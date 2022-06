4 iš 36 tritaškių per 17 LKL rungtynių: kas nutiko Leimaniui „Neptūne“?

ir isviso kas istrauke,kad jisai snaiperis??net statistika pasiziurejau,Tsmoki klube mete 21 procentu is tritaskio,real valliodolid 27 procentais,kazkokiam klube Valka/Valka 22 procentais..per 10 sezonu 14 klubu jis turejo 6 sezonus kur tritaskius mete zemiau negu 35 procentai, tas jusu vadinamas snaiperis 5 kartus per savo karjera per sezona mete 27 ar mazesniu procentu is tritaskio