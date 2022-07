Ignas Brazdeikis išvyksta į Kanadą

Kam Tas Kazys leido Grigoniui tiek daug zaist?? Ir paskui potojasi ten. Nusileisk ant zemes kalne. nu tai pasodink ji... Kur Kemzura, zibenas, ir dar tas is Zalgirio balvonas, is B raides pavarde. Tai dar daro didesne tragedija laikydamas Grigoni ant parketo. Nera zodziu. Jis yra skeletonu skeletonas. Nera fiziniu ekspertu kur gali pasneket kaip gal raumenu ussiaugint galima, ar ne?? Ir pasaku nereikia kad jam toks kunas, taip toliau. Jo rankos kaip sasyskos. Jis jau viskas, toks buvo ir toks ir bus. Letas vapse. individualiai silpnas. Ir galit sakyt formoj ar ne, kiek laiko jis nezaide krepsinio. Nu vistiek jis gali pelnyt tasku, kazkaip ten isstumt juos. Duomenys jo yra 0. Lazda. Zinokit nenustebciau jeigu Sedekerskis nepatektu i rinktines dvyliktuka. Gali ir buti taip. Jeigu taip bus, su situo Baskonia treneriu jam teks susiimt, nes cia kazkaip jam eina letai. Kodel ne, gali ir pateks. Ar taip ar kitaip, nereikia susisreiksmint. Tas pats su Giedraiciu, gali jis patekt, bet gali ussisedet. Brazdeikis yra Fantastika. Daugiau nera zodziu. bus irgi nieko naujo jei Bendzius ir Masiulis bus 4 numerio pozicijoje, taip va kad ir taip gali dar but. Nu bet, ziuresim.