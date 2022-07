Graikijos žiniasklaida: Atėnų klubas stebi Kulbokos situaciją

Nuotr.: Ž. Vingelis

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) užsikabinti mėginantis Arnoldas Kulboka domina Europos klubą.

„Totalbasketgr“ skelbia, kad 24-erių lietuvio situaciją stebi Patrų „Promitheas“.

Europos taurėje besivaržantis Patrų klubas šiais metais pateko į šeštą krepšelį.

Praėjusiame sezone Šarlotės „Hornets“ dublerinėje komandoje (Grinsboro „Swarm“) žaidęs Kulboka G lygoje fiksavo 14,3 taško, 5,2 atkovoto kamuolio ir 1,3 rezultatyvaus perdavimo rodiklius.

Be to, 24-erių puolėjas dukart žengė ant NBA parketo. Pirmosiose rungtynėse sužaidė vos 3 minutes ir statistikos protokole liko su nuliais. Antrosiose rungtynėse Kulboka per 2 minutes ir 35 sekundes prametė vieną tritaškį ir sykį prasižengė. Jo +/- rodiklis buvo -4.

Lietuvos rinktinės treneris Kazys Maksvytis nusprendė atkabinti Kulboką nuo galutinio dvyliktuko.

206 cm ūgio puolėjas su Lietuvos rinktinės marškinėliais žaidė pirmosiose draugiškose rungtynėse prieš Latvija ir per 10 minučių įmetė 2 taškus (1/2 dvit., 0/1 trit.). 206 cm ūgio puolėjas mačo nebaigė dėl traumos.