Gudaitis ir Bendžius nežais Europos čempionate

Nu jo, jei 6-7 žaidėjai eis į pagr tai nafik, bet iš kitos pusės, nu tokie mūsų pajėgumai.... Grigulica ir Brazdeikis tikrai bus iš šitų. Toliau kas? Lukas L, Jokubaitis, Giedraitis, JV, Sabonis, Butkevičius, Kuzminskas tikrai in. Sedekerskis irgi must be, nes gali daug lakstyt ir gintis. Tiek laisvų vietų tiems, kurie gaus minutes tik iš reikalo, nu tai must pasibandyt yra Sušinskas ir Olisevičius, gaila kad su Sirvydžių nuplaukė laivas, o dar ir toks Tubelis čia garantuotai dėliotu per visokius Masiulius. Blet Ulanovo belenkaip trūksta, jei jis būtų, čia pz kaip galėtumėm keist gynybos schemas, o dabar vėl turės JV su Domu po 35 min lošt....Trečio įžaidėjo gal ir nereiktu, bet kai pažiūri šitų klounų lygį, tai jau geriau Žemaitis ar Kariniauskas, nei kad šitie, kurie žaidė. Nesuprantu aš, kaip Velička per trys metus ne tai kad metimo nepagerino, bet dar ir pablogino, kaip tik meta, taip vis kitaip kamuolys sukasi.