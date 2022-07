Didžiausia Lietuvos krepšinio mįslė: kokios yra Deivido Sirvydžio lubos?

Nuotr.: BNS, FIBA, AP - Scanpix | BasketNews iliustracija/M.Didė

Deividas Sirvydis šiuo metu yra turbūt didžiausia Lietuvos krepšinio misterija. Dar 2018-ųjų spalio 10-ąją Europos taurėje blykstelėjęs Vilniaus „Ryto“ aštuoniolikmetis į Kazanės UNIKS krepšį suvertė 17 taškų ir aplink save sukėlė nemažą ažiotažą. Dabar ilgarankis 204 cm ūgio snaiperis yra kiek primirštas.

Deividas Sirvydis MIN: 8.87 PTS: 1 (10%) REB: 2 AS: 0.33 ST: 1 BS: 0.33 TO: 0 GM: 3

2019-ųjų NBA naujokų biržoje Sirvydis buvo pasirinktas antrajame rate 37-uoju šaukimu ir išpildė savo svajonę, o 2021-ųjų sausį debiutavo ant stipriausios planetos krepšinio lygos parketo, vilkėdamas Detroito „Pistons“ marškinėlius. Trejų metų kontraktas ant stalo ir visi šansai parodyti save – atrodė, jog turėsime dar vieną etatinį lietuvį NBA, o vasaromis – tvirtą Lietuvos rinktinės žaidėją.

Tačiau šiuo metu, 2022-ųjų liepą, realybė yra kitokia. Sirvydis nerado savo vietos NBA ir rungtyniauja G lygoje, kuri susidomėjimo prasme nublanksta Europos čempionatų bei NBA kontekste. Kaip dabar ant parketo atrodo Deividas, žino vis mažiau Lietuvos krepšinio bendruomenės narių, o šią vasarą nutiko tai, kas pakėlė ne vieną antakį.

Birželio 10-ąją buvo paskelbtas 16-os pavardžių sąrašas, kurios ruošėsi atstovauti Lietuvos rinktinei FIBA pasaulio čempionato atrankos lange. Lyginant su tuo, ką lietuviai gali surinkti, pavardės toli gražu nebuvo pačios ryškiausios. Pagrindiniai krepšininkai nusprendė pailsėti nuo ką tik pasibaigusio klubinio sezono, todėl Kazys Maksvytis surinko B rinktinę su keliomis išimtimis.

Sirvydžio sąraše nebuvo. Atakuojančio gynėjo ir lengvojo krašto puolėjo pozicijose galintį žaisti snaiperį nukonkuravo Tomas Dimša, Marius Grigonis, Karolis Lukošiūnas, Ignas Brazdeikis, Gytis Radzevičius bei Eigirdas Žukauskas.

„Antroje pozicijoje turėjome Dimšą ir Grigonį. Nusprendėme, kad labiau reikia ballhandlerių, kurie labiau įžaidžia kamuolį, – jau pasibaigus langui spaudos konferencijoje po pralaimėjimo čekams sakė Maksvytis. – Taip, kad Deivido Sirvydžio neįtraukėme. Čia buvo labiau mūsų sprendimas.“

Rinktinės vyr. treneris atskleidė, jog apie Sirvydžio kandidatūrą pernelyg negalvojo.

„Nebuvo labai daug svarstoma, nes nuo pat pradžių žinojau, kad bus Dimša, bus Grigonis, bandysime Brazdeikį, bus Radzevičius, Žukauskas. Paprasčiausiai galvojau, kad šioje pozicijoje turėjome pakankamai žaidėjų. Labiausiai skaudėjo galvą dėl pirmos ir penktos pozicijos krepšininkų. Geras ar blogas, bet mes atlikome tokį sprendimą. Deividas yra jaunas žaidėjas, jam viskas prieš akis, bet manau, kad jis dar turi parodyti, kad yra vertas rinktinės. Labai išgirtas. Aišku, negavo šanso, aš nesuteikiau jam šanso. Manau, kad su prognozėmis reikėtų atsargiai. Arnoldas Kulboka taip pat atvažiavo“, – teigė Maksvytis.

Nepaisant Kazio argumentų, vis dar vieno perspektyviausių Lietuvos krepšininkų nepakvietimas į rezervinę rinktinę sukėlė daug klausimų. Kodėl už Atlanto vertinamas lietuvis negavo šanso parodyti save jį jau primiršusiai krepšinio bendruomenei?

„Keista. Aišku, jis žaidžia G lygoje, bet kodėl jo nepaėmus į rinktinę? – kalbėdamasis su tinklalapiu BasketNews, retoriškai klausė krepšinio analitikas Augustas Šuliauskas, kuris stebėjo Sirvydžio žaidimą už Atlanto. – Manau, kad reikėjo jį paimti bent pasižiūrėjimui. Vis tiek iš pradžių buvo pasirinkta 16 žaidėjų ir vėliau porą atkabino, buvo ir draugiškų rungtynių. Galvoju, kad Deividas yra vertas šanso bent jau būti patikrintas rinktinės trenerių bent jau treniruotėse, jog jį pasižiūrėtų, kaip jis atrodo rimtesniame kontekste ir rimtesnėje sistemoje.

Aš manau, kad į šią rinktinę jį tikrai galėjo paimti, bent į tą šešioliktuką, kad pamatytų, kaip jis atrodo prie geresnių, aukštesnės klasės žaidėjų, prie kitokio žaidimo. Dabar mes jį matėme G lygoje. Ten yra visai kitas reikalas. Atrodė keistai. Man atrodo, kad jis patiems rinktinės treneriams buvo kažkiek misterija, nes galbūt ta G lyga yra mažiau matoma. Įdomu, kiek jis buvo sekamas sezono metu. Jo nepasirinkimas atrodo keistai. Gal yra labai skeptiškai žiūrima į G lygą, bet tokie žaidėjai su tokiu ūgiu ir tokiu metimu ant kelio nesimėto, ypač Lietuvoje.“

„Manau, kad jis buvo vertas vietos, – pritarė Sirvydžio asmeninis individualių įgūdžių treneris Ričardas Prybylskis. – Reikėtų rinktinės trenerių klausti, kokią jie viziją matė. Deividas labai sunkiai dirba individualiai, laiko veltui nešvaisto, daug dėmesio taip pat skiriama kūno stiprinimui. Kai yra stipriai užimtas, mažiau blaškosi ir galbūt tai padeda pravaikyti mintis apie rinktinę. Aišku, visuomet smagu, kai tave pakviečia atstovauti šalies rinktinei. Manau, kad tokiems perspektyviems ir talentingiems žaidėjams kaip Deividas reiktų turėti vaidmenį rinktinėje, o ne stebėti rungtynes iš šalies.“

Paskutinį kartą Sirvydį Europoje matėme 2020-ųjų rudenį, kuomet lietuvis lapkritį paliko Jeruzalės „Hapoel“ ekipą, tačiau prabėgo beveik dveji metai ir daug kam šis talentas yra mįslė. Koks dabar yra Deividas? Kiek stipriai jis patobulėjo? Kokios jo lubos ir kiek sunkiai jis dirba, jog pasiektų aukščiausią lygį?

Atsakymų į šiuos klausimus paieškos – šiame tinklalapio BasketNews tekste.

„Jis labai stipriai patobulėjo nuo to laiko, kuomet žaidė „Ryte“, – sakė asmeninis Sirvydžio treneris Prybylskis. – Jis tapo staigesnis, stipresnis, greitesnis, pridėjo nemažai raumenų. Ryškus šuolis matėsi po jo pirmųjų metų Detroite. Prieš išvažiuojant į NBA jis sportavo pas mane ir tada, kai grįžo, vasarą, po pusės metų matėsi labai ryškus skirtumas. Dar vienas žingsnis buvo žengtas praėjusį sezoną, Deividas grįžo dar tvirtesnis. Man įstrigo jo aštrumas.

Jis daugiau yra metantis žaidėjas, bet jo galimybė veržtis, keisti kryptį... Būtent tame jis man paliko didelį įspūdį. Dabar Deividas gali greitai keisti kryptį su kamuoliu ir užsibaigti metimus iš po krepšio su dar didesne jėga. Koncentracija treniruočių metu, atsidavimas darant pratimus.

Taip pat aukštas jo mentalitetas pasimato mažose detalėse: atėjimas laiku į treniruotes, požiūris treniruočių metu. Galbūt mano patirtis nėra tokia didelė, kaip Deivido, bet iš jo pusės niekuomet nebuvo nepasitikėjimo manimi, abejonių. Jis visuomet darydavo tai, ką aš sakydavau, mes surasdavome bendrą kalbą ir procesas visuomet eidavo tik į priekį. Deividas yra vienas geriausių mano treniruojamų žaidėjų ir su juo lengviausia dirbti. Jis visuomet atsiduoda 120 procentų. Visiškas profesionalas.“

Kuomet žaidė Europoje, Sirvydis buvo žinomas kaip neeilinių gebėjimų metikas, turintis potencialą tapti elitiniu snaiperiu ir didžiulį pasitikėjimą savimi. Pasak Prybylskio ir Šuliausko, šiose srityse Deividas tapo dar geresnis.

„Tas jo metimas, mechanika, forma, atrodo įspūdingai, – sakė Šuliauskas. – Būdamas daugiau nei 2 metrų, jis išmeta kamuolį iš labai aukštai, su gera trajektorija. Gavęs kamuolį, jis jo nenuleidžia žemyn ir tas išmetimas yra labai greitas. Pastaruoju metu jis taip pat yra patobulinęs metimą po driblingo, metimai atšokus į vieną pusę, į kitą pusę.

Sunku apsiginti prieš tokius metimus, kai varžovas yra aukštas ir išmeta kamuolį greitai. Tai yra išskirtinis gebėjimas ir ties tuo Deividas yra labai geras. Dėl to jis ir yra vertinamas NBA bei G lygoje. Gal kažkiek jo pataikymo procentą veikia tai, kad jis bando labai greitai išmesti kamuolį, bet visą tai nušlifavus Deividas gali tapti dar sunkiau stabdomu ties tritaškiu.“

„Jo pasitikėjimas savimi yra neeilinis. Nėra „palauk“ ir nėra, jog galvotų, kad kažko negali padaryti, – teigė Sirvydžio individualių įgūdžių treneris Prybylskis. – Deividas viską daro užtikrintai ir manau, kad tai yra labai svarbu. Jis gali nepataikyti vieno metimo, bet prieš mesdamas antrą jis nedvejos. Jis pats sakė, kad labai svarbu akcentuoti trumpalaikę atmintį ir kuo greičiau užmiršti nepataikytą metimą bei nesivertinti, jei jis nėra taiklus.“

Nuotr. 2021 Getty Images-SCANPIX

Metimas – bene labiausiai vertinama savybė krepšinyje, tačiau norint tapti elitiniu krepšininku, reikia turėti ginklų savo arsenale. Pasak Šuliausko, Sirvydis kol kas yra vienpusis žaidėjas.

„Pagrindinis klausimas yra, kaip jis gali daryti įtaką žaidimui, kai jo metimai nekrenta. Jo prasiveržimas yra ganėtinai silpnas, atakų užsibaigimas baudos aikštelėje irgi nėra užtikrintas. Jis bando tobulėti, bando stiprinti kūną, bet kontakto sugėrimas neatrodo aukščiausio lygio. Deividui kildavo sunkumų ir G lygoje su užsibaigimais. Toliau – atletiškumas. Gerai, jo ūgis virš dviejų metrų, bando žaisti kaip gynėjas, bet tame nėra natūralumo.

Deividas atrodo kaip ganėtinai gremėzdiškas gynėjas. Ir tuomet natūralu, kad nėra nei greičio, nei staigaus pirmojo žingsnio. Tuomet Deividui yra labai sunku kažką apsižaisti vienas prieš vieną, susikurti erdvės metimui. Yra toks vienpusis žaidimas, kur jam sunku kažkaip kitaip daryti įtaką, jeigu nekrenta tritaškiai. Galbūt todėl į jį atsargiai žiūri klubai, rinktinė.

Taip pat yra klaustukų gynyboje. Čia vėl reikia greičio, staigumo, gero šoninio judėjimo. Labai daug klaustukų ir jis toje G lygoje nėra taip, kad dominuotų – 12 taškų vidurkis. Stebėjau G lygos atkrintamąsias, tai jis ten nebuvo vienas iš pagrindinių komandoje.

Jo tobulėjimas nėra toks greitas kaip visi tikėjosi. Bet jis sunkiai dirba. Kai mes su juo treniruojamės, žaidžiame penki prieš penkis, matosi neeilinė Deivido darbo etika ir to kvestionuoti tikrai negalima. Visgi galbūt rezultatai ateina vėliau nei visi tikisi“, - dėstė krepšinio analitikas.

„Deividui dar reikėtų pridėti kūno mobilumo, ilgesnio žingsnio, kamuolio varymo, aštresnių judesių, bet pas jį tai ateina, – kalbėjo Sirvydžio treneris. – Jis ties tuo dirba kiekvieną dieną. Kartais treniruočių metu jis padaro sau nebūdingus judesius ar metimus. Tai parodo, kas jis gali tobulėti ir jis tobulėja.“

22-ejų Sirvydis nekeičia kurso ir kantriai siekia karjeros NBA. Lietuvio potencialą pastebėjo legendinis Eurolygos krepšininkas Trajanas Langdonas, kuris yra „Pelicans“ generalinis direktorius, ir pakvietė snaiperį atstovauti Naujojo Orleano klubui vasaros lygoje Las Vegase.

Jeigu Deividas gerai pasirodys tarp NBA talentų, „Pelicans“ gali pasiūlyti 204 cm ūgio krepšininkui dvišalį kontraktą bei dar vieną šansą užsikabinti NBA.

Ar šiuo metu Sirvydis yra pasiruošęs NBA? Parodys vasaros lyga, tačiau Prybylskis įsitikinęs, jog snaiperis ras savo vietą tarp geriausių planetos krepšininkų.

„Aš manau, kad jis yra pasiruošęs NBA, – sakė lietuvio asmeninis treneris. – Visuomet juo tikėjau ir sakiau, kad jis žais NBA, turi užsikabinti, nes yra darboholikas, labai aukšto mentaliteto žaidėjas, myli krepšinį. Jeigu tu atiduodi visą save, tau negali būti kitaip. Aš tikrai tikiu, kad jis gaus vaidmenį ir tikrai išsilaikys NBA.“

Sirvydžio vasaros lygos rungtynių tvarkaraštis:

Varžovas Diena LT laikas „Trail Blazers“ Liepos 10 d. 4 val. „Hawks“ Liepos 11 d. 24 val. „Wizards“ Liepos 13 d. 24 val. „Lakers“ Liepos 16 d. 5 val. Dar paaiškės Liepos 17 arba 18 d. Dar paaiškės

Visgi nepaisant užsispyrimo, per pusantrų metų Deividui nepavyko įrodyti savo vertės stipriausioje planetos krepšinio lygoje – sužaisti 23 mačai, per kuriuos fiksuota 1,9 taško, 1,5 atkovoto ir 0,3 rezultatyvaus perdavimo statistika. Vilnietis praėjusį sezoną ant NBA parketo pasirodė vos trejose rungtynėse ir beveik visą laiką praleido G lygoje, o dabar apskritai yra be kontrakto, nes 2021-ųjų vasarą „Pistons“ nutraukė ilgalaikę sutartį.

Sirvydžio statistika NBA dukterinėje lygoje 2021-2022 m. sezone siekė 12,5 taško (36 proc. trit.), 3,8 atkovoto kamuolio ir 1,2 rezultatyvaus perdavimo.

Buvo ir įspūdingų pasirodymų. 2022-ųjų sausio 21-ąją snaiperis sužaidė karjeros rungtynes: G lygoje per 35 minutes surinko 34 taškus (6/6 dvit., 3/10 trit., 7/8 baud.), 10 atkovotų bei 1 perimtą kamuolį, 6 rezultatyvius perdavimus, 2 klaidas ir 2 pražangas.

Deividas blykstelėjo ir NBA lygoje, kuomet 2021-ųjų gėgužės 15 dieną per 19 minučių pelnė 16 taškų (2/4 dvit., 4/7 trit.).

Skaičiai solidūs, tačiau vienu metu aplink Sirvydį ažiotažas buvo sukeltas tiek stipriai, kad dabar turbūt mažai ką tenkina lietuvio vidutiniška statistika G lygoje, o krepšinio analitikas Šuliaukas, priešingai nei asmeninis treneris Prybylskis, kol kas netiki, jog Deividas šiuo metu gali žaisti NBA.

„G lygos kontekste jis atrodo normalus žaidėjas. Nėra jis kažkoks labai išsiskiriantis, – pripažino Šuliauskas. – Visgi mes apie jį esame įpratę kalbėti, kad Deividas yra didžiulio potencialo ir bus kita žvaigždė. Tu nori tą jame matyti, bet kai žiūri į NBA G lygos rungtynes, nepasakytum, kad šis žaidėjas, Deividas Sirvydis, gaus šansą NBA ir jį pasikvies tokio lygio komanda, kuri padės ant stalų konkretų pasiūlymą ir pasakys, kad jo nori.

Apie potencialą kalbėti lengva, bet NBA klubams reikia G lygos krepšininkų, kurie jau gali žaisti ir duoti rezultatą. Kai tau yra 22-23 metai, turi jau rodyti kažkokį rezultatą NBA. Deividas kol kas tikrai tiek neišsiskiria, kad gautų šansą NBA. G lygos kontekste jis yra solidus žaidėjas. Visi žino, ką jis duoda, ir jam ten yra pats tas.“

Visgi Sirvydžio žaidimą G lygoje analizavęs Šuliauskas tiki Sirvydžio galimybėmis ateityje įsitvirtinti stipriausioje planetos krepšinio lygoje. Tik yra viena sąlyga.

„Jeigu jis tobulės daug greičiau nei jis tobulėjo iki dabar, tuomet taip. Jis turi pagrindines savybes, kurių reikia, jog turėtum šansą prasimušti į NBA: ūgis, rankos ir išskirtinis metimas. Visgi jo savybių lygis neatitinka NBA standartų. Kol kas aš jo nematau NBA. Po 2-3 metų galbūt aš jį ir įsivaizduočiau, bet ar tiek lauks NBA komandos. Klausimas, ar jis pats norės dar kelis metus žaisti G lygoje ir išlaikyti gyvą NBA svajonę. Aš jį labiau matau Europoje. Suprantu jo norą patekti į NBA ir man tai yra labai žavu. Tikiuosi, kad jam pavyks tai padaryti, bet kol kas, žvelgiant į tendencijas, lygoje jo nematau“, – teigė Šuliauskas.

Krepšinio analitikas labiau Sirvydį mato Europos krepšinyje ir tiki, jog lietuvis gali tapti elitiniu Eurolygos žaidėju.

„Visų pirma, tai Europoje mažesni greičiai. Galbūt ne taip jaustųsi jo greičio ir staigumo trūkumas. Europoje jo ūgis ir metimas iš aukštai būtų dar labiau išskirtinis nei NBA. Europoje nėra daug žaidėjų, kurie gali rungtyniauti ir atakuojančio gynėjo, ir lengvojo krašto pozicijoje ir kurie gali mesti iš taip aukštai bei suteikti tokį variantą komandai iš bet kurios aikštelės vietos paleisti tritaškį. Manau, kad Europoje nėra daug jo pozicijos žaidėjų, kurie Deividui neleistų išmesti tritaškio. Aš galvoju, kad kiekvienai komandai būtų neblogas variantas turėti tokį metiką.

Kol kas Deividas Eurolygos lygio netraukia. Manau, kad kol kas jam būtų geriausia žaisti Čempionų lygoje arba Europos taurėje, bet tikiu, jog kad Deividas tikrai gali tapti Eurolygos startinio penketo žaidėju, bet jam taip pat nemažai dalykų trūksta. Čia yra darbo klausimas. 22 metai – visa karjera prieš akis. Galvoju, kad 3-5 metų eigoje tai yra įmanoma. Medžiagos ir potencialo yra per akis, tik klausimas, kaip jis bus apdirbtas. Žinoma, vėliau yra visokie sėkmės faktoriai, turi patekti į gerą sistemą, ypač tai yra svarbu metikams“, – pasakojo Šuliauskas.

Nuotr. AP-SCANPIX

Nėra paslaptis, jog Sirvydis išsiskiria savo amžiui dažnai nebūdingu pasitikėjimu savimi tiek aikštelėje, tiek už jos ribų. Pasak Prybylskio, nelietuviškas atvirumas ir tikėjimas tuo, ką darai, sukelia visuomenės nepasitenkinimą ir priešišką reakciją.

„Galbūt žmonės iš anksto mėgsta susidaryti pirmą įspūdį apie žmogų, nors jo net nepažįsta. Jeigu Lietuvoje rengiesi kiek gražiau, esi drąsesnis ar turi daugiau pasitikėjimo savimi, žmonės tave laiko pasikėlusiu, arogantišku atsiranda antipatija. Manau, kad žmonės nesupranta, koks jis yra iš tikrųjų. Aš pats prieš su juo susipažindamas nežinojau, ko tikėtis, nes girdėjau visokiausių kalbų, bet kuomet tu susitinki, pabendrauji, ir tik tada supranti, koks tai iš tikrųjų žmogus ir tai, ką kiti kalbėjo, yra visiška nesąmonė. Pavyzdžiui, kad Deividas yra kažkoks pižonas.

Tos visos situacijos ir formuoja aplink žmogų bendrą naratyvą. Daug visokių apie jį nuomonių, bet aš to negatyvo niekuomet nesupratau. Deividas yra jaunas žmogus, kuris žaidė NBA. Ant pirštų galima suskaičiuoti lietuvius, kuriems pavyko tai padaryti. Tikrai nesuprantu, kodėl jo, kaip lietuvio, nepalaiko. Labai keista“, – žodžių į vatą nevyniojo Deivido treneris.

Neeilinė darbo etika, elitinis metimas, drąsa ir kryptingumas link NBA svajonės. Ar Sirvydžio mentalitete yra trūkumų, kurie gali užkirsti kelią į elitinį lygi?

„Kažkokios žiaurios raudonos vėliavos, manau, nėra. Galbūt kartais iš šono gali pasirodyti, kad jis nėra pakankamai atsidavęs žaidimui. Buvo keli epizodai, kuomet jis praleidžia žmogų gynyboje, lieka už nugaros ir nuleidžia rankas. Susidaro vaizdas, kad jis nesistengia ištaisyti padarytos klaidos. Galbūt ji jau nebėra ištaisoma, bet kūno kalba rodo, kad jis jau pasidavė. Prasileidus žmogų galima ir iškart sprintuoti į puolimą bei klaidą gynyboje išpirkti taškais puolime. Bet šiaip kažkokių išskirtinių raudonų vėliavų nematau, čia yra vienintelis dalykas“, – sakė Šuliauskas.

Sirvydis vis dar yra neeilinis Lietuvos krepšinio talentas, siekiantis tikslo už Atlanto bei galintis žaisti aukščiausiame lygyje. Deividui yra vos 22-eji ir jis turi visas galimybes tapti elitiniu šansu. Ar jis tokiu taps? Viskas yra jo rankose.