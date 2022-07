Langą išeiti į NBA turintis Hayesas – apie Maksvyčio prašymą ir laukiantį pokytį

Susitarimą su „Žalgiriu“ pasiekęs vidurio puolėjas Kevarriusas Hayesas dar nebuvo pristatytas žaliai baltiems sirgaliams. Tačiau 25-erių 206 cm ūgio amerikietis jau atvirai kalba apie jo Kaune laukiantį iššūkį.

Langą išėjimui į NBA dar turintis aukštaūgis Las Vegase BasketNews pasakojo, kad Kaune turės keisti vieną simbolinį įprotį.

Vasaros lygoje retai kada pamatysi tokį vaizdą.

Po pirmosios pergalės Las Vegaso turnyre, Denverio „Nuggets“ vasaros lygos komandos vyr. trenerio Ryano Boweno laukė siurprizas.

Improvizuotoje rūbinėje „Cox“ arenos kampe, „Nuggets“ krepšininkai išmaudė į jos vidų įžengusį 46-erių amerikietį.

Taip žaidėjai norėjo pasveikinti pagrindinės Denverio ekipos trenerių štabe dirbantį buvusį NBA krepšininką su pirmąja pergale prieš Klivlando „Cavaliers“ 84:76.

„Treneriui tai buvo vasaros lygos krikštas ir pirmoji pergalė. Tai taip pat buvo pirmoji pergalė visai mūsų kompanijai. Visi jautėmės to dalimi, todėl šventėme šią pergalę kartu kaip komanda“, – BasketNews pasakojo NBA vasaros lygoje debiutavęs Kevarriusas Hayesas.

Pirmosiose rungtynėse Las Vegase trenerio sprendimu nuo suolo nepakeltas Hayesas sulaukė šanso antrajame susitikime.

Dešimt minučių ant parketo praleidęs 206 cm ūgio amerikietis gavo progą išsimesti tik vieną dvitaškį, kuris tikslo nepasiekė, du kartus suklydo ir du kartus prasižengė.

Jam būnant aikštėje, „Nuggets“ įmetė trimis taškais daugiau nei priešininkai.

Gynybines funkcijas atlikęs Hayesas porą kartų gerai atstovėjo likęs gintis vienas prieš vieną su perimetro varžovais.

Net kai Hayeso statistikos eilutėje degė daug nulių, gera energija pasižymintis krepšininkas liko siekti komandinių tikslų.

Jis buvo vienas aktyviausių balsų ant atsarginių suolo. Prieš trečiojo kėlinio pradžią, jis broliškai persimetė keliais žodžiais su savo tiesioginiu konkurentu dėl minučių Ismaeliu Kamate, ir ragino šį kautis.

„Esu komandinis žaidėjas. Aš puikiai suvokiu, kad ne kiekvieną vakarą sugebėsiu rinkti daug taškų. Bet ką tikrai galiu kontroliuoti, tai savo energiją gynyboje bei balsą. Žaidžiau Europoje jau trejus metus ir žinau, kad galiu šį tą perduoti Kamagatei ar kitiems vyrukams, – BasketNews pasakojo Hayesas. – Tačiau Kamagate pats gerai jaučia situaciją. Kaskart kai jis yra arti krepšio, jis ten dominuoja.“

Į Las Vegasą atvykęs „Žalgirio“ vadovas Paulius Motiejūnas turėjo būti ramus dėl Hayeso pasirodymo.

Susitarimą su žaliai baltais pasiekęs krepšininkas dar turi išėjimo į NBA galimybę iki vasaros lygos finišo. BasketNews žiniomis, ji baigsis iki liepos 17 d.

Puikų įspūdį „Nuggets“ treneriams treniruočių stovykloje palikęs vidurio puolėjas teoriškai pretenduoja į dvišalio kontrakto vietą Denveryje ar bet kurioje kitoje NBA ekipoje.

Tačiau solidesnių skaičių trūkumas tolina Hayesą nuo tokios NBA galimybės.

Visgi amerikietis neapsikrauna tokiomis mintimis. Jis jau seka Kauno „Žalgirio“ situaciją ir pirmą kartą karjeroje ruošiasi keisti vieną savo įprotį.

– Kokių tikslų vedamas važiavai į vasaros lygą?

– Įgyti patirties ir pasigrumti aukštame lygyje. Jau žaidžiau Europoje, Eurolygoje. Noriu pasisemti papildomos patirties ir toliau statytis ant jos „Žalgiryje“.

– Jeigu nepavyks gauti NBA sutarties, nutūpsi Kaune. Kodėl pasirinkai „Žalgirį“ ir kodėl „Žalgiris“ pasirinko tave?

– Manau, dėl mano energijos. Įnešu tikrai daug energijos. Man pergalės yra virš visko ir darau viską, kad tai pasiekčiau.

Manau, klubas tai pamatė. To jie ir nori, ir būtent taip aš žaidžiu. Žiauriai daug dirbu abiejose aikštės pusėse ir esu ten dėl savo komandos draugų.

– Ką žinai apie „Žalgirio“ komandą?

– Nekantrauju susipažinti su naujais komandos draugais.

Be to, norėjau turėti tryliktą numerį. Dabar teisingai neištarsiu to žaidėjo pavardės, bet... Mano numeris yra tryliktas ir man visuomet pasisekdavo jį gauti kitose komandose. Bet tai bus pirmas klubas, kuriame turėsiu pakeisti savo numerį.

Bet tas vyrukas (Paulius Jankūnas) ką tik persikėlė į klubo biurą ir jo marškinėliai bus pakabinti į palubes. Gal tai ir visai šauni priežastis pokyčiams (šypsosi).

– Ar jau teko bendrauti apie vaidmenį komandoje su „Žalgirio“ treneriais?

– Turėjau gan konkrečius pokalbius, daugiausiai apie tai, ko jie nori iš manęs ant parketo. Jie nori, kad puolime kelčiau grėsmę virš lanko, o gynyboje blokuočiau metimus ir stabdyčiau priešininkų gynėjus.

Taip pat, kad padėčiau jiems nueiti nuo tradicinių centrų žaidimo ir duočiau žaidimui tempą.

– Ką per tuos trejus metus pasiėmei iš Europos patirties?

– Neforsuoti žaidimo. Žaidimas pats turi iki tavęs ateiti. Aš taip buvau treniruojamas. Tiesiog turiu žaisti taip, kaip moku ir viskas bus gerai.

– Tai bus antrasis tavo bandymas prasimušti Eurolygos klube. Kaip manai, kuo iki to lygio padėjo užaugti metai Bursoje ir kodėl jautiesi geriau pasiruošęs šiam iššūkiui nei pirmą kartą su ASVEL?

– Patirtis duoda savo. Kai žaidžiau Eurolygoje, mano minutės buvo gan limituotos. Dabar būsiu naudojamas rotacijoje daugiau mažiau kaip Bursoje, kur buvau starto penketo centras ir padėjau komandai pasiekti Europos taurės finalą.

Aš žinau, ką reiškia žaisti aukštame lygyje ir kaip būti sėkmingam. Todėl stengsiuosi ne tik žaisti iš instinktų atiduodamas visas jėgas, bet ir kontroliuodamas žaidimą.