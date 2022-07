Karčios užbaigtuvės: Lietuvai pirmąją nesėkmę atrankoje išrašė čekai

Lietuvos rinktinė (5-1) pasaulio čempionato atrankos pirmąjį etapą baigė pirmuoju pralaimėjimu.

Jau anksčiau vietą kitame etape užsitikrinę Kazio Maksvyčio auklėtiniai Klaipėdoje 72:83 (13:23, 19:22, 20:16, 20:22) nusileido Čekijos rinktinei (3-3).

Ši čekų pergalė lėmė jų patekimą į antrąjį pasaulio čempionato atrankos etapą. Jeigu čekai būtų pralaimėję, jiems būtų reikėję laukti Bulgarijos pralaimėjimo.

Antrajame etape mūsiškiai žais su Prancūzija, Juodkalnija ir Vengrija. Iš pirmojo etapo Lietuva išsinešė penkias pergales.

Antrajame etape Lietuva sužais dar šešerias rungtynes, o artimiausias FIBA langas – jau rugpjūčio pabaigoje, prieš pat Europos čempionatą.

Mačą stebėjo sausakimša „Švyturio“ arena – 5115 aistruolių.

Lietuva: Ignas Brazdeikis 16 (3/4 trit.), Marius Grigonis 11 (0/6 trit., 9 rez. perd.), Gytis Masiulis 10, Laurynas Birutis 9 (6 atk. kam.), Tomas Dimša 8 (2/7 trit.), Martynas Echodas 7.

Čekija: Tomašas Satoransky 21 (2/2 trit.), Tomašas Kyzlinkas 18 (8/8 dvit.), Patrikas Auda 14, Davidas Jelinekas 10, Jaromiras Bohačikas 9.

Netrukus pateiksime daugiau informacijos.

Rungtynių eiga:

0:2, 3 min.: Antroji pražanga Brazdeikiui, Bohačiko dvitaškis.

2:2, 4 min.: Birutis pelno pirmuosius lietuvių taškus.

5:2, 4 min.: Sedekerskio tritaškis.

Brazdeikio prisistatymas Klaipėdai kol kas sudėtingas. Jis per 2,5 minutės užsidirbo dvi asmenines pražangas, o visa rinktinė per šį laiką nepelnė taškų. Brazdeikiui prisėdus ant suolo, sustojusį vandenį kiek išjudina Biručio dvitaškis ir Sedekerskio tolimas metimas iš kampo.

5:4, 5 min.: Satoransky maudo lietuvius ir pelno taškus.

5:7, 5 min.: Satoransky tritaškis.

7:7, 6 min.: Echodo baudos.

7:9, 7 min.: Satoransky dvitaškis.

9:11, 7 min.: Echodo dėjimas po Grigonio perdavimo. Tuo pačiu atsako Balvinas.



9:14, 8 min.: Bohačiko tritaškis.

Ginzburgas vienu metu keičia savo smogiamąjį trejetą, kuris be keitimų žaidė 7 minutes ir 44 sekundes. Tomašas Satoransky (7 tšk.), Jaromiras Bohačikas (5 tšk.) ir Ondrejus Baldvinas (2 tšk.) kartu pelnė 12 iš 14 svečių taškų.

10:14, 8 min.: Echodo bauda.

10:16, 9 min.: Jelineko dvitaškis.

10:18, 9 min.: Echodo dvitaškis.

12:20, 10 min.: Birutis ir Kyzlinkas keičiasi taškais.

12:23, 10 min.: Kyzlinko tritaškis.

13:23, 10 min.: Veličkos bauda.

Lietuva: Martynas Echodas 5, Laurynas Birutis 4, Tadas Sedekerskis 3.

Čekija: Tomašas Satoransky 7, Jaromiras Bohačikas ir Davidas Jelinekas po 5.

13:25, 11 min.: Audos taškai.

15:27, 12 min.: Birutis ir Auda keičiasi taškais.

15:29, 12 min.: Kyzlinko taškai. Maksvyčio pertraukėlė.

15:32, 12 min.: Kyzlinko dvitaškis su pražanga.

Jeigu penktadienį Bulgarija vis bandė lietuvius nubausti tritaškiais, tai Čekija elgiasi atvirkščiai. Per 12 žaidimo minučių čekai jau atliko 14 dvitaškių ir pataikė net 11 (78,6 proc.), taip pelnydami du trečdalius savo taškų.

17:34, 13 min.: Masiulio baudos, Kyzlinko dvitaškis. Lietuviai pralaimi dvigubai.

20:37, 14 min.: Masiulio ir Jelineko tritaškiai.

23:37, 14 min.: Dimšos tritaškis.

Per pirmąsias 12,5 minutės išryškėjo, kam labiau rūpi šios rungtynės. Nesulaikoma čekų perimetro linija baudžia mūsiškius visais įmanomais būdais, o daugiausiai bėdų pridarė Satoransky, Jelinekas ir Kyzlinkas (kartu 24 taškai).Jei čekai laimės, jie tikrai pateks į antrąjį atrankos etapą bei ten išsineš tris pergales ir tris pralaimėjimus. 2019 m. pasaulio pirmenybėse čekai finišavo aukščiau nei Lietuva (9) ar JAV (7) – 6 vieta.

23:39, 16 min.: Satoransky dvitaškis iš po krepšio.

25:39, 16 min.: Masiulio baudos.

27:39, 16 min.: Grigonio dvitaškis.

29:39, 17 min.: Grigonio taškai.

29:41, 17 min.: Balvino dėjimas po užmetimo ore.



32:41, 18 min.: Dimšos tritaškis.

32:43, 18 min.: Kyzlinko dvitaškis.

32:45, 20 min.: Balvino taškai.

Lietuva: Gytis Masiulis 7, Tomas Dimša ir Laurynas Birutis po 6.

Čekija: Tomašas Kyzlinkas 11, Tomašas Satoransky 9, Davidas Jelinekas 8.

Kūrybos stoką lietuvių gretose iliustruoja vienas faktas. Per pirmąją pusę 8 iš 11 komandos rezultatyvių perdavimų atliko atakuojantis gynėjas Marius Grigonis. Lietuviai suklydo 9 kartus, o 3 iš jų padarė Arnas Velička (1) ir Donatas Sabeckis (2).

Įžaidėjo skylę kamšantis Marius Grigonis per 15 minučių išdalino 8 rezultatyvius perdavimus, kai visa komanda 11. Arnas Velička per 6 minutes atliko 1 rezultatyvų perdavimą ir sykį suklydo, Donatas Sabeckis per 8 minutes prametė 3 metimus, 2 kartus suklydo ir sugriebė 2 kamuolius.