Oficialu: Čanakas lieka prie „Lietkabelio“ vairo

.

Ir pikta ir liūdna, kad lietuviai Ryto nemėgsta labiau nei kažkokio serbiūkščio. Visą Lietkabelį pavertė jugoslaviškų melodramų įrankiu, o jiems mat gerai, nes Rytą nugalėjo. Stebinat, tautiečiai. Žmonės, šitas šūdo gabalas yra daug kartų blogiau nei Romanovas! Tas nors nusišnekėjimais apsiribodavo, o šitas vos nepavertė finalo masinėm muštynėm. Iki to niekada nebuvo prieita, net aršiausiais Ryto - Žalgirio laikais. Specialiai atsitrenkė į Žibėną (kad ir kaip juokingai tas kritimas atrodė), Beržinš sulaužė Leisneriui žandikaulį jau pirmame sezono mače. Finale tas pats Beržinš, pribėgęs iš nugaros, Williamsui trenkė iš alkūnės į galvą. Bet žinoma, anot "specialisto" iš serbijos, teisėjai nusprendė varžybas, nes nepastebėjo Butkevičiaus pražangos prieš Giedraitį Rytui pirmaujant 24 taškais antro kėlinio viduryje. Šitas česnakas yra tiesiog pigus manipuliatorius, gavęs tribūną savo apgailėtiniem jugoslaviškiem žaidimam. Šitą ruskių čiulpėdrą turėjo įsodint kartu su crvena zvezda į tą patį lėktuvą be teisės dar kadanors užminti Lietuvos žemę savo šūdinu čebatu. Arba pasiųsti paskui rusų laivą. Stebina ir Lietkabelio valdžios sprendimai. Iš principo šitas veikėjas turėjo būt išgrūstas lauk, be jokių ten "nemaišykim sporto su politika", "mums svarbiausia krepšinis, o kitkas nesvarbu" ir tt. Ir jei iš Bieliausko, seno mento ir Skvernelio sugėrovo, nieko daugiau ir negali tikėtis, tai iš Purlio norėtųsi daugiau principingumo ir savigarbos. Gailėjausi neatėjęs į areną kai Žalgiris žaidė su zvezda ir visa arena aiškiai parodė, kurioje pusėje mes stovim. Tą pabrėžė Lietuvos žiniasklaida, Žalgirio žaidėjai ir treneriai, kitų komandų sirgaliai. Ir tai vertė didžiuotis, kad pagaliau palikom šone savo lietuvišką kuklumą ir asmenines ambicijas. Vertė didžiuotis Lietuva ir jos žmonėm! Todėl dabar nuoširdžiai nesuprantu kas jums visiems atsitiko, kad rašot tokius vėjus ir palaikot akivaizdžiai blogąją pusę.