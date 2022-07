„Barcelona“ atleido Maskoliūną

x

Pagaliau ir Ispanai suprato, kas per veikėjas tas makaluotojas. Jeigu ne kontrakto dydis, veikiausiai nebūtų ten ir Jasikevičiaus jau. Čia labai ryški žinutė jam, ir teisingai, nėra čia ko iš krepšinio tyčiotis su tokiais "asistentais". O šiaip, Songaila įdomiai paatviravo per Pikenrolą, jog Jasikevičius yra visiškas control-freak'as, todėl Žalgiryje niekam nieko neleisdavo daryt, todėl tik į Spurs patekęs, jis pradėjo suprast, koks realiai yra asistento darbas. Iš to galima suprasti, jog tie asistentai Jasikevičiui tik tam ir reikalingi, kad jis galėtų niekam nieko nedeleguoti ir viską kontroliuoti pats. Dabar pastatys kokį nors Ispaną ir galios ryškiai apmažės, kitaip tariant, apkirps sparnelius.