Pasaulio U17 čempionato pusfinalis: JAV – Lietuva 27:19 (18 min., tiesioginė vaizdo transliacija)

abcdef

Tie kas metai is metu sako, jog USA nesigina yra visiski krepsinio dundukai. USA (visu amziu rinktines be isimties) turi pacia geriausia gynyba is visu pasaulio rinktiniu, jau nekalbant apie puolima. Viska padaro fiziskumas ir agresyvumas bei greitis. Taip, kaip ginasi visos USA rinktines, nesigina ir nesigins niekas niekada, nes neuzteks nei fiziskumo nei talento...nu zodziu nieko :D