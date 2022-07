Sirvydis – apie savo lygį, Maksvyčio sprendimą, kailinius ir galimybę grįžti į Europą

Anonimas

Įdomu ar anksčiau D. Urbonas yra rašęs apie vieną tą patį žaidėją 4-5 naujienas/interviu/straipsnius per 2 savaičių laikotarpį? Suprantama, kad Urbonas už inside info iš agentų, turi jiems liaudiškai tariant atidirbt (piarinti, populiarinti jų žaidėjus). Bet tiek tendencingų ir vienašališkų intervų/strapsnių ir naujienų - sunku būtų atsiminti. Paskui Urbonas ar Sirvydžio agentai sako, kad Sirvydis labiausiai nemėgstamas Lietuvos krepšininkas per ilgą laiką, bet patys (Urbonas ir agentai) nesupranta, kad prie to hate Sirvydžiui patys nemenkai prisideda su savo šita marketingine kampanija.