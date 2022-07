Juškevičius – ant „Wolves“ slenksčio, trenerio vairą gali perimti Kurtinaitis

wow butu ispudinga...geriausia treneri Lietuvoje tures,ir pokolkas geriausia nusipirkta zaideja...kol rytas su zalgiriu perku atliekas,sudus visiskus, kaip roland smit taskus pelnantis per maca :PPPkakzoki kakoda ar echoda kur net italijos autsaideriams per prastas and suolo sededavo :PPP kai vilkai perka juskeviciu,dar daug kalbu apie Moore atejima sklando...ispudinga