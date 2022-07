Oficialu: Nebo – „Maccabi“ narys

Kauno alchasas

Atsigaukit su ta kritika Motiejunui. Nebo nebuvo tasku rinkimo masina, Lauvergne'as taip pat, tai kolkas nieko is praeito sezono tasku darytoju neprarado - Lekavicius, Cavanaugh lieka. Blogiau nei praeita sezona nebus. Kolkas atejo atletiski gerai besiginantys bicai plius Birutis. Nebo aisku geras buvo kaip antras centras, bet jo kaina irgi gera. Tasku darytojai visada buvo perkami paskutiniai, nes ju kaina iskart po sezono auksta ir daug susidomejimo is kitu klubu. Ir siaip jei PMO iseina kas geresnis galvojat ateis? Purlys? Prisiminkim kiek sezonu praleido Ryte su geru biudzetu ir rezultatai buvo tik blogedavo kasmet. Kleiza - tas pats, nieko neirodes tik kritikuot per podkastus gali. Navikauskas - gal bet irgi buvo palikes zalgiri su skolom. Kad ir kaip skaudetu po praeito sezono, bet kolkas PMO yra geriausias vadybininkas lietuvoje