Įdomių pasiūlymų turėjęs Blaževičius pradeda legionieriaus karjerą

Bet isivaizduokite,pabegti is kaimo kaip kaunas ir gyventi Ispanijoje...wow pavydu...atsimenu turejau klasioka kuris su seima 15 metu persikele is kauno i vilniu...tai tam Vilnius kaip koks stebuklas buvo...atrodo ,kad zmogus is kazkokios gludumos islindo i miesta