Pikinės taškų mašinos: kodėl Europoje karaliavę broliai taip ir neišvažiavo į NBA?

Nuotr.: A.Koroliovas, Fotodiena.lt/T.Lukšys, R.Dačkus LKL | BasketNews iliustacija/A.Zaikauskas Nuotr. A.Koroliovas, Fotodiena.lt/T.Lukšys, R.Dačkus LKL | BasketNews iliustacija/A.Zaikauskas







Nors broliai Lavrinovičiai karjerą baigė praėjusį šeštadienį, kuomet gražioje dvikovoje ASG arenoje atsisveikino su visais fanais ir tiesiogine to žodžio prasme pakabino sportbačius ant vinies, tačiau pikinių brolių nematėme jau seniai. Nuo tų laikų, kuomet Lavrinovičiai buvo sunkiai stabdoma jėga Europos krepšinyje, spėjo užaugti nauja karta ir jauniausieji atsimena tik jau lėtesnius, vyresnius, traumuotesnius brolius. Šį sezoną metamos baudos 77% 14,5 Pataiko: 14,5 Taiklumas: 77,3% Vieta lygoje: 1 Geriausias pasiekimas: 16 Blogiausias pasiekimas: 14 Daugiausia pataiko: Martynas Echodas Tinklalapis BasketNews tęsia pasakojimą apie brolių karjerą ir šįkart kviečia prisiminti, kokie jie buvo savo geriausiais laikais, kuomet žaidė Eurolygoje ir buvo neatsiejama Lietuvos rinktinės dalis. Pirmoje dalyje buvo nušviečiama brolių karjeros pradžia ir įspūdingas sugrįžimas į krepšinį. Ją rasite paspaudę čia. Dominavimas, prikaustęs NBA dėmesį Nuotr. DAMIEN MEYER AFP - Scanpix 2003 m. su Lietuvos rinktine iškovojęs čempionų titulą, Kšištofas savo antrajame sezone Permės „Ural Great“ ekipoje driokstelėjo kaip reikiant. Aukštaūgio statistika Rusijos čempionate siekė 16,6 taško, 6,8 atkovoto kamuolio, 1,3 rezultatyvaus perdavimo ir 19,6 naudingumo balo. Tokie skaičiai sudomino klubus už Atlanto. 2004-ųjų gegužės 27-ąją lietuviškoje žiniasklaidoje mirgėjo antraštės, jog Kšištofas iš Permės keliasi į Toronto „Raptors“ ekipą. Pasak naujienų agentūros ELTA, tokią informaciją patvirtino tiek Permės klubas, tiek pats žaidėjas. Visgi panašu, jog Kšištofas kiek paskubėjo. Netrukus išstojo „Raptors“ generalinis vadybininkas Jackas McCloskey, kuris paneigė informaciją apie susitarimą. „Mes dabar negalime pasirašyti kontrakto ir aš nesu tikras, kad mes jį apskritai pasirašysime“, – tuo metu sakė McCloskey. Pasak tuometinio Toronto klubo vadovo, daugiausiai klausimų kėlė ne tik brolio žaidimas, bet ir reputacija. „Teistumas už išprievartavimą mus ganėtinai jaudina, todėl mes tai išnagrinėsime. Tai yra vienas iš dalykų, kurį mes tikrai padarysime. Bet galbūt jis jau sumokėjo skolą visuomenei... Kai susitiksime su juo akis į akį, bus gera proga įvertinti jo charakterį“, – „Toronto Star“ dienraščiui sakė McCloskey. Kšištof Lavrinovič Pozicija: PF, C Amžius: 42 Ūgis: 210 cm Svoris: 107 kg Gimimo vieta: Vilnius, Lietuva Galiausiai Kšištofas „Raptors“ marškinėlių taip ir neapsivilko. Situacijos su Toronto klubu brolis nedetalizuoja, bet teigia, jog viena iš priežasčių, kodėl nepavyko išvykti į NBA, buvo atsidavimas rinktinei. „Turėjau pasiūlymą iš „Raptors“ ir susidomėjimą iš San Antonijaus „Spurs“. Mums kiekvieną vasarą siūlė atvažiuoti į peržiūras, bet mes važiuodavome į rinktinę. Be to, mūsų sąlygos Europoje buvo puikios. Gaudavome gerus atlyginimus, žaisdavome elitiniuose klubuose. Mes buvome patenkinti tuo, ką turime. Mums reikėjo arba į NBA važiuoti ir bandyti, arba atstovauti Lietuvos krepšinio rinktinei. Visuomet pasirinkome rinktinę. Bet tikrai turėjome galimybę nuvažiuoti NBA ir parodyti, ką mes mokame, tačiau ja nepasinaudojome, bet dėl to nesigailiu. Turėjome puikių vasarų rinktinėje“, – teigė Kšištofas. Neatsiliko ir Darjušas, kuris NBA susidomėjimo sulaukė po žvėriško 2005-2006 m. sezono Kauno „Žalgiryje“. Po dviejų traumų kamuojamų sezonų, pažymėtų dviem kryžminių kelių raiščių traumomis, brolis pagaliau parodė, ką gali. Eurolygoje Darjušas 2005-2006 m. sezone fiksavo 14,6 taško, 8,3 atkovoto kamuolio, 1,8 rezultatyvaus perdavimo, 2,1 bloko ir 18,7 naudingumo balo statistiką, o tokie skaičiai garantavo patekimą į antrąjį Eurolygos simbolinį penketuką. „Kiekvienam ateina laikas. Patirtis su Saboniu Darjušą labai užgrūdino, – žvėrišką Darjušo sezoną komentavo tuometinis „Žalgirio“ treneris Antanas Sireika. – Taip pat jam padėjo rinktinė, į kurią jis pateko 2005-aisiais. Kartais gali su žaidėjais dirbti dieną naktį, bet jeigu jie nebus gabūs, nieko neišeis. Su Darjušu buvo kitaip: jis labai greitai priimdavo informaciją ir sparčiai mokėsi bei tobulėjo. Gerai, kad žmogus turėjo tokią imlią galvą, protą, širdį, mokėsi iš visų ir tas rezultatas atėjo. Buvimas „Žalgiryje“ Darjušui buvo puikus tramplinas į dar aukštesnį lygį.“ 2005-aisiais į „Žalgirį“ iš Kėdainių „Nevėžio“ atvyko Jonas Mačiulis, kuris su Darjušu iškart tapo kambariokais. Jonas prisiminė istoriją, kuomet Eurolygos rungtynių Bamberge pabaigoje metė svarbų tritaškį ir kaip į tai reagavo brolis. „Mečiau tritaškį lemiamu metu, brolis po krepšiu centravo ir aš tik šokdamas mesti pamačiau, kad jis ten stovi laisvas, bet nebekeičiau sprendimo. Metu ir girdžiu: „Ką darai, jaunas?!“ Pataikiau, grįžau ant suolelio ir jis sako: „Būtum nepataikęs, tau būtų šakės.“ Negali pykti labai, trys geriau nei du, o mes laimėjome“, – juokdamasis pasakojo Mačiulis. Toks 212 cm ūgio centro žaidimas pro akis nepraslydo. Į 38 proc. taiklumu tritaškius metusį aukštaūgį atsigręžė NBA klubai, o pasak Darjušo, į JAV jis neišvyko dėl neeilinių sąlygų Europoje. 2006-ųjų vasarą brolis pasirinko Kazanės UNIKS pasiūlymą. Rusai visada krepšinyje taškėsi pinigais. „Vienintelis dalykas, kodėl neišvažiavome – tuo metu turėjome didžiulę paklausą Europoje. Turėjome didelius kontraktus ir mums būtų reikėję laukti vasaros pabaigos, kad gautume kažkokį kontraktą iš NBA. Europoje kontraktus reikėjo pasirašyti pavasarį, vasaros pradžioje, o tokius kontraktus siūlydavo, kad net nekildavo minčių jų atsisakyti ir laukti nežinomybės. O buvome jau po 27-29 metų, nebebuvome jauni ir nesinorėjo kažko aukoti. Juolab, kad pasiūlymai iš NBA nebuvo patys geriausi. Matote, jie pirma žiūri į pagrindinius žaidėjus, nes ten yra algų kepurės, o tik paskui žiūrima, kiek liko pinigų ir tada siūlo tau kontraktą. Mes paprasčiausiai nenorėjome laukti. Atsimenu, Hjustono „Rockets“ labai manęs norėjo ir klausė, ar aš pasiruošęs laukti dar mėnesį patvirtinimo. Bet jeigu aš būčiau laukęs, būčiau praradęs visus kontraktus Europoje“, – teigė brolis. Nors vėliau broliai taip ir nedebiutavo, kartu su vienu ar kitu broliu net dešimt metų žaidęs Rimantas Kaukėnas įsitikinęs, jog NBA jie būtų radę savo vietą. „Broliai davė daug universalumo, buvo vieni iš pirmųjų, kurie žaidė tokį krepšinį. Jie galėjo daryti viską, tiek mesti, tiek žaisti nugara. NBA lygio žaidėjai. Neabejoju, kad jie būtų turėję karjerą NBA, jeigu būtų pabandę, bet paaukojo daug vasarų rinktinei ir dėl to ne visuomet turėjo galimybę išvažiuoti. Bet manau, kad jie tikrai galėjo žaisti NBA“, – sakė Kaukėnas. Nepaisant to, kad turėjo susidomėjimo iš NBA klubų, 2007-aisiais, būdamas 27-erių, Kšištofas vis dar nebuvo žaidęs Eurolygoje, tačiau kartu po sezono su broliu UNIKS, kuomet Europos taurėje rinko po 12 taškų, 7 atkovotus kamuolius, 1,9 bloko ir 18,4 naudingumo balo, atėjo laikas kilti – brolis pasirašė trejų metų sutartį su Sienos „Montepaschi“ ekipa bei suvienijo jėgas su Kaukėnu. Nuotr. Fotodiena/R.Dačkus Kodėl Kšištofas tiek ilgai delsė praverti Eurolygos duris? „Manau, kad uždelsiau. Galėjome žaisti ir NBA, bet kai išvažiavau į Rusiją 22-ejų, viskas mane tenkino. Galbūt kažkiek ir bijojau išvažiuoti į Europą, nemokėjau anglų kalbos, bijojau važiuoti į nežinomybę, tačiau vienu momentu nusispjoviau ir išvažiavau. Nepasigailėjau“, – pasakojo Europos čempionas. Ir pirmasis blynas neprisvilo. Kšištofas savo debiutiniame Eurolygos sezone fiksavo 12,7 taško, 4,2 atkovoto bei 1,5 perimto kamuolio ir 15,5 naudingumo balo statistiką, o tritaškius realizavo įspūdingu 58 proc. taiklumu. Sienos klubas nužygiavo iki pat finalo ketverto, kur pusfinalyje po atkaklios kovos krito prieš Tel Avivo „Maccabi“ (85:92) ir turėjo tenkintis trečiąja vieta. Kalbant apie Darjušą, jis liko Rusijoje ir su UNIKS bei Maskvos „Dinamo“ klubais rungtyniavo Europos taurėje. Visgi po antrojo sezono Maskvoje atėjo laikas ir kitam broliui sugrįžti į Eurolygą. Aukštaūgio užsigeidė Ettore Messina ir ant stalo Madrido „Real“ pasiūlė 1,2 mln. eurų vienerių metų sutartį. Kartu su Darjušu į Madridą atvyko ir kitą brolį Sienoje palikęs Kaukėnas. Atrodo, kad Kaukėnas ir Lavrinovičius buvo dvi neatsiejamos detalės. Kalbėdamasis su tinklalapiu BasketNews, Kaukėnas atskleidė priežastį, kodėl jis tiek daug laiko kartu žaidė su broliais. „Aš be jų nė žingsnio (juokiasi). Mes labai gerai vienas kitą jautėme ir sutarėme. Tai yra labai svarbu. Broliai yra tokie žmonės, kokių reta. Jų pagalba mūsų labdaros fondui yra fantastinė. Jie nuo pat pirmos dienos atėjo ir prisidėjo. Tas jų nuoširdumas, atsidavimas. Esu labai dėkingas, kad visuomet, kaip ramstį, turėjau brolius, kuriais visuomet galėdavau pasikliauti. Ne veltui tiek metų žaidėme kartu. Jie visada sakydavo: „Rimai, jeigu tik ko reikės, tark žodį.“ Man kartais net nesinori jų trukdyti, tampyti po visus renginius, jų kažko prašyti. Jie patys skambina, klausia: „Ko reikia? Tik pasakyk, bus.“ Jie yra fantastiniai. Dūšios žmonės“, – pasakojo Kaukėnas. Atvykęs į Madridą, Darjušas nieko nelaukė ir iškart ėmėsi darbo. Jau savo debiutiniame mače Eurolygoje vilkint „Real“ marškinėlius Lavrinovičius surengė tikrą šou. Aukštaūgis į „Chimki“ krepšį per 35 minutes įmetė 32 taškus (6/10 dvit., 2/2 trit., 14/17 baud.), atkovojo 11 kamuolių, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo 3 varžovų metimus, nei karto nesuklydo, 3 sykius prasižengė, išprovokavo net 11 pražangų ir surinko 49 naudingumo balus. Tai yra iki šiol geriausias Darjušo karjeros pasirodymas Eurolygoje. „Man atrodo, kad brolio efektyvumo rekordo niekas taip ir nepagerino. Grožėjomės tuo, ką išdarinėjo brolis, – Darjušo žaidimą prabėgus beveik 13-ai metų prisiminė Kaukėnas. – Tą vakarą jis darė viską. Fantastika. Tokias rungtynes įrašyti į metraščius. Darjušas pike darė viską: žaidė po krepšiu, nugara, veidu į krepšį, metė tritaškius, du prieš du žaidimas, pikenpopai, puikios užtvaros, puikus matymas. Tokį žaidėją bet kam turėti yra svajonė. Piko metu jį buvo sunku stabdyti.“ Dieną prieš Darjušo benefisą, 2009-ųjų spalio 21-ąją, Eurolygoje taip pat siautėjo Kšištofas. Brolis per 25 minutes pelnė 26 taškus (3/5 dvit., 4/5 trit., 8/10 baud.), atkovojo 8 ir perėmė 3 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, 4 kartus suklydo, 2 sykius prasižengė ir iš viso surinko 34 naudingumo balus. Abu broliai buvo naudingiausi turo krepšininkai, o MVP laurus nuskynė Darjušas. Tuo metu Lavrinovičiai buvo vieni universaliausių aukštaūgių Europoje ir buvo itin vertinami dėl to, kad per trumpą laiką galėjo pakeisti rungtynių eigą. 2010-2011 m. sezone Kšištofas pakartojo Darjušo pasiekimą – buvo išrinktas į Eurolygos simbolinę komandą: 11,8 taško, 5 atkovoti kamuoliai ir 13,4 naudingumo balo bei finalo ketvertas su „Montepaschi“. Lygį parodo ir klubai, kuriuose jie tuo metu žaidė. „Montepaschi“ jau kurį laiką nėra Europos krepšinio žemėlapyje, tačiau tuomet Sienos klubas buvo dominuojanti jėga tiek Italijoje, tiek Eurolygoje, o apie „Real“ vargu, ar reikia plėstis. Karališkasis klubas ir taškas. „Abu broliai buvo keisti tam laikmečiui žaidėjai, kurie puikiai metė tritaškius, – pasakojo Jonas Mačiulis, buvęs Darjušo ir Kšištofo komandos draugas „Žalgiryje“ bei „Montepaschi“, taip pat kartu praleidęs su broliais ne vieną vasarą rinktinėje. – Keistenybė, retenybė jie tuo metu buvo. O Darjušas dar žaisdavo ir nugara į krepšį. Jis turėjo labai daug ginklų puolime. Tuo metu Eurolygoje jis buvo vienas iš geriausių centrų puolime, sunkiai stabdomas.“ „Jie abu turėjo labai smagų metimuką, tiek vidutinį, tiek iš tritaškio, – pasakojo Mindaugas Lukauskis, žaidęs su vienu ar kitu broliu Alytaus „Alitoje“, Panevėžio „Lietkabelyje“, Vilniaus „Lietuvos ryte“, Prienų „Skycop“ bei rinktinėje. – Kaip aukštam žmogui, tai buvo didžiulis privalumas. Kovingumas, broliai buvo kovotojai, jie visuomet norėdavo laimėti. Ypač kai būdavo abu vienoje vietoje, sudėtinga labai prieš juos būdavo kovoti. Tiek aikštelėje, tiek už jos ribų.“ „Galiu pasakyti vienu žodžiu – monstras, – pikinį Darjušą apibūdino Kšištofas. – Viską galėdavo aikštelėje daryti, net ir gynyboje, kai norėdavo, galėdavo dirbti. Jis nebijodavo imtis iniciatyvos, nebijodavo mesti, niekada nemačiau jo akyse baimės. Visą laiką jis norėjo turėti kamuolį savo rankose ir nesvarbu, kokiu momentu ar prieš kokią komandą. Yra krepšininkai, kurie skirti žaidimui, ir yra krepšininkų, kurie skirti laimėjimui. Tai brolis yra tas krepšininkas, kuris skirtas laimėjimams.“ „Galingai, – apie tai, kaip geriausiais savo laikais atrodė Kšištofas, sakė Darjušas. – Mes visą gyvenimą žaidėme vienas prieš vieną, todėl aš žinau jo galimybes ir kokio lygio jis žaidėjas. Eurolygoje tokio metiko 4-5 pozicijoje nesu matęs. Su savo žaidimu toliau nuo krepšio brolis pralenkė laiką ir tais laikais buvo košmaras bet kuriam aukštaūgiui.“ „Buvo labai gaila, kad anksčiau su jais nesusidūriau, – teigė Jonas Kazlauskas. – Vieną brolį pasikviečiau į CSKA jau gana vėlokai, bet būčiau norėjęs susidurti anksčiau, kuomet jis buvo absoliučiame pike.“ Nuotr. Fotodiena.lt/T.Lukšys Tačiau kuomet broliai Eurolygoje turėdavo rungtyniauti vienas prieš kitą, iškildavo problema – jų žaidimas pasikeisdavo kardinaliai. Kodėl? Broliška meilė. „Mes tikrai nesilupdavome. Kai mus pirmą kartą išleido žaisti vienas prieš kitą, treneriai suprato, kad čia ne krepšinis, o parodija, nes mes gailėjome vienas kito. Kodėl? Nes supratome, kad krepšinis yra krepšinis, o vienas kito sveikata yra svarbiau už viską“, – pasakojo Kšištofas. Kas brolius darė tokiais gerais? Pasak Kaukėno, negalima neišskirti beprotiško jų kovingumo. „Pamenu, kuomet su Kšištofu mes laimėjome Italijos taurę. Buvo labai sunkios finalo rungtynės, labai sudėtingas turnyras. Finalas nesiklostė gerai ir brolis mus traukė už ausų kiek tik galėjo, nors jam skaudėjo tiek kelį, tiek nugarą – su nuskausminamaisiais žaidė. Mes kaip ir nesitikėjome, kad jis padės, bet kažkaip išstenėjome tą pergalę. Labai įsiminė, nes laimėjome „per negaliu“. Ir brolis buvo fantastinis. Atsimenu tą džiaugsmą, kuomet kurį laiką stovėjome su broliu apsikabinę viduryje aikštelės. Kalbant apie Darjušą, tai įsiminė viena pergalė, kuomet jau buvome visiški veteranai. Man buvo 39-eri, jam – 37-eri. Rungtyniavome Emilijos Redžo „Grissin Bon“ klube ir su Venecijos ekipa kovėmės dėl patekimo į Italijos lygos finalą septintosiose rungtynėse, išvykoje. Brolio kelis kaip kaladė, sutinęs, vos paeina. Nepaisant visko, Darjušas sužaidė fantastiškas rungtynes. Salėje buvo virš 40 laipsnių karščio. Birželio mėnesį Italijoje žaisti... (juokiasi). Drėgmė buvo kosminė. Labai gerai atsimenu tas rungtynes, jis puikiai žaidė, nors vos paėjo. Brolio pasiaukojimas buvo neapsakomas. Šaukėme nutilusioje arenoje“, – teigė buvęs krepšininkas. Nuotr. LaPresse - Scanpix Įdomiausia tai, kad brolių pikas baigėsi daugmaž panašiu metu. Kšištofas „Montepaschi“ spalvas gynė iki 2012-ųjų, o 2010 metais išvykęs iš „Real“, Darjušas po sezoną praleido Stambulo „Fenerbahče“ su Šarūnu Jasikevičiumi ir Maskvos CSKA su treneriu Jonu Kazlausku. 2012 metais abu broliai, kaip įprasta kartu su Kaukėnu, atvyko į „Žalgirį“, bet jau nebebuvo tie dominuojantys žaidėjai. Traumos ir amžius (33 metai) padarė savo. Nors buvo dominuojančios jėgos Europoje, broliams taip ir nepavyko tapti Eurolygos čempionais. Kšištofas į Eurolygos finalo ketvertą su Sienos klubu prasibrovė dukart, tačiau abu kartus liko trečias, o Darjušas su CSKA 2012-aisiais nužygiavo iki finalo, bet mače dėl trofėjaus Maskvos klubą ištiko tragedija. Trečiojo kėlinio pabaigoje CSKA turėjo 19 taškų pranašumą, tačiau per ketvirtąjį kėlinį paleido jį vėjais, Ramūnas Šiškauskas likus 10 sekundžių prametė abi baudas, o Georgios Printezio metimas iš kampo skrodė tinklelį ir Pirėjo „Olympiakos“ kartu su Martynu Gecevičiumi užkariavo Eurolygą. „Dabar taip žiūrint, tai skaudu, kad tais metais netapome Eurolygos čempionais, nors visus šansus turėjome, – su kartėliu finalą prisiminė Darjušas. – Manau, kad tai yra skaudžiausias pralaimėjimas mano karjeroje. Buvome padėties šeimininkai, tačiau viskas sugriuvo lemiamu metu. Apmaudu, kad daug kas kaltina Ramūną dėl pramestų baudų, nors jis ketvirtajame kėlinyje žaidė nedaug ir tikrai ne dėl jo ta persvara buvo iššvaistyta.“ Patriotai, negailėję vasarų rinktinei Nuotr. Fotodiena.lt/R.Dačkus Kaip jums toks faktas? Nuo 2003-ųjų iki 2014-ųjų Lietuvos krepšinio rinktinė sudalyvavo 12-oje turnyrų, o dešimtyje iš jų šalies garbę gynė vienas ar kitas brolis, 7 kartus treneriai vežėsi abu Lavrinovičius. Akivaizdu, jog tuometinė Lietuvos rinktinė, broliai ir pergalės yra sinonimai. Būtent ši karta, ko gero, buvo pati pajėgiausia šalies krepšinio istorijoje, o broliai – svari to priežastis. Su Lavrinovičiais Lietuva iškovojo Europos čempionato auksą (2003 m.), sidabrą (2013 m.) bei bronzą (2007 m.), olimpiadoje dukart buvo per plauką nuo medalių (2004 m., 2008 m.), ketvirtoji vieta užimta ir pasaulio čempionate (2014 m.). Ir jie nebuvo statistai. Vienas arba kitas ne kartą yra ant savo pečių traukęs mūsiškius ir kuomet ateidavo lemiami momentai, kinkų toli gražu nedrebindavo. Priešingai – su įtampa susidūrę broliai mėgaudavosi momentu ir imdavosi iniciatyvos. Vienas iš pavyzdžių – 2007-ųjų Europos čempionato Ispanijoje bronzinis finalas. Kšištofas tą rugsėjo 16-osios vakarą žibėjo ryškiau už kitus. Aukštaūgis per 21 minutę sužaidė nuostabiai – 19 taškų (4/5 dvit., 2/2 trit., 5/5 baud.), 3 atkovoti bei 1 perimtas kamuolys ir 18 naudingumo balų, o toks brolio pasirodymas atvedė rinktinę į bronzą. Pergalė prieš Europos čempionus graikus – 78:69. Tame pačiame Europos čempionate pasiautėjo ir Darjušas. Brolis prieš vokiečius su Dirku Nowitzki priešakyje per 22 minutes surinko 18 taškų (5/5 dvit., 2/3 trit., 2/2 baud.), 5 atkovotus bei 2 perimtus kamuolius ir 20 naudingumo balų. Pergalė 84:80. 21 minutė ir 19 taškų, 22 minutės ir 18 taškų – pergalės. Įžvelgiate tendenciją? Leiskite, padėsiu. Savo pike broliai buvo velniškai efektyvūs puolime ir tai nešdavo pergales. „Manau, kad rinktinėje turi žaisti geriausi, o tuo metu neradau geresnių už juos, – pasakojo Kazlauskas, kuris brolius treniravo 2013-2014 m. rinktinėje. – Prie savo ūgio jie turėjo puikią savybę išplėsti aikštelę. Su savo tritaškiais, lengvumu, judrumu jie pridarydavo varžovams daug problemų. Broliai turėjo gerą aikštelės matymą ir patys gebėdami įmesti iš toli atverdavo plotus po krepšiais kitiems žaidėjams. Jeigu kuris nors gynėjas pritraukdavo prie savęs du žmones, jie atsimesdavo broliams, kurie susimesdavo savo metimus. Broliai labai paįvairino žaidimą. Jie galėjo po pikenrolų tiek kilti aukštyn, tiek leistis žemyn. Jie mokėjo skaityti, kaip dirba gynyba ir tai labai stipriai išnaudodavo.“ Kazlauskas pripažino, kad broliai turėjo išskirtinį jo pasitikėjimą. „Mokėjimas pakilti nuo suolo ir gebėjimas pakreipti rungtynių eigą, tokiomis savybėmis pasižymėjo labai nedaug žmonių, tarp jų ir broliai. Todėl pasitikėjau jais net ir sunkiausiais momentais. Tai pasiteisino“, – teigė legendinis treneris. „Broliai ir rinktinė – neatsiejami dalykai, – sakė Kaukėnas. – Treneriai beveik visuomet juos norėdavo turėti kartu, nes jie buvo skirtingi žaidėjai. Vienas ketvirtas numeris, kitas penktas. Su broliais treneriai turėjo daug variantų, galėdavo tiek remtis jų žaidimu po krepšiu, tiek plėsti aikštelę. Kalbant apie atmosferą, tai čia viskas labai aišku. Rinktinėje jų bajeriukai ir geros nuotaikos palaikymas buvo kertinis aspektas, kodėl rūbinėje būdavo gera atmosfera, o dėl jos taip toli ir nueidavome. Jie nuimdavo įtampą, o kai visi šypsosi, darbas tampa kur kas efektyvesnis. Visi dėl brolių laukdavo rinktinės.“ Nuotr. Fotodiena.lt/R.Dačkus Kartu su broliais ne vieną pergalę ir medalį rinktinėje iškovojęs Mačiulis išskyrė faktorių, kodėl treneriai neretai į čempionatus veždavosi abu Lavrinovičius. „Su jais abiem vienu metu aikštelėje sunkiau žaisti, bet taip retai būdavo. Tu tik gauni kamuolį ir vienas rėkia: „Žiūrėk brolį!“ ir kitas rėkia: „Žiūrėk brolį!“ Būdavo ir tokių kuriozų. Jų universalumas po krepšiu, ilgos rankos, kova, tolimi metimai. Kai didelis žmogus išplečia aikštelę, tuomet be galo lengva žaisti. Geriausias dalykas būdavo, kad jiems retai neina abiem. Jeigu vienam nekrenta, kitas patrauks. Dvyniai, bet juodų dienų dviem broliams praktiškai nebūdavo. Kai turi du tokius žaidėjus komandoje, vis tiek bent vienas sužais“, – teigė Eurolygos čempionas. Kšištofas įvardijo dar vieną priežastį, kodėl jie kartu su Darjušu net 7 vasaras praleido rinktinėje. „Mes žaisdavome panašiai, bet tuo pačiu ir skirtingai. Darjušas daugiau žaisdavo penktoje pozicijoje, aš ketvirtoje. Mus imdavo kaip skirtingų pozicijų žaidėjus. Taip pat treneriai matė, kad mes labai gerai jaučiame vienas kitą, kartais abu išleisdavo, jog pakeistume rungtynių eigą, perlaužti rungtynes emocijomis, užsivedimu“, – sakė Kšištofas. Paskutiniu rimtu turnyru broliams rinktinėje tapo 2014-ųjų pasaulio čempionatas. Būdami beveik 35-erių, Lavrinovičiai nebedemonstravo tokio krepšinio, kaip pike. Visgi, pasak Mačiulio, jie vis dar buvo labai svarbūs. „Atsimenu, kad pasaulio čempionate broliai labai gerai atstovėjo prieš Goraną Dragičių gynyboje ir mes jiems leidome per kėlinį įmesti tik vieną tašką. Dragičius yra gynėjas, bet jie labai puikiai atstovėjo pikenrolo gynyboje. Buvo daug tokių rungtynių, kuomet jie patraukdavo sunkiais momentais. Europos čempionate Slovėnijoje broliai buvo itin naudingi. Broliai buvo labai aukšto lygio žaidėjai“, – pasakojo Jonas. Nuotr. Fotodiena.lt/T.Lukšys 1 tašką per kėlinį? Ar tikrai? Atrodo neįtikėtinai, tačiau Mačiulis beveik nesumelavo. Lietuviai slovėnams ketvirtajame ketvirtyje leido įmesti vos du taškus, Dragičius sukrapštė 12 taškų, pataikydamas 5 metimus iš 14 (36 proc.), o lietuviai triumfavo 67:64. „Džiaugiuosi, kad išėję broliai užkaišiojo spragas gynyboje. Tai jiems nebūdinga, nes jie daugiau puolimo žaidėjai. Bet šiandien jie taip atstovėjo gynyboje, kad varžovai įmetė vos 2 taškus. Čia kažkas fantastiško“, – komplimentus vyriausiems komandos žaidėjams po mačo žarstė Kazlauskas. Nuotr. Fotodiena.lt/T.Lukšys Yra nemažai pavyzdžių, kada krepšininkai, būdami savo karjeros pike ir siekdami sėkmės klubiniame krepšinyje, paskiria vasaras poilsiui ir į rinktinę nevažiuoja. Vienas iš jų – Šarūnas Jasikevičius, kuris po apmaudžiai pasibaigusios Atėnų olimpiados, kuomet mūsiškiai liko ketvirti, praleido du paeiliui čempionatus – pasaulio bei Europos, o vietoje to ruošėsi sezonams NBA. Kai Kšištofas ir Darjušas buvo savo pike, broliai nepraleido nė vienos vasaros ir nuo 2003-ųjų iki 2009-ųjų vienas ar kitas dalyvavo visuose šešiuose čempionatuose. Kodėl? Atsakymas paprastas. „Čia yra didžiausia garbė. Visą gyvenimą mano tikslas buvo užsivilkti Lietuvos nacionalinės rinktinės marškinėlius, – sakė Darjušas. – Atsimenu pirmą patekimą į rinktinę, kai davė marškinėlius su užrašu Lietuva, tai buvo svajonės išsipildymas. Nebegalvojau, kiek aš žaisiu, man jau buvo vienodai. Tai buvo tokia garbė, kad tuo metu buvau laimingiausias krepšininkas pasaulyje.“ Laukite tęsinio... Ačiū, kad mus skaitote! Mes jums turime dar daugiau turinio. BasketNews.lt Taip pat skaitykite: Latvijos krepšinio veidas Porzingis: „Lietuvos tikslas turi būti medaliai“ ASVEL lyderis pasiekė susitarimą su „Monaco“ Šiauliuose – dar stipresni latviai: žais „Mavericks“ puolėjas Oficialu: Hilliardas tapo „Maccabi“ naujoku Rinktinės pažintis su Brazdeikiu: kokios savybės palieka įspūdį Karti pabaiga: dramą su „Monaco“ pralaimėjęs D-Mo liko be Prancūzijos titulo Rodyti komentarus Naujausi

Geriausi Atrinkti (0) Visi (0) Rodyti daugiau komentarų Ačiū, kad prenešėte apie nekultūringą, pažeidžiantį įstatymus, reklamuojantį ar kurstantį nelegaliems veiksmams komentarą. >

Komentuoti Komentarus rašyti gali tik registruoti ir prisijungę vartotojai.

„BasketNews.lt“ pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, nesusiję su tema, pasirašyti kito asmens vardu, pažeidžia įstatymus, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams.