Žvilgsnis į Europos čempionatą: kurios vietos Lietuvos rinktinės dvyliktuke dar laisvos?

Nuotr.: BNS | BasketNews iliustracija/A.Zaikauskas

Lietuvos rinktinė pralaimėjimu Čekijai užbaigė pirmąjį vasaros langą pasaulio čempionato atrankoje ir nors prieš rugsėjį laukia dar dvi oficialios rungtynės, dabar trenerio Kazio Maksvyčio galvoje daugiausiai suksis mintys apie Europos čempionatą.

Į naują stovyklą liepos pabaigoje rinksis visas Lietuvos žvaigždynas ir akivaizdu, jog iš šios rinktinės, kurią matėme pastarąsias savaites, į Europos čempionatą pateks vos keli žaidėjai.

Jau dabar aišku, kad iš stipriausių mūsų šalies krepšininkų Europos čempionate nepadės Edgaras Ulanovas, Artūras Gudaitis, Eimantas Bendžius, o taip pat yra neaiški ir Donato Motiejūno situacija.

Tinklalapis BasketNews svarsto, kaip atrodys Lietuvos rinktinės dvyliktukas Europos čempionate – kurie žaidėjai yra užtikrinti dėl savo vietos, o kurios pozicijos yra laisvos.

Garantuotos vietos

Nuotr. BNS

Maksvyčiui dar pavasario pradžioje tikinant, jog praktiškai visi stipriausi Lietuvos krepšininkai sutiko atstovauti rinktinei, tapo aišku, jog didžioji dalis dvyliktuko vietų – jau rezervuotos. Nors vėliau keli minėti krepšininkai ir nusprendė pailsėti vasarą, du trečdaliai rinktinės žaidėjų praktiškai yra aiškūs.

Dėl pagrindinių įžaidėjų klausimų nėra – Rokas Jokubaitis ir Lukas Lekavičius, taip pat atakuojančio gynėjo vietoje tikrai matysime Marių Grigonį ir Roką Giedraitį, kuris matomas ir trečioje pozicijoje.

Lengvojo krašto pozicijoje pastaraisiais metais būdavo didelė konkurencija, tačiau Ignas Brazdeikis į rinktinę įsiveržė lyg viesulas, tad nėra abejonių, kad jis bus pagrindiniame dvyliktuke, o veikiausiai tuo pačiu – ir vienas kertinių žaidėjų.

Nuotr. BNS

Ulanovui atsisakius atvykti į rinktinę šią vasarą, praktiškai nėra abejonių, jog galutiniame dvyliktuke bus Arnas Butkevičius, kuris yra vienas geriausiai perimetre besiginančių Lietuvos krepšininkų, o taip pat turi glaudų ryšį su Maksvyčiu, kurio treniruojamose komandose žaidė eilę metų.

Pastaraisiais metais ketvirta pozicija krepšinyje tapo nykstanti rūšis, kurioje dabar reikalaujama visai kitų dalykų nei buvo prieš dešimtmetį, tad čia reikėjo transformuotis ir Lietuvos žaidėjams. Būtent šioje pozicijoje yra daugiausiai klaustukų ir apie juos pakalbėsime vėliau.

Vidurio puolėjo vietoje du pagrindiniai bokštai – Jonas Valančiūnas ir Domantas Sabonis. Čia didelių diskusijų nėra, bet faktas, jog Maksvyčiui ir visam trenerių štabui reikės rasti būdų, kaip talentingiausią Lietuvos tandemą per rungtynes išnaudoti efektyviausiai. Faktas, jog bent apie 10 minučių jie per rungtynes aikštėje praleis kartu, o kaip tai atrodys – labiausiai intriguoja ir nuo to stipriai priklausys rinktinės sėkmė rugsėjį.

Nuotr. BasketNews.lt/T.Matijoška

Atsižvelgiant į tai, jog JV ir Sabonis dalinsis parketą kažkiek minučių kartu, už jų norėtųsi dar vieno centro ir jei Motiejūnas sutiks su tokiu vaidmeniu, jį rinktinėje irgi tikrai matysime, bet visa tai priklausys nuo Maksvyčio ir D-Mo pokalbio.

Tad, jeigu visas pasiruošimas iki čempionato praeis be nesklandumų, sudėtyje turime 8 užtikrintus dvyliktuko žaidėjus, o jei prie komandos prisijungs ir Motiejūnas, belieka trys laisvos sudėties vietos.

Klaustukai

Nuotr. BNS

Pagal dabartinį paveikslą Lietuvos rinktinėje yra keturi su kamuoliu laisvai galintys būti žaidėjai (Jokubaitis, Lekavičius, Grigonis ir Brazdeikis), tad į Europos čempionatą logika sako, jog reikėtų dar vieno gynėjo.

Arčiausiai rinktinės veikiausiai yra Tomas Dimša, kuris pastarajame lange vidutiniškai žaidė po 25 minutes. Nors statistika ir nebuvo kažkuo išsiskirianti (vid. 8 tšk., 2,5 naud.), BasketNews žiniomis, Dimšos gebėjimams simpatizuoja Maksvytis, kuris mato gynėją ir artėjančio sezono Kauno „Žalgiryje“.

Vis dėlto į penkto gynėjo vietą Maksvytis turės didelį pasirinkimą ir Dimšai konkurenciją pasiruošimo stovykloje turėtų sudaryti proveržio sezoną sužaidęs Kristupas Žemaitis, kuriam praėjusiame lange Maksvytis buvo numatęs pagrindinio įžaidėjo vietą.

Taip pat šalia pastarųjų gynėjų dar turėtų būti ir Vilniaus „Ryto“ perimetro žaidėjų, Margirio Normanto ir Vaido Kariniausko, kandidatūros. Tiesa, pastarąjį praėjusį sezoną kamavo sveikatos problemos, kurios įžaidėjui neleido atskleisti visų savo galimybių „Ryte“.

Ką turime toliau? Puolėjai ir tai bus daugiau žaidėjai, galintys atlikti ketvirtos pozicijos funkcijas, nes lengvojo krašto vietoje turėtume matyti Giedraitį, Brazdeikį ir Butkevičių.

Nuotr. FIBA

Tikriausiai solidžiausiai ketvirtoje pozicijoje vis dar turėtų atrodyti Mindaugas Kuzminskas, kuris nebuvo šiame atrankos lange, bet anksčiau matėme vilniečio pasiaukojimą, atvykstant į Čekiją, ir tuomet Maksvytis puikiai žinojo, kaip išnaudoti krepšininko stiprybes puolime.

Vis dėlto Kuzminskui konkurencijos dėl vietos dvyliktuke netrūks – čia yra ir Maksvyčio pastarųjų metų ginklanešys Eigirdas Žukauskas bei Eurolygos klubo rotacijoje vietą turintis Tadas Sedekerskis.

Esame įpratę, jog kuomet rinktinėje yra Valančiūnas ir Sabonis, ketvirtoje pozicijoje būtinai reikia išreikšto metiko. Jei Dainiaus Adomaičio rinktinėje toks buvo Bendžius, tai dabar Maksvytis privalės svarstyti Osvaldo Olisevičiaus kandidatūrą, kadangi daugiau tokio stiliaus krepšininkų be Arnoldo Kulbokos, kuris savo vertės lange neįrodė, tiesiog Lietuva neturi.

Nuotr. BNS

Taigi iš šių išvardintų keturių puolėjų Maksvytis veikiausiai turės atsirinkti du krepšininkus, o jeigu nebus Motiejūno – galbūt tris, bet tuomet stipriai išaugtų ir Gyčio Masiulio akcijos. Pastarasis atrankoje sėkmingai atkarpomis atrodė penktoje pozicijoje ir galėtų užpildyti prie JV ir Sabonio atsiradusią terpę.

Jono Lekšo projektuojama Lietuvos rinktinės dėlionė Europos čempionate:

Gynėjai: Rokas Jokubaitis, Lukas Lekavičius, Marius Grigonis, Rokas Giedraitis, Tomas Dimša/Kristupas Žemaitis

Puolėjai: Ignas Brazdeikis, Arnas Butkevičius, Mindaugas Kuzminskas, Eigirdas Žukauskas/Tadas Sedekerskis/Osvaldas Olisevičius

Vidurio puolėjai: Jonas Valančiūnas, Domantas Sabonis, Donatas Motiejūnas/Gytis Masiulis