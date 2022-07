Spinta iš Valmieros: ar Šmits gali būti pagrindiniu Eurolygos klubo aukštaūgiu?

tame ir reikalas, viskas su juo gerai bet jis bus ne savo rogese. jei maksvytis galvoja kad birutis neblogai atrodo su bulgarija atrankoje tai neblogai atrodys ir eurolygoje jis ganetinai smarkiai klysta. zalgirio priekis bus tiesiog bedantis puolime, 2 zaidejai visiskai gynybiniai, birutis tinkamas tik pries silpnas komandas (lkl), o cavanaugh irgi yra rolinis labiau eurocup lygio zaidejas. keistai cia zalgiris tikisi kad dabar nusipirks du gynejus ir jie kartu mes po 50 tasku per rungtynes. nes like zaidejai dar ivertinant ule su butkevicium trecioje pozicijoje tikrai kartu yra apie 20-30ies tasku per rungtynes zaidejai.