Kaip žurnalistui patekti į pasaulio čempionatą ir nebūti pagrobtam Karakase

Nuotr.: Fotodiena.lt/E.Blaževičius

Praėjusią savaitę Donatas su BN Pliusais pasidalijo savo darbo užkulisiais (kaip gimsta „breaking news“), o šią savaitę noriu papasakoti apie kitą mūsų darbo dalį – tarptautinius renginius. Ar mums reikia į juos pirkti bilietus? Kaip organizuojatės keliones? Ar žurnalistui iš savo kišenės reikia susimokėti už maistą? Tokius ir panašius klausimus girdžiu labai dažnai, todėl šiame pasistengsiu atsakyti į šį ir panašius klausimus.

Pirmas ir esminis dalykas – patekimas į pačias varžybas. Europos ar pasaulio čempionatai, NBA „Visų žvaigždžių“ renginiai, Eurolygos finalo ketvertas ar tiesiog bet kurios aukštesnio lygio rungtynės turi vieną esminę sąlygą – akreditacija žurnalistui yra nemokama, bet jos bet kas negaus.

Tam, kad galėtum aplikuoti į didesnius renginius, turi ne tik žinoti, kur kreiptis, bet ir pateikti savo darbo pavyzdžių. Šiuo klausimu ypatingai griežta ir profesionali yra NBA, kuri atidžiai kontroliuoja net tai, kas patenka į jų paprastas rungtynes.

Žurnalistai, norintys dirbti atskirose rungtynėse, per specialią sistemą turi aplikuoti iš anksto, bent kelias savaites prieš mačą. Be to, kaip minėjau, reikės pateikti savo darbo pavyzdžių nuorodas.

Tai – kur kas griežtesnė tvarka nei Eurolygoje. Jeigu NBA viskas yra centralizuota ir į atskiras rungtynes aplikuoji per vientisą sistemą, tai Eurolygoje viskas vyksta senu geru elektroniniu paštu.