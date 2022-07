Konfliktas Eurolygoje: penki klubai prieš šešis A licencijos turėtojus žada imtis teisinių veiksmų

Is viso, kas ta bodiroga prastume is karto i bertomeu vieta? Pagal kokius kriterijus jis tapo #1 kandidatu? Eurolygoje siuo metu yra dvi kritines problemos: 1) Finalo ketverto formatas. Per ji nuplaukia milziniski pinigai, kurie butu surinkti darant normalia serija iki bent jau triju pergaliu. 2) Top zaideju nepopuliarinimas medijoje. Tu niekaip nepritrauksi paprastu ziurovu tik numesdamas anonsa su dviem komandom per TV. Reikia kurti ivaizdi kad Europoje irgi zaidzia pavardes, reikia bent jau koki Eurolygos All-Star Game irgi sukurt, tikrai imanoma suorganizuot kokia data kuomet gali geriausi komandu zaidejai sudalyvaut tokiame show. Kokia vizija pateike bodiroga pries perimdamas to ackariko vieta? Ar yra kur nors ziniasklaidoje pateikta jo vizija? Visas sitas Eurolygos valdymas primena komunistine sajunga kur vienas generalinis atsededavo 20 metu ir ji pakeisdavo lygiai toks pat durnius dar bent keliolikai metu. NaftalinLeague. Visi tasko pinigus neadekvaciai, niekas kaip ir neuzdirba labai, bet niekas ir neturi jokios vizijos.