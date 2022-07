Kleiza

Nežinau tas Uleckas gan silpnas kaip SF per minkštas, be tritaškio daugiau nieko nemoka nei gintis nei pulti, toks suolo žaidėjas 10min. nekažka Rytas su tokiu pirkiniu, nebent už nedidelį kontraktą paimtu, Rytas labiau turėtu domėtis Sušinsku, Jogėla, iš legionierių yra Eric Lockett energingas aktyvus gynyboje ir puolime gali žaisti SG/SF. Uleckas žaidžia kaip merga per minkštai be emocijų pamėto ant greito tritaškius pro šalį ai nekrenta einu ant suolo.