu Smithas nusileido iki trečiojo šaukimo, o „Rockets“ dėl to tikrai nėra, ko liūdėti.

208 cm ūgio puolėjas praėjusį sezoną Auburno universitete rinko po 16,9 taško ir 7,4 atkovoto kamuolio. Be to, 17 šaukimu pasirinktas Tari Easonas, o dviejų naujokų prisijungimas palengvins gyvenimą be išmainyto Christiano Woodo.

„Pistons“: Nė viena komanda nebūtų suklydusi, jei būtų pasirinkusi prognozuojamą penketuko krepšininką, bet Jadenas Ivey turi gal net daugiausiai potencialo iš visų.

Ivey prognozuotas 4 šaukimas, bet į Detroitą jis atkeliavo penktuoju. Purdue universitete tobulėjęs gynėjas kartais atrodo labai gerai, bet klaustuku lieka savikontrolė. Vis tik greitas, universalus žaidėjas dabar Detroitui labai pravers.

„Pistons“ ateitis šviesėja. Komanda jungia Ivey prie Cade'o Cunninghamo, Saddiqo Bey ir Isaiah Stewarto.

Pralaimėtojai

„Kings“: Nieko blogo, kad ketvirtuoju šaukimu pasirinktas Keeganas Murray, bet šiai dienai jungti Jadeną Ivey prie De'Aarono Foxo ir Daviono Mitchello vedamos gynėjų linijos atrodė stipriau.

Šis šaukimas vėliau gali sapnuotis „Kings“ sirgaliams, jei Ivey pradės rodyti įspūdingą žaidimą. Vis tik Sakramento ekipos vadovai pasikliovė savo nuomone – Murray labiau tinka į starto penketo vaidmenį ir, žinoma, yra geras žaidėjas.

Taip pat „Kings“ išmainė 37 šaukimą į „Mavericks“, tad jokių saugiklių nėra – biržos (ne)sėkmė priklauso visiškai nuo Murray.

„Knicks“: Eilinį kartą „Knicks“ pažiūrėjo pro pirštus į biržą ir, ko gero, tikisi prisivilioti žvaigždę laisvųjų agentų rinkoje.

„Knicks“ išmainė 11 šaukimą prancūzą Ousmane Diengą už ateities pirmojo rato šaukimus. Niujorko ekipa 42 šaukimu pasikvietė Trevorą Keelsą, bet tai ir yra viskas.

Geriausias Niujorko ėjimas? Kemba Walkerio išsiuntimas į Detroitą.

„Trail Blazers“: Portlando ekipa gali būti, jog kiek perskubėjo 7 šaukimu pasirinkdama Shaedoną Sharpe'ą, kai tarp variantų dar buvo Dysonas Danielsas, Sochanas ar Johnny Davisas.

Sharpe'ui dar prireiks laiko, nes per metus Kentukyje jis nesužaidė nė vienų rungtynių. Tikėtina, jog didelio indėlio nebus pirmajame NBA sezone. Naudos „Blazers“ reikėtų, nes komanda itin banguoja po CJ McCollumo išvykimo.

„Blazers“ išmainė 36 šaukimą į Detroitą bei 57 pasirinkimu iškvietė Jabari Walkerį.