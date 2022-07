Greta Sabonio projektuojama bulgarų žvaigždė atsargiai vertina NBA svajonę

Nuotr.: FIBA

Bulgarijos krepšinio žvaigždės karjeros proveržis Europoje siekia Jungtines Amerikos Valstijas (JAV). Saša Vezenkovas pastaraisiais metais suspindo taip ryškiai, jog bruzdėti ėmė Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) klubų atstovai.

Domanto Sabonio atstovaujama Sakramento „Kings“ atsigręžė į dar 2017 m. naujokų biržoje 57-u šaukimu pakviestą puolėją. Krepšininką pasirinko Bruklino „Nets“, bet pernai per grandiozinius Jameso Hardeno mainus teises perleido Klivlando „Cavaliers“.

Nė viena iš jų netryško tokiu tikėjimu, koks užgimė „Kings“ biure. Bendraudamas su tinklalapiui BasketNews. Vezenkovas pripažino: dabar jis yra arčiausiai NBA slenksčio per visą karjerą.

„Žinojau, kad „Kings“ domisi manimi, stebėjo mane sezono metu, – sakė Vezenkovas. – Nebuvau tikras, kaip ir kada viskas išsirutulios. Bet dabar visiems sakau, kad viskas, ką žinau ir dėl ko esu laimingas, jog mano teisės priklausomai manimi susidomėjusiai komandai. „Kings“ rodo dėmesį ir norą matyti mane.“

„Kings“ ėjimus po NBA naujokų biržos pristatęs generalinis direktorius Monte McNairas atskleidė, jog sprendimas dėl Vezenkovo subrendo pačioje organizacijoje.

Klubas siekia, kad komanda taptų grėsmingesnė atakuojant krepšį. McNairo teigimu, bulgaras tinka organizacijos vizijai. Europoje žibančio žaidėjo adresu skriejo liaupsės.

Prie viso to, pasidalinta ankstyvuoju žvilgsniu į ateitį, Vezenkovą projektuojant šalia Domanto Sabonio ir De'Aarono Foxo.

„Saša – nuostabus metikas iš tritaškio zonos. Išsiskiria ūgiu (206 cm), yra sumanus gynybos ir puolimo žaidėjas, kuris daro įtaką žaidimui abiejose aikštės pusėse. Gali išplėsti aikštę, ką ir įrodė vienoje stipriausių pasaulio lygų, – spaudos konferencijoje kalbėjo McNairas. – Matome Sašą pritampantį prie perdavimus skirstančio Domo ir Foxo galimybių ardyti varžovų gynybą. Saša gali išsiskirti savo metimais. Visi žinome, kaip yra svarbu turėti metikus. Tuo įsitikinome ką tik per atkrintamąsias. Džiaugiamės, kaip jis gali mums tikti.“

„Jeigu vieną dieną, duok Dieve, susiklostys šansas žaisti su šiomis NBA superžvaigždėmis, bus matyti, kaip viskas rutuliosis“, – į McNairo pasisakymą bendraudamas su tinklalapiu BasketNews reagavo krepšininkas.

Vezenkovas priklauso 1995 m. kartai, tuo metu Sabonis – 1996 m. Abiem žaidėjams neteko susikauti tarpusavyje jaunimo lygmenyje, bet jaunuoliai prasilenkė tarpusavyje 2013 m. Europos U18 čempionate.

Vezenkovas turnyre pirmavo pagal rezultatyvumą (vid. po 22,4 tšk.), o Sabonis – pagal atkovotus kamuolius (11,4). Mūsiškiai čempionate liko penkti, bulgarai – priešpaskutiniai, penkiolikti.

„Domas dabar – superžvaigždė. „All Star“ žaidėjas, įtvirtinęs savo vardą NBA, – kalbėjo Vezenkovas. – Nuo jaunimo laikų atsimenu, kad jis buvo itin atletiškas ir gerai kovojo dėl kamuolių. Laikui bėgant Domantas įrodė, jog geba gerai atlikti perdavimus ir imtis iniciatyvos, kada komandai reikia jo. Sabonio žaidimas nesisuka tik apie konkretų aspektą, jis – universalus žaidėjas. Visi mato, kaip Domantas auga. Lietuvos rinktinė yra labai stipri kartu su Saboniu ir Jonu Valančiūnu.“

Karjeros sezoną Eurolygoje sužaidęs Vezenkovas fiksavo 13,7 taško rezultatyvumą, 37 proc. tritaškių pataikymą, 5,9 atkovoto kamuolio ir 17,8 naudingumo balo rodiklius. Pastarasis vidurkis – šeštas lygoje.

Pirėjo „Olympiakos“ kartu su juo priešaky pirmąkart nuo 2017 m. pateko į Eurolygos finalo ketvertą. Suspindęs bulgaras pirmą sykį karjeroje buvo išrinktas į pirmąjį simbolinį pirmenybių penketuką kartu su tokiomis žvaigždėmis kaip Mike’as Jamesas, Nikola Mirotičius, Shane’as Larkinas ir Edy Tavaresas.

„Kings“ vadovas tikino, jog artimiausiu metu planuojamas pokalbis su Vezenkovu dėl ateities. Ji Europoje susieta su „Olympiakos“, kuri pernai pratęsė sutartį su žaidėju iki 2024 m. pabaigos.

„Gazzetta.gr“ skelbė, jog bendra sutarties vertė siekia 2,7 mln. eurų, joje numatyta galimybė vasarą išvykti į NBA. Pasak SDNA žurnalisto Chirsto Tsaltso, išpirka siekia apie 750 tūkst. JAV dolerių.

Saša Vezenkovas atsargiai vertina NBA svajonę Nuotr. FIBA

Pats krepšininkas kol kas neskubina įvykių ir nespėlioja, kada galėtų įvykti jo persikėlimas. Asmeniškai priima tik patį faktą, jog figūruoja „Kings“ planuose.

„Man svarbiausia, kad po visų mainų pirmą kartą teises į mane turi komandą, kuri tikrai rodo susidomėjimą manimi, dėl ko man atsiranda naujos galimybės, – tinklalapiui BasketNews pabrėžė Vezenkovas. – Nemėgstu užsisvajoti. Norėčiau atsakyti į klausimą, kada tai galėtų įvykti, bet esu realistas. Apie tai galvosiu, kada viskas taps realybe.

Kaip ir sakiau, mes kalbamės. Nežinau, kada viskas pasistūmės. Jeigu prieisime prie susitarimo ir atsivers kelias vykti, tuomet bus galima mąstyti plačiau. Dabar mano galvoje – rinktinė ir „Olympiakos“, kas realiai vyksta mano gyvenime.“

Vezenkovas į Pirėjų pasuko 2018 m. po trijų sezonų „Barcelonoje“. Bulgaras pamažu stiebėsi Graikijoje per pirmuosius dvejus metus, o per paskutinius du sezonus įšoko į Europos elitą.

Nuo 2019-2020 m. iki 2021-2022 m. sezono žaidimo laikas Eurolygoje išaugo nuo 13 iki 30 minučių, rezultatyvumas – nuo 7 iki 13,7 taško, o naudingumas – nuo 6,8 iki 17,8 balo.

2019-2020 m. sezone pataikymas iš toli siekė 45,9 proc. (28 iš 61), 2020-2021 m. – 43 proc. (58 iš 135), 2021-2022 m. – 37 proc. (60 iš 162).

Vienu iš „Olympiakos“ lyderių tapęs krepšininkas savo proveržiui turi paaiškinimą.

„Visų pirma, labai daug dirbau tarpsezoniu, kai turėjome keturis laisvus mėnesius per pastaruosius dvejus metus, – sakė Vezenkovas. – Per pirmus metus taip atsitiko dėl COVID-19, o per antrus dėl to, nes su „Olympiakos“ nežaidėme Graikijos lygoje. Turėjau labai daug laiko treniruotėms ir tobulėjimui.

Prie viso to prisidėjo trenerių, visos „Olympiakos“ organizacijos ir komandos draugų pasitikėjimas manimi. Jie pasitiki mano sugebėjimais. Matome, koks buvo sėkmingas pastarasis sezonas vien dėl komandoje įsivyravusios kultūros. Bandau 100 proc. išpildyti vaidmenį, kurį man suteikia treneris ir kad komanda laimėtų. Šie metai mums buvo pergalingi ir esu laimingas dėl to.“

Graikijos čempionės titulu sezoną užbaigusi „Olympiakos“ šią vasarą kol kas atliko tik vieną ėjimą – iki 2025 m. pratęsė sutartį su strategu Georgu Bartzoku. Žaidėjų sudėtis liks beveik tokia pat, kuo Vezenkovas ypač džiaugiasi.

„Svarbiausia, kad branduolys bus toks pat, daug žaidėjų išliks po praėjusio sezono, – komentavo jis. – Jeigu treneriai ir organizacija nuspręs, jog mums reikia pakoreguoti kažkurią poziciją, jie padarys tai. Stabilumas – labai svarbus komandai, bet atvykstantys naujokai gali papildyti bendrą paveikslą. Pastaraisiais metais trys komandos papildymai buvo nuostabūs – Moustapha Fallas, Thomasas Walkupas ir Tyleris Dorsey, kurie labai padėjo pasiekti išsikeltus tikslus.

Mums svarbiausia yra išsilaikyti ir parodyti, jog praėjęs sezonas nebuvo atsitiktinumas. Mes nusipelnėme to. Sunkiausia yra ne pasiekti tokias aukštumas, bet išlikti jose. Turime tęsti savo darbą ir pademonstruoti, kad antrus metus galime pasiekti tokius aukštus rezultatus.“

Kitų Eurolygos komandų sprendimus rinkoje stebinti „Olympiakos“ žvaigždė nedvejodama įvardijo labiausiai nustebinusį perėjimą.

„Willo Clyburno persikėlimas į „Anadolu Efes“ – įspūdingas ėjimas, – tinklalapiui BasketNews pažymėjo Vezenkovas. – „Anadolu Efes“ dukart laimėjo Eurolygą ir šituo pasirašymu jie demonstruoja norą vėl laimėti titulą. Clyburnas, Vasilije Micičius ir Shane’as Larkinas – grėsmingas trio, sakyčiau, gal net geriausias Europoje.

Laimėti titulą tris kartus yra ypatingai sunku, bet manau, kad „Anadolu Efes“ turi trenerį ir reikiamus žaidėjus pasiekti tai. Kitos komandos nori nugalėti prieš juos ir tapti čempionais. Laukia labai įdomi Eurolyga.“

Bulgarijos rinktinėje plušantis Vezenkovas džiaugiasi sugrįžimu į nacionalinę komandą po daugiau nei pusketvirtų metų. Mačas su Lietuva jam šalies ekipoje buvo pirmasis nuo 2018 m. rugsėjo.

Žaidėjui šį laiką įvykius iš šalies teko stebėti dėl nesuderinto Eurolygos ir FIBA kalendoriaus.

„Olympiakos“ krepšininkas dominavo akistatoje su lietuviais, kai per 38 minutes sumetė 29 taškus (8/14 dvit., 3/9 trit., 4/5 baud.), atkovojo 11 kamuolių ir surinko 28 naudingumo balus.

„Nežaidžiau rinktinėje labai ilgai, gera komandoje matyti pažįstamus ir tuo pačiu naujus veidus, – kalbėjo Vezenkovas. – Federacijai visuomet kartojau, kad jeigu būsiu sveikas, visada padėsiu. Gaila, kada nebūna galimybių žaisti dėl kalendoriaus, bet dabar esu čia ir atiduodu save 100 proc.“

Bulgarija Samokove 70:72 pralaimėjo Lietuvai bei dabar jų likimas atrankoje spręsis pirmadienio išvykos rungtynėse su bosniais.

Pirmoje akistatoje bulgarai nusileido 75:85, o norint pakilti į trečiąją vietą F grupėje bus reikalinga pergalė mažiausiai 11 taškų pranašumu.

Kitu atveju Bulgarija baigs pasirodymą pirmajame atrankos etape. Kvalifikacijoje į 2019 m. pasaulio čempionatą rinktinė pasiekė antrąjį etapą, kuriame užėmė ketvirtąją vietą. Bilietą į elitines pirmenybes garantavo pirmosios trys pozicijos grupėje.

„2019 metais mūsų grupė buvo lengvesnė su Suomija, Islandija ir taip pat Čekija, – aiškino Vezenkovas. – Šį kartą pogrupis yra tikrai sudėtingas. Mums reikia stengtis išsilaikyti šiame lygyje, kadangi nepasirodžius tinkamai gali tekti kristi į žemesnį lygį ir žaisti su mažesnio pajėgumo šalimis.“

Iš dabartinės rinktinės sudėties užsienyje rungtyniauja tik keturi krepšininkai: Vezenkovas – Pirėjo „Olympiakos“, natūralizuotas Dee Bostas – Stambulo „Galasaray“, 20-metis Emilis Stoilovas – Ispanijos antroje lygoje, Madrido „Estudiantes“, 19-metis Konstantinas Kostadinovas – Ispanijos antroje lygoje, Maljorkos „Alma Mediterranea“. Pastarasis taip pat penkerius metus priklausė Madrido „Real“ sistemai.

„Ateinanti nauja karta yra tikrai talentinga ir fiziška, bet dar nėra patyrusi, – pažymėjo Bulgarijos rinktinės žvaigždė. – Turime jiems padėti žengti tuos žingsnius, patirtis ateis tik per rungtynes, per sunkius momentus. Kaip ir rekomendavau pats, jiems reikia susirasti klubus, kuriuose turėtų svarbų vaidmenį ir žaistų visus metus. Tai suteiktų pasitikėjimo ir pasitarnautų rinktinei.“

Bulgarija rudenį varžysis Europos čempionate, į kurį sugrįžo praleidusi tris turnyrus paeiliui. A grupėje Tbilisyje varžysis su Belgija, Ispanija, Juodkalnija, Turkija ir šeimininku Sakartvelu.

Vezenkovo troškimas su rinktine – konkretus.

„Žaisime Europos čempionate, kas mums jau yra labai svarbu. Žengimas į kitą etapą turnyre būtų labai geras rezultatas“, – sakė jis.