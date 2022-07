Oficialu: Nedovičius su „Crvena Zvezda“ pasirašė ilgalaikį kontraktą

nesiprantu as net zviezda perkasi gerus izaidejus :D Kodel zalgiris budamas turtingesnis nesugeba nupirkti normalaus grajolo?:D Neatrodo jad motiejunui reiketi atimti alga ir seio ismesti is zalgirio vadovo pareigu :D Nes greitai bus kaip istrauje is sudo tuoj ii ir nuskandins vel :D